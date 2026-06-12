Dzeko menulis surat terbuka untuk anak-anak di Bosnia-Herzegovina: "Sebagai penyintas perang, saya mengagumi Sheva dan mencintai Italia, serta sangat takut pada Donnarumma"

Berikut ini adalah pesan yang ditulis oleh mantan penyerang Inter dan Roma berusia 40 tahun:





Anak-anak tercinta di Bosnia dan Herzegovina,

saya hanya punya satu pesan untuk kalian.

Tidak ada yang mustahil.

Tidak ada.





Kita beruntung menjadi orang Bosnia. Saya tidak mengatakan ini hanya sebagai seorang pria yang berhasil mewujudkan mimpinya, tetapi sebagai seorang anak yang selamat dari perang dan yang bisa saja memiliki nasib yang berbeda.





Saya tidak suka membicarakan pengepungan Sarajevo, tetapi penting bagi kalian untuk memahami bagaimana sebenarnya keadaan saat itu. Saya berusia enam tahun ketika itu dimulai. Saya ingat ketika sirene pertama berbunyi, ibu saya menggendong saya dan kami bersembunyi di balik rak sepatu. Itulah hari pertama. Hal itu berlangsung selama empat tahun. Kami tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tetapi setiap hari kami merasa ketakutan. Ketika rumah kami menjadi terlalu berbahaya untuk ditinggali, kami pindah ke apartemen kakek-nenek saya. Saya kira luasnya sekitar 40 meter persegi. Ada 15 orang di sana – sepupu, paman, bibi – semua tidur di lantai.





Kami bermain Monopoli. Kalian tahu permainan itu? Berbahaya untuk keluar, karena penembak jitu mengelilingi kota, jadi saya dan sepupu-sepupu saya duduk di lantai balkon dan bermain selama berjam-jam. Kami mendengar sirene dan ledakan bom. Terkadang tanah bergetar dan potongan-potongan Monopoli berserakan di seluruh lantai.





Tapi setiap kali kami bermain, ada momen-momen kecil di mana kami tenggelam dalam permainan. Selama beberapa menit, kami melupakan perang.





Kami melupakan bahwa dunia sedang runtuh di sekitar kami.





Untuk sesaat, kami diizinkan untuk sekadar menjadi anak-anak.





Kami sangat ingin bermain sepak bola di luar. Setiap hari kami melihat orang-orang tak bersalah dibawa pergi dengan ambulans. Tapi bagaimana mungkin mengurung seorang anak di rumah selama empat tahun? Itu tidak mungkin, dan orang tua kami tahu itu. Sesekali, ketika sepertinya ada sedikit ketenangan, ibu saya membuka pintu depan dan saya keluar untuk bermain dengan anak-anak lain di lingkungan itu.





Saya tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya saat membuka pintu itu. Senyuman yang samar, karena dia begitu bahagia melihat saya bermain. Lalu saya menatap matanya dan menyadari betapa dia khawatir saya tidak akan kembali.





Kita semua harus keluar sesekali. Air selalu habis, jadi kita harus membawa ember-ember ini dan berbaris di salah satu jalan untuk mengisinya. Lift tidak berfungsi. Listrik padam. Jadi kita berjalan kaki. Lantai tiga... lantai empat... masih enam lantai lagi yang harus dinaiki. Aku pasti anak paling bugar di Sarajevo. Makanan pun menjadi perjuangan. Orang tua kami mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Tapi kadang-kadang kotak-kotak berisi makanan ini jatuh dari langit, seolah-olah oleh sihir. Kami menyebutnya kotak makan siang kami. Kami tidak tahu dari mana asalnya dan tidak peduli. Itu adalah ransum militer. Bagi kami, rasanya luar biasa. Ketika Anda selalu makan hal yang sama, selai kacang terasa seperti anugerah dari surga.





Pada akhirnya, kami selamat. Kalau dipikir-pikir lagi, saya kagum betapa kuatnya kami. Kami hanyalah anak-anak. Tapi perang itu tidak masuk akal. Semua orang tak bersalah yang terbunuh, dan untuk apa?





Demi uang. Kekuasaan. Ego.





Untuk apa-apa.





Ketika hari ini saya mendengar berita tentang perang di televisi, saya merasa tidak enak.





Saya tidak ingin melihatnya di mana pun.





Entah kenapa, orang dewasa sepertinya tidak pernah belajar.





Saya hampir berusia 10 tahun saat pengepungan berakhir. Saya tidak berniat menjadi pemain sepak bola.





Hal itu tampak begitu mustahil sehingga saya bahkan tidak memikirkannya. Anda tahu, semuanya hancur. Lapangan sepak bola yang Anda lihat hari ini telah hancur total oleh api. Saya terus bermain hanya karena saya menyukainya. Ayah saya mengantar saya ke sebuah gimnasium sekolah, tempat saya berlatih selama beberapa bulan pertama. Akhirnya, mereka membersihkan lapangan dan mulai menggambar garis-garis putih di atas tanah yang terbakar itu.





Pekerjaan ayah saya saat itu adalah mengantarkan kue dan roti, tetapi ketika saya bergabung dengan tim pertama saya, dia menyempatkan diri untuk mengantar saya ke latihan. Selama perjalanan, dia menyuruh saya untuk bersikap baik dan memperlakukan semua orang sama, terlepas dari asal usul atau pekerjaan mereka. Saya tidak pernah melupakannya. Dia pernah menjadi pemain di liga amatir dan dia adalah pahlawan saya. Setiap kali saya turun dari mobil, dia memberi saya pisang dan berkata, "Semoga beruntung, Nak."





Di akhir pekan, kami menonton pertandingan sepak bola di televisi bersama-sama (sebuah jeda langka dari sinetron Meksiko yang saya tonton setiap hari bersama ibu saya). Pada masa itu, Serie A adalah liga terbaik. Pernahkah Anda mendengar tentang Shevchenko, penyerang Milan? Saya mengagumi "Sheva". Saya mencintai Italia. Bagi saya, Italia seperti negeri dongeng di ujung dunia. Bermain sepak bola di sana adalah sesuatu yang bahkan tak pernah terbayangkan. Terlalu tak nyata. Yang saya harapkan hanyalah bermain di tim utama klub saya, Zeljeznicar. Salah satu pelatih saya mulai memanggil saya Sheva, karena saya berambut pirang dan sering mencetak gol. Saya berpikir: "Ya, tak apa-apa."





Lalu suatu hari, saat saya berusia 19 tahun, datanglah seorang pelatih lain yang mengatakan ingin membawa saya ke Republik Ceko. Saya tidak ingin meninggalkan Bosnia, tapi dia mengatakan bahwa di sana saya akan memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan impian saya. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa impian saya. Saya hanya ingin menjadi lebih baik. Saya sangat percaya diri. Bagian terkuat dari tubuh saya adalah pikiran saya. Ketika saya tiba di Teplice, saya berkata pada diri sendiri: "Edin, kamu harus bekerja lebih keras daripada anak-anak ini, kalau tidak, mereka akan mengusirmu."





Mereka membeliku seharga 25.000 euro.





Sekitar dua tahun kemudian, saya bergabung dengan Wolfsburg. Saat kami bertanding melawan Milan, saya bertukar jersey dengan Sheva.





Lalu Manchester City membeliku seharga 37 juta.





Lalu saya pindah ke Roma.





Saya tumbuh di tengah perang. Tiba-tiba, saya mendapati diri saya hidup dalam dongeng.





Tak ada yang mustahil.





Bahkan membawa Bosnia ke Piala Dunia.





Apakah Anda ingat tahun 2014? Mungkin banyak dari Anda yang belum lahir saat itu. Namun, ketika kami lolos ke Piala Dunia pertama kami, itu adalah hari terindah dalam hidup kami.





Saya ingat kami memainkan pertandingan penentuan kualifikasi di sebuah stadion tua di Lituania, dan ketika wasit meniup peluit akhir, sekelompok orang Bosnia mulai memanjat tembok untuk berlari ke lapangan. Namun, tembok itu tingginya sekitar dua meter, dan mereka harus melompat ke beton. Saya ingat saya menoleh dan melihat mereka semua berlari ke arah kami, dan saya berpikir: "Ya Tuhan, mereka gila."





Lalu saya melihat seorang pemuda yang berlari sedikit lebih lambat dari yang lain. Dia berjalan pincang ke arah saya dengan air mata berlinang.





Itu adalah ayahku.





Saya bertanya kepadanya, "Ayah, apa yang terjadi?".





Dia menjawab: "Kakiku terluka saat mendarat. Tapi jangan khawatir. Sekarang aku tidak merasa sakit!" Kami berpelukan dan menangis.





Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada kami di Brasil. Kalian mungkin tidak ingat, tapi aku mencetak gol melawan Nigeria yang seharusnya disahkan, dan saat itu belum ada VAR, jadi kami tersingkir dari grup kami. Tapi setidaknya negara kecil kami mendapat kesempatan bermain di Maracana. Setidaknya kami telah menunjukkan kepada dunia siapa kami.





Dan sekarang kami kembali.





Tahukah kalian apa yang lucu? Saya berulang tahun ke-40 pada bulan Maret dan belum merayakannya. Saya seorang Muslim, saat itu sedang Ramadan, dan kami juga memiliki pertandingan penting melawan Wales dan Italia. Jadi saya berpikir: Oke, saya akan menjadikan INI sebagai perayaan saya.





Saya ingat saat kami tertinggal 1-0 melawan Wales dan saya menengadah ke papan skor.





85:00





Panik. Waktu semakin mepet.





Lalu kami mendapat tendangan sudut, dan anak muda ini sedang mengawasi saya, dan saya berpikir: "Oh, hebat!". Saya mengarahkan bola ke gawang, dan tepat saat saya merayakannya, saya teringat bahwa saya pernah bermain dalam empat seri adu penalti sepanjang karier saya. Saya kalah dalam semuanya.





Untungnya, para pemain muda kami tahu cara menendang penalti. Mereka tidak terlalu memikirkannya seperti kami para veteran.





Saat kami bermain melawan Italia di Zenica, saya sangat takut pada Donnarumma. Dia sangat besar, tahu? Jujur saja, saya tidak tahu apakah saya bisa mencetak gol melawan dia dalam adu penalti, tapi kemudian saya cedera di bahu kanan pada menit terakhir perpanjangan waktu dan harus keluar. Sebenarnya saya tidak melihat tendangan penalti pertama kami, karena fisioterapis kami masih membalut lengan saya di dada. Saya duduk di bangku cadangan dan semua pelatih menghalangi pandangan saya. Ketika bola masuk, saya mendengar sorakan penonton dan berpikir...





Tahukah kamu? Mungkin ini keberuntungan. Aku tidak akan melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya ingin mendengarkan sorakan penonton. Aku ingin mendengarkan orang-orangku.





Lalu Italia gagal. Suaranya sangat keras.





Ketika mereka gagal lagi dalam tendangan penalti, suaranya gila-gilaan. Saya berdoa dan berdoa. Saya hanya bisa melihat punggung para pelatih kami.





Lalu, ketika Esmir maju untuk menendang penalti penentu, pelatih kami berbalik dan berkata: "Aku juga tidak bisa melihatnya."





Dia datang kepadaku dan memelukku erat-erat. Kami mendekatkan kepala, menutup mata, dan mendengarkan...





Lalu kami mendengar suara paling aneh yang pernah ada.





Kami mendengar Esmir menendang bola.





Penonton berseru: "Ahhhhhhh..."





Gigi menyentuhnya dengan jari.





Penonton berteriak, "Ohhhhhh..."





Stadion itu hening sejenak. Itu adalah milidetik terpanjang dalam hidupku.





Lalu... ledakan.





Teriakan, asap, dan kembang api. Orang-orang melompat. Seluruh bangku cadangan kami berlari ke lapangan. Aku memeluk pelatihku lebih erat, menatap langit, lalu melepaskan teriakan paling keras dalam hidupku.





"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"





Begitu selama 20 detik.





Negara kecil kami kembali lolos ke Piala Dunia.





Mencapai titik ini tidak pernah mudah. Terutama saat kamu berusia 40 tahun dan punggungmu terasa sakit di pagi hari, dan kamu harus kembali mengonsumsi obat penghilang rasa sakit. Tapi setiap kali tubuhku menginginkannya

Saya ingat semua pesta yang terlewatkan, semua bulan yang dihabiskan jauh dari keluarga, semua liburan musim panas yang dihabiskan untuk turnamen sementara teman-teman saya menikmati koktail di pantai. Secara mental, ini berat. Kritik masih menyakitkan. Tapi saat saya turun ke lapangan, saya masih merasa seperti anak kecil, salah satu dari kalian, dengan kupu-kupu di perut dan bintang-bintang di mata.





Dan setiap kali, saya kembali ke hal yang sama.





Itu sepadan.





Semuanya.





Tanpa momen-momen buruk, momen-momen indah tidak akan pernah datang.





Ketika kami mengalahkan Italia, saya pergi menyapa beberapa rekan setim saya, mereka yang pernah bermain bersama saya di Serie A. Lalu saya mencari keluarga saya di tribun penonton. Saya mencium istri saya. Saya memeluk orang tua saya. Tanpa mereka, semua ini tidak akan pernah terjadi.





Malam itu, berada di Zenica sungguh luar biasa. Semakin jauh saya dari Bosnia, semakin saya mencintainya. Sudah 20 tahun berlalu. Sembilan di antaranya di Italia. Anak-anak saya lahir di Roma. Itu masih rumah kedua saya. Tapi setiap kali saya mengunjungi orang tua saya di Sarajevo, dan ibu saya memasak, dan semua orang ada di sana, saya hanya merasa sangat bahagia. Saat mengenakan jersey ini, hati saya berdetak dengan cara yang berbeda.





Saya bermain untuk orang-orang saya. Saya bermain untuk anak-anak laki-laki dan perempuan di jalanan Sarajevo. Saya bermain untuk semua budaya dan agama yang berbeda yang membuat negara kita begitu indah, meskipun masih ada yang mencoba memecah belah kita.





Mereka tidak akan pernah berhasil.





Bukan karena saya. Bukan karena orang dewasa. Kami tidak pernah belajar. Ini karena kalian, anak-anak... Kalian tidak pernah berubah.





Jadi, tolong lakukan satu hal terakhir untukku, oke?





Baik kalian tinggal di Sarajevo, Roma, atau Saint Louis... Baik kalian Muslim, Yahudi, Katolik, atau Ortodoks...





Jangan pernah lupa dari mana kalian berasal.





Kalian adalah orang Bosnia. Dunia ada di kaki kalian.





Aku mencintai kalian.





Dengan kasih sayang,





Edin



