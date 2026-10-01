Akhir sebuah era, sebuah siklus yang tak terulang, sebuah legenda. Edin Dzeko sudah mengumumkannya dan besok, dalam laga melawan Swedia, ia akan mengenakan seragam Bosnia dan Herzegovina untuk terakhir kalinya, di Stadion Bilino Polje di Zenica, yang pernah menjadi petaka bagi Italia dan menentukan bagi pesepakbola Bosnia terbesar sepanjang sejarah itu dalam merebut Piala Dunia kedua dan terakhir dalam kariernya. Sebuah keputusan yang berat, datang pada usia 40 tahun dan setelah 151 penampilan.
Dzeko meninggalkan tim nasional dan membuat seluruh Bosnia menangis: perpisahan dengan yang terhebat sepanjang masa
SALAM PERPISAHAN
Dengan pesan yang intim, sarat rasa syukur dan haru, si Angsa Sarajevo menitipkan kata-kata perpisahannya lewat media sosial:"Terkadang saya bertanya-tanya kapan momen ini akan tiba... Tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa emosionalnya saya saat menulis kata-kata ini. Pada 2 Oktober, melawan Swedia, saya akan memainkan pertandingan terakhir saya untuk tim nasional kami. Tidak ada dalam karier saya yang pernah sebanding dengan kebanggaan yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey itu. Tidak ada. Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap dari 151 kesempatan ketika saya mendapat kehormatan untuk mewakili negara saya di lapangan sepak bola. Saya selalu bangga melakukannya, sama seperti saat pertama kali saya melakukannya. Sudah hampir dua puluh tahun sejak pertandingan melawan Turki itu. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk jersey ini tidak pernah berubah. Sekarang saya merasa sudah waktunya untuk melangkah mundur. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar telah memberikan semua yang saya miliki. Setiap kali. Semuanya. Bermain untuk negara saya adalah kesempatan paling menggetarkan yang pernah diberikan sepak bola kepada saya. Perasaan yang saya rasakan malam itu melawan Wales, lalu di Zenica melawan Italia pada bulan Maret, akan selamanya tinggal di hati saya. Melihat rakyat saya merayakan di jalan-jalan kota kami adalah anugerah luar biasa lain yang diberikan sepak bola kepada saya. Akan ada waktunya untuk berterima kasih kepada semua orang yang berada di sisi saya dan mendukung saya selama perjalanan yang luar biasa ini. Untuk saat ini, saya berharap mereka akan ada di sana pada malam itu melawan Swedia, sehingga kami bisa berbagi satu emosi lagi... Karena setiap pengalaman luar biasa ini adalah sesuatu yang kami jalani bersama. Dan inilah cara saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya, mengenakan jersey yang saya cintai sejak saya masih kecil - dan jersey yang akan saya cintai sepanjang sisa hidup saya".
Sang simbol
Edin Dzeko, yang saat ini bermain untuk Schalke 04 di Bundesliga, merepresentasikan sejarah Bosnia dan Herzegovina. Mantan pemain Roma dan Inter itu bukan hanya pencetak gol paling produktif, sosok gol-gol krusial, atau kapten, tetapi juga menjadi wajah kebangkitan seluruh rakyat. Tumbuh di tengah puing-puing dan sirene Sarajevo pada era 1990-an, perjalanan hidup dan kariernya mewujudkan martabat serta hasrat untuk bangkit kembali dari sebuah bangsa yang terluka. Ketika Bosnia meraih kelolosan bersejarah ke Piala Dunia Brasil 2014, titik tertinggi dalam sejarah sepak bola Bosnia hingga 2026, dialah yang memimpin lini serang, seperti juga pada Maret lalu, di Zenica melawan Italia.
Program perpisahan
Pada menit ke-11 pertandingan melawan Ceko, kelompok suporter "BH Fanaticos" telah merencanakan tepuk tangan meriah dan pertunjukan koreografi sebagai penghormatan untuk nomor punggung 11 yang dikenakan Dzeko sepanjang kariernya di tim nasional. Kapten tim diperkirakan akan bermain selama yang dianggap tepat oleh pelatih, Sergej Barbarez, dan ada kemungkinan dia akan tetap berada di lapangan selama 90 menit penuh. Federasi Sepakbola Bosnia dan Herzegovina telah mengimbau seluruh penonton agar tidak meninggalkan stadion segera setelah pertandingan berakhir: seluruh upacara resmi, termasuk barisan penghormatan, penyerahan tanda apresiasi, dan beberapa kejutan, baru akan berlangsung setelah peluit akhir. Sebuah kampanye kemanusiaan besar, yang diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi "http://Pomozi.ba", juga akan menambah sentuhan spesial pada malam itu. Para penggemar diundang untuk membawa boneka ke stadion: hanya setelah pertandingan usai, ketika announcer stadion memberi isyarat dan sang kapten memulai putaran kehormatannya, boneka-boneka itu akan dilempar dari tribune saat ia menyapa publik, lalu akan disumbangkan ke panti anak-anak di seluruh Bosnia dan Herzegovina
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