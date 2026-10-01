Dzeko meninggalkan tim nasional dan membuat seluruh Bosnia menangis: perpisahan dengan yang terhebat sepanjang masa

Dengan pesan yang intim, sarat rasa syukur dan haru, si Angsa Sarajevo menitipkan kata-kata perpisahannya lewat media sosial:"Terkadang saya bertanya-tanya kapan momen ini akan tiba... Tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa emosionalnya saya saat menulis kata-kata ini. Pada 2 Oktober, melawan Swedia, saya akan memainkan pertandingan terakhir saya untuk tim nasional kami. Tidak ada dalam karier saya yang pernah sebanding dengan kebanggaan yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey itu. Tidak ada. Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap dari 151 kesempatan ketika saya mendapat kehormatan untuk mewakili negara saya di lapangan sepak bola. Saya selalu bangga melakukannya, sama seperti saat pertama kali saya melakukannya. Sudah hampir dua puluh tahun sejak pertandingan melawan Turki itu. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk jersey ini tidak pernah berubah. Sekarang saya merasa sudah waktunya untuk melangkah mundur. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar telah memberikan semua yang saya miliki. Setiap kali. Semuanya. Bermain untuk negara saya adalah kesempatan paling menggetarkan yang pernah diberikan sepak bola kepada saya. Perasaan yang saya rasakan malam itu melawan Wales, lalu di Zenica melawan Italia pada bulan Maret, akan selamanya tinggal di hati saya. Melihat rakyat saya merayakan di jalan-jalan kota kami adalah anugerah luar biasa lain yang diberikan sepak bola kepada saya. Akan ada waktunya untuk berterima kasih kepada semua orang yang berada di sisi saya dan mendukung saya selama perjalanan yang luar biasa ini. Untuk saat ini, saya berharap mereka akan ada di sana pada malam itu melawan Swedia, sehingga kami bisa berbagi satu emosi lagi... Karena setiap pengalaman luar biasa ini adalah sesuatu yang kami jalani bersama. Dan inilah cara saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya, mengenakan jersey yang saya cintai sejak saya masih kecil - dan jersey yang akan saya cintai sepanjang sisa hidup saya".







