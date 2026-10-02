Akhir dari sebuah era, sebuah siklus yang tak akan terulang, sebuah legenda. Edin Dzeko sudah mengumumkannya dan malam ini, dalam laga melawan Swedia, ia untuk terakhir kalinya mengenakan jersey Bosnia dan Herzegovina, di Stadion Bilino Polje, Zenica, yang pernah menjadi mimpi buruk bagi Italia dan menentukan bagi pesepakbola Bosnia terbesar dalam sejarah saat merebut Piala Dunia kedua sekaligus terakhir dalam kariernya. Sebuah keputusan berat, yang datang pada usia 40 tahun dan setelah 151 penampilan: gol dianulir VAR dan standing ovation saat keluar.
Dzeko meninggalkan tim nasional dan membuat seluruh Bosnia menangis: perpisahan dengan yang terhebat sepanjang masa, dengan gol yang dianulir VAR
Perpisahan
Dengan sebuah pesan yang intim, sarat rasa syukur dan haru, Sang Angsa Sarajevo menyampaikan kata-kata perpisahannya lewat media sosial:"Terkadang saya bertanya-tanya kapan momen ini akan tiba... Tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa emosionalnya saya saat menulis kata-kata ini. Pada 2 Oktober, melawan Swedia, saya akan memainkan pertandingan terakhir saya untuk tim nasional kami. Tidak ada dalam karier saya yang pernah menyamai kebanggaan yang saya rasakan setiap kali saya mengenakan seragam itu. Tidak ada. Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap satu dari 151 kesempatan ketika saya mendapat kehormatan untuk mewakili negara saya di lapangan sepakbola. Saya selalu bangga melakukannya, sama seperti saat pertama kali. Sudah hampir dua puluh tahun berlalu sejak pertandingan melawan Turki itu. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk seragam ini tidak pernah berubah. Sekarang saya merasa sudah tiba waktunya untuk mengambil selangkah ke belakang. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan segalanya yang saya miliki. Setiap kali. Semuanya. Bermain untuk negara saya adalah kesempatan paling menggetarkan yang pernah diberikan sepakbola kepada saya. Perasaan yang saya rasakan malam itu melawan Wales, lalu di Zenica melawan Italia pada Maret, akan selamanya tinggal di hati saya. Melihat rakyat saya merayakan di jalan-jalan kota kami adalah anugerah luar biasa lain yang diberikan sepakbola kepada saya. Akan ada waktunya untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah berada di sisi saya dan mendukung saya selama perjalanan luar biasa ini. Untuk saat ini, saya berharap mereka akan ada di sana pada malam itu melawan Swedia, sehingga kami bisa berbagi satu emosi lagi... Karena setiap pengalaman luar biasa ini adalah sesuatu yang kami jalani bersama. Dan inilah cara saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya, mengenakan seragam yang saya cintai sejak saya masih anak-anak - dan seragam yang akan saya cintai selama sisa hidup saya".
Sang simbol
Edin Dzeko, yang saat ini bermain untuk Schalke 04 di Bundesliga, merepresentasikan sejarah Bosnia dan Herzegovina. Mantan pemain Roma dan Inter itu bukan hanya pencetak gol paling produktif, sosok di balik gol-gol penting, atau kapten, tetapi juga menjadi wajah kebangkitan seluruh rakyat. Tumbuh di tengah puing-puing dan sirene Sarajevo pada era 1990-an, perjalanan hidup dan karier olahraganya mewujudkan martabat serta hasrat untuk bangkit kembali dari sebuah bangsa yang terluka. Ketika Bosnia meraih kelolosan bersejarah ke Piala Dunia Brasil 2014, titik tertinggi dalam sejarah sepak bola Bosnia hingga 2026, dialah yang memimpin lini serang, begitu pula pada Maret lalu, di Zenica melawan Italia.
Perpisahan dan gol yang dianulir
Pada menit ke-11 dalam pertandingan melawan Swedia, kelompok suporter "BH Fanaticos" mempersembahkan sebuah ovasi dan pertunjukan koreografi sebagai penghormatan untuk nomor punggung 11 yang dikenakan Dzeko sepanjang kariernya di tim nasional. Sayang, gol yang dianulir VAR pada babak pertama, yang bisa menyempurnakan perpisahan itu, tetap dirayakan lewat standing ovation dari seluruh stadion dan para lawan saat ia meninggalkan lapangan pada menit ke-62. Federasi Sepakbola Bosnia dan Herzegovina mengimbau seluruh penonton untuk tidak meninggalkan stadion segera setelah pertandingan berakhir: seluruh upacara resmi, termasuk barisan penghormatan, penyerahan tanda apresiasi, dan beberapa kejutan, baru berlangsung setelah peluit akhir. Sebuah kampanye kemanusiaan besar, yang diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi Pomozi.ba juga menambah sentuhan spesial pada malam itu. Para suporter diundang untuk membawa boneka ke stadion: hanya setelah pertandingan berakhir, ketika announcer stadion memberikan isyarat dan sang kapten memulai putaran kehormatannya, boneka-boneka itu dilempar dari tribun saat ia menyapa publik, lalu akan disumbangkan ke rumah-rumah anak di seluruh Bosnia dan Herzegovina
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