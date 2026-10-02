Dengan sebuah pesan yang intim, sarat rasa syukur dan haru, Sang Angsa Sarajevo menyampaikan kata-kata perpisahannya lewat media sosial:"Terkadang saya bertanya-tanya kapan momen ini akan tiba... Tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa emosionalnya saya saat menulis kata-kata ini. Pada 2 Oktober, melawan Swedia, saya akan memainkan pertandingan terakhir saya untuk tim nasional kami. Tidak ada dalam karier saya yang pernah menyamai kebanggaan yang saya rasakan setiap kali saya mengenakan seragam itu. Tidak ada. Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap satu dari 151 kesempatan ketika saya mendapat kehormatan untuk mewakili negara saya di lapangan sepakbola. Saya selalu bangga melakukannya, sama seperti saat pertama kali. Sudah hampir dua puluh tahun berlalu sejak pertandingan melawan Turki itu. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk seragam ini tidak pernah berubah. Sekarang saya merasa sudah tiba waktunya untuk mengambil selangkah ke belakang. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan segalanya yang saya miliki. Setiap kali. Semuanya. Bermain untuk negara saya adalah kesempatan paling menggetarkan yang pernah diberikan sepakbola kepada saya. Perasaan yang saya rasakan malam itu melawan Wales, lalu di Zenica melawan Italia pada Maret, akan selamanya tinggal di hati saya. Melihat rakyat saya merayakan di jalan-jalan kota kami adalah anugerah luar biasa lain yang diberikan sepakbola kepada saya. Akan ada waktunya untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah berada di sisi saya dan mendukung saya selama perjalanan luar biasa ini. Untuk saat ini, saya berharap mereka akan ada di sana pada malam itu melawan Swedia, sehingga kami bisa berbagi satu emosi lagi... Karena setiap pengalaman luar biasa ini adalah sesuatu yang kami jalani bersama. Dan inilah cara saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya, mengenakan seragam yang saya cintai sejak saya masih anak-anak - dan seragam yang akan saya cintai selama sisa hidup saya".







