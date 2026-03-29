Goal.com
Live
Edin Dzeko Bosnia-Erzegovina DESKTOPGETTY

Diterjemahkan oleh

Dzeko dan skuad yang nilainya setara dengan Bastoni dan Dimarco: semua yang perlu diketahui tentang Bosnia, rintangan terakhir antara Italia dan Piala Dunia 2026

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
World Cup Qualification UEFA

Panduan tentang lawan-lawan Azzurri di final playoff: mulai dari stadion yang kokoh hingga skuad senilai 120 juta euro.

Edin Dzeko, pemain sepak bola Bosnia terbaik sepanjang masa, memimpin skuad senilai 120 juta euro yang terdiri dari 24 pemain—angka tersebut setara dengan nilai Transfermarkt yang ditetapkan untuk Alessandro Bastoni dan Federico Dimarco, yang jika digabungkan harganya sama persis dengan total nilai skuad yang dilatih oleh pelatih Sergej Barbarez, yaitu 70 juta ditambah 50 juta. Hambatan terakhir, Selasa malam di stadion benteng Zenica, antara Italia asuhan Gennaro Gattuso dan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, adalah tim nasional yang bangga, gigih, dan mewakili sebuah bangsa yang kaya akan sejarah, meskipun debut resmi mereka di kompetisi FIFA dan UEFA baru terjadi pada tahun 1995, setelah pembubaran Yugoslavia akibat Perang Balkan.


Mari kita temukan bersama semua yang perlu diketahui tentang tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina, atau lebih tepatnya Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине


  • Keluarga Zmajevi dan Dzeko

    Zmajevi adalah satu-satunya tim nasional di dunia yang berhasil lolos ke Piala Dunia, yaitu pada tahun 2014 meskipun tersingkir di babak pertama, namun belum pernah lolos ke turnamen kontinentalnya sendiri, yakni Kejuaraan Eropa: pemegang rekor penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak adalah Edin Dzeko, mantan penyerang Manchester City, Roma, dan Inter, yang telah mencatatkan 147 penampilan dan 73 gol bersama tim nasional. Peringkat FIFA mereka berada di posisi ke-75, dengan sponsor teknis Kelme, sebuah perusahaan multinasional asal Spanyol. Debut internasional mereka terjadi pada 30 November 1995, dalam pertandingan persahabatan di Tirana melawan Albania.

  • DI ANTARA PJANIC DAN LULIC, WASPADAI BARBAREZ

    Namun, bukan hanya Dzeko: dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul para pemain sepak bola Bosnia terbaik sepanjang masa, seperti mantan pemain Juventus dan Roma, Miralem Pjanic, yang menjadi bintang utama di tim Bianconeri asuhan Massimiliano Allegri, serta mantan pemain Lazio, Senad Lulic, yang mencetak gol penentu dalam kemenangan bersejarah pada derby di final Coppa Italia melawan Roma pada musim 2012/2013. Di antara pemain-pemain terbaik Bosnia, tak diragukan lagi ada juga pelatih kepala saat ini, Sergej Barbarez, 54 tahun, yang lahir di Mostar yang indah, pusat sejarah, budaya, dan ekonomi utama Herzegovina, di ujung selatan Bosnia, di antara Kroasia dan Montenegro. Mantan gelandang atau penyerang ini memiliki keturunan Bosnia, Serbia, dan Kroasia, dan dengan 330 penampilan, ia adalah pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak di Bundesliga, yang membuatnya mendapat penghormatan berupa patung di kotanya. Meskipun memulai kariernya di Velez Mostar, sejak 1992 ia pindah ke Jerman, tempat ia berada saat konflik Yugoslavia meletus, tinggal bersama pamannya Mujo, yang membantunya mendapatkan kontrak di Hannover. Dari sana, ia bergabung dengan Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburg, dan Bayer Leverkusen, selama 16 musim berturut-turut di liga utama Jerman. Ia termasuk di antara pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional, 47 kali, dan di antara yang mencetak gol terbanyak, 17 gol: ia masuk dalam legenda Zmajevi ketika, dalam sebuah pertandingan melawan Serbia, ia membuat pertandingan dihentikan tiga kali karena suporter Bosnia menjadi sasaran suporter lawan. Ia memulai karier kepelatihannya pada tahun 2024, tepatnya sebagai pelatih kepala Bosnia, yang sangat didambakan oleh rakyatnya karena semangat nasionalisme yang melekat padanya: sebelumnya ia adalah pemain poker profesional, kini ia dipanggil untuk menghadapi tantangan besar pertama dalam karier manajerialnya.



  • DARI SUSIC KE TIM KROASIA DI MOSTAR

    Sejarah tim nasional sepak bola Bosnia relatif masih muda, karena baru berusia 30 tahun: dari tahun 1920 hingga 1992, para pemain terbaik negara ini bermain untuk Yugoslavia. Siapa yang paling menonjol? Safet Susic, ikon PSG pada tahun 1990-an dan pencipta kičma legendaris, gerakan tipuan yang menjadi ciri khas kariernya, serta pemain kunci tim nasional Yugoslavia terakhir sepanjang masa di Piala Dunia Italia 1990, bersama rekan-rekan sekelas Stojkovic, Boksic, Prosinecki, Savicevic, dan Suker. Bosnia berlatih di pusat olahraga FK Sarajevo dan menginap di tempat pemusatan latihan di ibu kota, di sebuah hotel bintang lima. Antusiasme besar dari seluruh warga Bosnia yang tersebar di seluruh dunia, yang kembali ke tanah air untuk menyaksikan pertandingan. Namun, di puncak klasemen liga saat ini ada Borac Banja Luka, tim asal Banja Luka, di depan Zrinjski, klub Kroasia dari Mostar, yang memegang rekor kemenangan terbanyak, yakni 9 kali, sejak pendirian Premijer Liga Bosne i Hercegovine pada tahun 2000.

  • "PENEGAK KEADILAN" SACCHI

    Pertandingan perdana melawan Italia? Pada 6 November 1996, ketika Bosnia meraih kemenangan pertamanya setelah bergabung dengan FIFA, dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan bergengsi di Stadion Koševo, Sarajevo, melawan Italia asuhan Arrigo Sacchi, yang saat itu merupakan runner-up Piala Dunia, berkat gol dari mantan pemain Juventus dan Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, serta Elvir Bolic. Setelah pertandingan tersebut, Sacchi dipecat oleh FIGC.

  • PRESTASI BLAZEVIC

    Kemudian terjadi masa suram yang berlangsung sekitar sepuluh tahun, hingga munculnya "generasi emas" Dzeko, yang memulai debutnya di tim nasional pada tahun 2007, bersama rekan-rekan seperti Ibisevic, Misimovic, Salihovic, Ibricic, dan Pandza, para tokoh utama dalam kualifikasi bersejarah ke Piala Dunia 2014 di Brasil, di bawah kepemimpinan sang maestro legendaris Miroslav "Ciro" Blazevic dan kemudian oleh - ya, dia sendiri - Safet Susic.

  • BENTENG ZENICA

    Bagian terakhir ini kami dedikasikan untuk Stadion Bilino Polje, tempat digelarnya pertandingan penentuan pada hari Selasa, yang saat itu diperkirakan akan tertutup salju dan memiliki cuaca yang tidak bersahabat, tidak hanya bagi para pendukung tim lawan: stadion di Zenica, yang kadang-kadang juga digunakan untuk pertandingan rugby, memiliki kapasitas 15.600 tempat duduk, meskipun hanya sekitar 8.000 orang yang diizinkan masuk ke babak playoff, akibat sanksi lama yang masih berlaku. Diresmikan pada tahun 1972, pada tahun 2009 stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2010, yang berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Portugal akibat gol Raul Meireles. Tim nasional Bosnia tak terkalahkan di stadion ini sejak tahun 1995 hingga Oktober 2006. Ini tentu saja bukan pertandingan yang mudah.

