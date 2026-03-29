Bosnia-Herzegovina memiliki kesempatan untuk kembali menorehkan sejarah. Tim nasional Balkan ini hanya tinggal selangkah lagi untuk kembali ke Piala Dunia, ajang yang hanya pernah mereka ikuti sekali pada tahun 2014. Baik saat itu maupun sekarang, nasib para Naga sangat bergantung pada pemain paling ikonik dalam sepak bola Bosnia: Edin Dzeko. Jika tim asuhan Barbarez kini berhadapan dengan Italia di final playoff, itu semua berkat sebuah gol—yang kesekian kalinya baginya—dari mantanpemain Roma, Inter, dan Fiorentina, yang dicetaknya ke gawang Wales saat segalanya tampak menguntungkan bagi tim Britania Raya. "Angsa" dari Sarajevo tetap menjadi ikon sepak bola Eropa yang, di usia 40 tahun, masih sangat menentukan, namun masa depannya masih menjadi teka-teki. Dalam beberapa bulan ke depan, meski terus mencetak gol secara teratur, Dzeko mungkin memutuskan untuk pensiun.
Diterjemahkan oleh
Dzeko akan menghadapi Italia di Piala Dunia. Namun, ia mungkin pensiun pada musim panas nanti: dari Schalke hingga rekor-rekor, apa yang menanti masa depan sang penyerang
ANGKA-ANGKA REKOR
Dia akan selalu menjadi ancaman utama bagi tim Azzurri dalam pertandingan yang sangat dinantikan di Zenica. Dzeko sendiri, saat membahas pertandingan tersebut, mencoba menjelaskan arti penting pertandingan semacam ini bagi negaranya dan seberapa besar taruhannya: "Saya tidak tahu tim mana yang bisa disebut sebagai favorit. Kami bisa melakukannya. Hal ini akan sangat berarti tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh generasi baru gerakan kami," katanya.
Sebagai pemimpin sejati dan legenda sepak bola Bosnia, Dzeko memikul tanggung jawab memimpin tim yang menggabungkan talenta muda dengan pemain yang sudah mapan di kancah sepak bola Eropa. Namun, bintang utamanya tetaplah dia. Gol penentu di Wales – yang membawa pertandingan ke adu penalti di mana tim Balkan itu keluar sebagai pemenang – adalah gol bersejarah lainnya, salah satu yang akan tercatat dalam sejarah dan diwariskan kepada generasi mendatang di negaranya. Gol tersebut membawanya mencapai angka 73 gol dalam 146 penampilan (di mana 31 di antaranya hanya dalam kualifikasi Piala Dunia dari 45 penampilan) dan mencatatkan namanya di papan skor bersama timnasnya selama 20 tahun berturut-turut. Ya, dari 2007 hingga 2026, setidaknya sekali setahun Dzeko mencetak gol bersama Bosnia, sebuah pencapaian yang luar biasa.
Namun, ada begitu banyak rekor dan peringkat sebagai pemain top di mana pria yang baru saja menginjak usia 40 tahun ini menonjol. Jika berbicara tentang gol di kualifikasi Piala Dunia, hanya 5 pemain yang lebih baik darinya. Dan jika daftar tersebut dibatasi hanya untuk pemain Eropa, Dzeko berada di posisi ketiga, hanya di belakang Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski. Di era modern, yaitu sejak tahun 2000 ke atas, hanya 6 pemain yang mencetak gol lebih banyak darinya: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic, dan Karim Benzema. Sebuah kelompok yang mengesankan.
BAGAIMANA KONDISI SCHALKE 04 SAAT INI?
Dzeko yang tak kenal lelah tidak hanya mencetak gol bersama tim nasional, tetapi juga menemukan semangat baru di Zweite Bundesliga, tempat ia pindah pada Januari lalu. Setelah masa-masa yang kurang memuaskan bersama Fiorentina, pemain asal Bosnia ini kembali ke Jerman – tempat ia pernah meraih gelar bersama Wolfsburg – dan kini menjadi andalan Schalke 04, yang saat ini memimpin klasemen dan tengah berjuang keras untuk kembali ke jajaran klub-klub papan atas.
Pemain kelahiran 1986 ini langsung tampil gemilang di lingkungan barunya: ia mencetak gol pada debutnya dan sejak saat itu tak pernah berhenti. Dalam 8 pertandingan yang dimainkan bersama klub asal Gelsenkirchen, ia telah mengumpulkan 6 gol dan 3 assist, jauh dari kesan sebagai penampilan terakhir.
Lagipula, pemain asal Bosnia ini datang dari pengalaman di Fiorentina yang, seperti disebutkan, tidak meyakinkan. Dalam 18 penampilan dan 1.257 menit bermain bersama Fiorentina, ia tak pernah mencetak gol di liga dan hanya mencetak gol di Conference League. Dampaknya di lapangan terbatas dan, justru, namanya lebih sering dibicarakan karena serangan terhadap media dan ketidaksepahaman dengan para penggemar selama periode paling rumit bagi tim asuhan Pioli saat itu. Di lapangan, sebaliknya, tidak banyak yang bisa dicatat, kecuali hubungan yang sulit dengan Kean yang kini akan menjadi lawannya.
MASA DEPAN ANTARA PIALA DUNIA DAN LATIHAN TERTUTUP
Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan Dzeko. Pertandingan di Zenica melawan Italia tentu saja akan menjadi penentu, yang berpotensi memperpanjang kariernya. Jika ia tersingkir bersama Bosnia, pembicaraan mengenai kemungkinan pensiunnya akan kembali mengemuka pada musim panas nanti. Di Piala Dunia, sebaliknya, ia bisa menulis halaman baru dalam sejarah. Dari para pemain yang pernah berpartisipasi dalam ajang tersebut – kecuali kiper – jumlahnya sangat sedikit, bahkan hanya satu: Roger Milla yang berusia 42 tahun untuk Kamerun di Piala Dunia 1994 di AS. Namun, di Piala Dunia mendatang, Dzeko mungkin sekali lagi berada di lingkungan yang sangat baik: baik Luka Modric maupun Cristiano Ronaldo, yang bahkan lebih “tua” darinya, berpotensi berpartisipasi dalam Piala Dunia keenam mereka.
Faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah kemungkinan promosi ke Bundesliga bersama Schalke. Sebagai pemain kunci di klub barunya, Dzeko mungkin memutuskan untuk tetap bertahan guna menguji dirinya sekali lagi di salah satu liga top, sebuah lari romantis terakhir sebelum gantung sepatu.
Pada musim panas 2025, sebelum musimnya bersama Fiorentina, ia berkomentar demikian: “Saya ingin tiba di kamp pelatihan dengan mental yang tepat; ketika saya merasa puas untuk berhenti, saya akan pensiun. Saya masih merasa jauh dari hari itu. Dan saya bangga bisa mengatakan itu. Saya tahu saya tidak bisa bermain di setiap pertandingan, waktu pemulihan saya berbeda dibandingkan saat saya berusia dua puluh tahun. Tapi saya masih punya banyak yang bisa diberikan.” Baru-baru ini, ia menambahkan: “Di musim panas nanti saya akan mendengarkan tubuh saya dan melihat apa yang akan dikatakannya, tapi saat ini saya masih merasa baik seperti yang terlihat dari fakta bahwa saya terus mencetak gol.”