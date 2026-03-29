Dia akan selalu menjadi ancaman utama bagi tim Azzurri dalam pertandingan yang sangat dinantikan di Zenica. Dzeko sendiri, saat membahas pertandingan tersebut, mencoba menjelaskan arti penting pertandingan semacam ini bagi negaranya dan seberapa besar taruhannya: "Saya tidak tahu tim mana yang bisa disebut sebagai favorit. Kami bisa melakukannya. Hal ini akan sangat berarti tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh generasi baru gerakan kami," katanya.





Sebagai pemimpin sejati dan legenda sepak bola Bosnia, Dzeko memikul tanggung jawab memimpin tim yang menggabungkan talenta muda dengan pemain yang sudah mapan di kancah sepak bola Eropa. Namun, bintang utamanya tetaplah dia. Gol penentu di Wales – yang membawa pertandingan ke adu penalti di mana tim Balkan itu keluar sebagai pemenang – adalah gol bersejarah lainnya, salah satu yang akan tercatat dalam sejarah dan diwariskan kepada generasi mendatang di negaranya. Gol tersebut membawanya mencapai angka 73 gol dalam 146 penampilan (di mana 31 di antaranya hanya dalam kualifikasi Piala Dunia dari 45 penampilan) dan mencatatkan namanya di papan skor bersama timnasnya selama 20 tahun berturut-turut. Ya, dari 2007 hingga 2026, setidaknya sekali setahun Dzeko mencetak gol bersama Bosnia, sebuah pencapaian yang luar biasa.





Namun, ada begitu banyak rekor dan peringkat sebagai pemain top di mana pria yang baru saja menginjak usia 40 tahun ini menonjol. Jika berbicara tentang gol di kualifikasi Piala Dunia, hanya 5 pemain yang lebih baik darinya. Dan jika daftar tersebut dibatasi hanya untuk pemain Eropa, Dzeko berada di posisi ketiga, hanya di belakang Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski. Di era modern, yaitu sejak tahun 2000 ke atas, hanya 6 pemain yang mencetak gol lebih banyak darinya: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic, dan Karim Benzema. Sebuah kelompok yang mengesankan.