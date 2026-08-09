Evolusi taktik Man City di bawah Maresca kembali melangkah signifikan di Korea Selatan saat mereka membongkar Atletico Madrid lewat penampilan klinis pada babak kedua. Juara Premier League itu memperlihatkan kilasan kecemerlangan sepanjang pertandingan, tetapi masuknya permainan sayap yang lebih direct pada akhirnya memecah struktur pertahanan rapat Diego Simeone. Semenyo menjadi arsitek utama kemenangan ini, meneror bek sayap Atletico dengan kecepatan dan kekuatannya di sisi kiri. Kontribusinya sangat krusial dan terbukti menjadi pembeda dalam laga yang sebagian besar dikendalikan City meski sempat tertinggal pada babak pertama.

Gol penyeimbang bagi tim Inggris itu lahir dari momen penuh determinasi dan skill individu dari Semenyo pada menit ke-57. Sang winger mampu meluncur dan menjaga bola agar tidak keluar untuk lemparan ke dalam, lalu bangkit kembali dalam satu gerakan mulus, melewati penjaganya sebelum menerobos masuk ke kotak penalti. Ia mengirim umpan silang dengan takaran sempurna kepada Omar Marmoush, yang berada di posisi ideal untuk menceploskan bola dari jarak dekat. Hanya dua menit kemudian, duet ini kembali berpadu dengan cara yang nyaris identik.