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Dwigol Omar Marmoush dan penampilan kelas dunia Antoine Semenyo membawa Manchester City menyingkirkan Atletico Madrid
Semenyo memicu kebangkitan di babak kedua
Evolusi taktik Man City di bawah Maresca kembali melangkah signifikan di Korea Selatan saat mereka membongkar Atletico Madrid lewat penampilan klinis pada babak kedua. Juara Premier League itu memperlihatkan kilasan kecemerlangan sepanjang pertandingan, tetapi masuknya permainan sayap yang lebih direct pada akhirnya memecah struktur pertahanan rapat Diego Simeone. Semenyo menjadi arsitek utama kemenangan ini, meneror bek sayap Atletico dengan kecepatan dan kekuatannya di sisi kiri. Kontribusinya sangat krusial dan terbukti menjadi pembeda dalam laga yang sebagian besar dikendalikan City meski sempat tertinggal pada babak pertama.
Gol penyeimbang bagi tim Inggris itu lahir dari momen penuh determinasi dan skill individu dari Semenyo pada menit ke-57. Sang winger mampu meluncur dan menjaga bola agar tidak keluar untuk lemparan ke dalam, lalu bangkit kembali dalam satu gerakan mulus, melewati penjaganya sebelum menerobos masuk ke kotak penalti. Ia mengirim umpan silang dengan takaran sempurna kepada Omar Marmoush, yang berada di posisi ideal untuk menceploskan bola dari jarak dekat. Hanya dua menit kemudian, duet ini kembali berpadu dengan cara yang nyaris identik.
- Getty Images Sport
Cetak biru taktik Maresca mulai terbentuk
Sejak peluit awal, sudah terlihat jelas bahwa Maresca telah menanamkan filosofi tertentu ke dalam skuad ini selama tur mereka di Asia. Penekanan pada pemanfaatan lebar permainan tampak jelas, dengan Savinho dan Semenyo diinstruksikan untuk tetap melebar di sisi lapangan dan menghadapi penjaga mereka di setiap kesempatan. Savinho, khususnya, tampil eksplosif pada fase awal, bergerak menusuk dari kanan untuk melepaskan upaya melengkung yang melintas tipis di samping tiang gawang.
Terlepas dari dominasi City, mereka justru tertinggal saat jalannya permainan tidak mengarah ke sana pada menit ke-43. Sepak pojok dari tim Spanyol hanya bisa disapu sebagian ke tepi kotak penalti, tempat Morten Hjulmand berhasil menjaga serangan tetap hidup. Ia menyodorkan bola cerdik menembus kotak penalti yang padat untuk menemukan wonderkid berusia 16 tahun Jorge Dominguez, yang memperlihatkan ketenangan luar biasa untuk menyodok bola melewati Gianluigi Donnarumma. Itu adalah kelengahan konsentrasi yang jarang terjadi dari lini pertahanan City yang selebihnya tampak solid, dengan Vitor Reis memberi kesan menonjol di lini belakang.
Atletico kesulitan membendung tekanan City
Tim asuhan Simeone kesulitan mengatasi tekanan berkelanjutan yang diberikan tim Premier League itu, terutama setelah melewati satu jam pertandingan ketika pergantian besar-besaran mengganggu ritme mereka. Atletico melakukan sembilan pergantian pada menit ke-64, termasuk memasukkan pahlawan lokal Kang-In Lee, tetapi mereka tidak mampu kembali menguasai jalannya pertandingan. Sebelum perubahan itu, Jan Oblak dibuat sibuk, terutama saat menggagalkan Tijjani Reijnders pada dua menit awal setelah Dani Martinez menghadiahkan bola kepada gelandang City tersebut.
Raksasa Spanyol itu memang sempat memiliki momen mereka, terutama melalui Obed Vargas, yang memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan setelah Koke merebut penguasaan bola dari Kovacic di area berbahaya. Kemudian di babak itu, Kang-In memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi melepaskan tembakannya tinggi di atas mistar gawang setelah menyambar umpan tarik di kotak penalti. Saat waktu terus berjalan, City tetap menjadi tim yang lebih berpeluang mencetak gol lagi. Divin Mubama menyia-nyiakan peluang emas ketika ia lolos dalam situasi satu lawan satu, dengan tembakannya ditepis kiper pengganti Salvi Esquivel.
- Getty Images Sport
Ait Nouri merampungkan kesepakatan di Seoul
Kemenangan akhirnya dipastikan pada menit ke-90 oleh Rayan Ait Nouri, yang menunjukkan kegigihan luar biasa setelah gagal memanfaatkan peluang serupa hanya beberapa detik sebelumnya. Kali ini Mubama menjadi pemberi assist, menyodorkan umpan cerdik ke jalur lari wing-back yang terus maju itu, yang tidak melakukan kesalahan dengan melepaskan penyelesaian ke sudut bawah gawang. Gol tersebut menjadi penutup yang pantas untuk penampilan yang mencerminkan keunggulan Manchester City, baik dalam penguasaan bola maupun penciptaan peluang.
Hasil ini menutup tur Asia yang sukses bagi Manchester City, yang mencakup hasil imbang melawan Inter di Hong Kong dan kemenangan atas K-League All Stars. Skuad kini mengalihkan perhatian ke Community Shield di Millennium Stadium, Cardiff, akhir pekan depan, ketika mereka akan menghadapi Arsenal dalam laga pembuka tradisional musim ini.
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