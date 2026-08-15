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Dwigol Joao Pedro dan gol debut Rogers pastikan Chelsea menang! Chelsea singkirkan Real Sociedad di tengah sambutan beragam untuk Enzo Fernandez
Alonso tetap berpegang pada cetak biru Leverkusen
Alonso tampaknya telah menetapkan identitas taktisnya untuk musim mendatang, dengan menerapkan formasi 3-4-3 untuk pertandingan ketiga secara beruntun. Sistem ini sangat sukses membantunya selama masa bersejarahnya saat menjuarai Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, dan penerapannya di Chelsea mengindikasikan pergeseran permanen dari 4-2-3-1 yang terlihat pada awal musim panas ini.
Susunan taktik tersebut juga memberi panggung bagi rekrutan anyar Morgan Rogers dan Maxence Lacroix untuk menjalani debut mereka. Rogers, yang didatangkan dengan nilai £117 juta, tidak butuh waktu lama untuk memberi dampak dengan mencetak gol dalam 10 menit pertama. Namun, babak pertama bukannya tanpa cela. Chelsea kesulitan menjaga pressing yang konsisten, kerap bermain terlalu dalam dan membiarkan tim tamu asal Spanyol mendikte tempo, sebuah kelengahan yang pada akhirnya merugikan mereka ketika Jon Mikel Aramburu menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari tepi kotak penalti sesaat sebelum jeda.
- Getty Images Sport
Joao Pedro melanjutkan rentetan ketajamannya
Terlepas dari goyangan di babak pertama, Chelsea memasuki paruh kedua dengan energi dan tujuan yang diperbarui. Joao Pedro, yang menjadi pemain paling menonjol pada musim panas ini untuk tim London Barat tersebut, mengembalikan keunggulan hanya dua menit setelah jeda. Penyerang Brasil itu melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang akurat dari kapten Reece James, lalu menanduk bola masuk dan membuat para pendukung setia Stamford Bridge bersorak gembira.
Namun, sang penyerang belum selesai sampai di situ, dengan menambah gol keduanya pada akhir laga untuk membawa catatan pramusimnya menjadi tujuh gol yang mengesankan. Penyelesaian klinisnya pada menit ke-77 secara efektif mengakhiri perlawanan lawan dan memastikan Chelsea menatap musim baru dengan kemenangan.
Sambutan beragam untuk Enzo Fernandez
Pokok pembicaraan utama pada sore itu muncul pada menit ke-62 ketika Fernandez dimasukkan sebagai pemain pengganti. Gelandang Argentina itu disambut dengan paduan suara cemoohan dan sorakan, atmosfer yang ganjil setelah spekulasi transfer terbaru yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Manchester City.
Konteks internasional juga berperan dalam sambutan dingin itu, mengingat keterlibatan Fernandez dalam perayaan Piala Dunia Argentina yang kontroversial, yang menyinggung perasaan di Inggris. Meski demikian, seiring pertandingan berjalan, penolakan vokal itu mulai mereda, digantikan oleh chant yang sudah akrab dengan nama sang gelandang.
- Getty Images Sport
Menatap laga pembuka Fulham
Kemenangan atas Real Sociedad menjadi penutup yang pas bagi kampanye pramusim Chelsea yang naik turun. Chelsea membuka rangkaian laga musim panas mereka dengan kemenangan menghibur 6-4 atas Western Sydney Wanderers, sebelum menelan kekalahan beruntun 2-1 dan 1-0 masing-masing dari Tottenham dan Juventus. Setelah itu, mereka meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas AC Milan, disusul hasil imbang 3-3 yang mendebarkan melawan Johor Darul Ta'zim, sebelum ditutup dengan penampilan hari ini di Stamford Bridge.
Perhatian kini beralih ke kompetisi resmi, dengan Chelsea dijadwalkan memulai kampanye Premier League mereka di markas Fulham pada 24 Agustus. Di bawah arahan manajer baru Alonso, Chelsea akan berupaya langsung tancap gas dan memulai kebangkitan yang kuat, dengan target menyingkirkan kekecewaan dari finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan musim lalu.
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