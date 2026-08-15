Dwigol Joao Pedro dan gol debut Rogers pastikan Chelsea menang! Chelsea singkirkan Real Sociedad di tengah sambutan beragam untuk Enzo Fernandez

Alonso tampaknya telah menetapkan identitas taktisnya untuk musim mendatang, dengan menerapkan formasi 3-4-3 untuk pertandingan ketiga secara beruntun. Sistem ini sangat sukses membantunya selama masa bersejarahnya saat menjuarai Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, dan penerapannya di Chelsea mengindikasikan pergeseran permanen dari 4-2-3-1 yang terlihat pada awal musim panas ini.

Susunan taktik tersebut juga memberi panggung bagi rekrutan anyar Morgan Rogers dan Maxence Lacroix untuk menjalani debut mereka. Rogers, yang didatangkan dengan nilai £117 juta, tidak butuh waktu lama untuk memberi dampak dengan mencetak gol dalam 10 menit pertama. Namun, babak pertama bukannya tanpa cela. Chelsea kesulitan menjaga pressing yang konsisten, kerap bermain terlalu dalam dan membiarkan tim tamu asal Spanyol mendikte tempo, sebuah kelengahan yang pada akhirnya merugikan mereka ketika Jon Mikel Aramburu menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari tepi kotak penalti sesaat sebelum jeda.