Isak menampilkan performa paling mematikan sejak bergabung dengan Liverpool dari Newcastle United dengan biaya transfer rekor Inggris senilai £125 juta 12 bulan lalu. Penyerang timnas Swedia itu tampil tajam sejak peluit pertama, membungkam para pengkritik yang mempertanyakan dampaknya sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Anfield. Dengan dua kali menaklukkan Kjell Scherpen dalam sembilan menit awal, sang striker pada dasarnya mengakhiri pertandingan bahkan sebelum tuan rumah yang baru promosi itu bisa menemukan pijakan mereka dalam laga ini.

Kemenangan di Suffolk itu juga menjadi tonggak penting bagi Andoni Iraola, dengan mengamankan kemenangan pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Dengan meraih tiga poin penuh, Iraola terhindar dari menjadi manajer pertama klub sejak Brendan Rodgers yang gagal memenangkan satu pun dari tiga laga pembuka mereka di Premier League.