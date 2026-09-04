AFP
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Dwigol Isak membawa Liverpool meraih kemenangan pertama di Premier League saat Barcola menjalani debutnya bersama The Reds
Isak menemukan ritmenya dengan cara memecahkan rekor
Isak menampilkan performa paling mematikan sejak bergabung dengan Liverpool dari Newcastle United dengan biaya transfer rekor Inggris senilai £125 juta 12 bulan lalu. Penyerang timnas Swedia itu tampil tajam sejak peluit pertama, membungkam para pengkritik yang mempertanyakan dampaknya sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Anfield. Dengan dua kali menaklukkan Kjell Scherpen dalam sembilan menit awal, sang striker pada dasarnya mengakhiri pertandingan bahkan sebelum tuan rumah yang baru promosi itu bisa menemukan pijakan mereka dalam laga ini.
Kemenangan di Suffolk itu juga menjadi tonggak penting bagi Andoni Iraola, dengan mengamankan kemenangan pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Dengan meraih tiga poin penuh, Iraola terhindar dari menjadi manajer pertama klub sejak Brendan Rodgers yang gagal memenangkan satu pun dari tiga laga pembuka mereka di Premier League.
- Getty Images Sport
Kombinasi Gakpo dan Isak terbukti mematikan
Liverpool membuka keunggulan dalam enam menit saat Isak melepaskan penyelesaian yang menembus Scherpen di tiang dekatnya setelah menerima umpan terobosan tajam dari Cody Gakpo. Itu menjadi momen penting bagi Liverpool, menandai pertama kalinya mereka unggul dalam pertandingan Premier League musim ini setelah sempat tertinggal dalam hasil imbang pembuka melawan Nottingham Forest dan Newcastle.
Hanya tiga menit kemudian, duet dinamis itu kembali bekerja sama untuk menggandakan keunggulan tim tamu dan membungkam publik Portman Road. Umpan presisi tersebut menjadi kali ketiga musim ini Gakpo, yang dikaitkan dengan kepindahan pada musim panas ke Manchester City, memberi assist kepada penyerang Swedia itu di Premier League.
Araujo tegas soal debut penuh
Meski lini depan mencuri perhatian, lini belakang Liverpool sama pentingnya dalam memastikan nirbobol. Tuan rumah nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-30, tetapi Ronald Araujo melakukan blok krusial pada penampilan debut penuhnya untuk menggagalkan Daizen Maeda di tiang jauh.
Isak kemudian gagal mencetak hat-trick sesaat sebelum turun minum ketika asisten wasit mengangkat bendera offside setelah ia menyambar umpan mendatar Florian Wirtz. Meski gol itu dianulir, Liverpool tetap memegang kendali penuh atas pertandingan.
- Getty Images Sport
Barcola merapat saat Liverpool menatap ke depan
Para pendukung Liverpool mendapat dorongan tambahan dalam 25 menit terakhir ketika rekrutan anyar Bradley Barcola menjalani debutnya. Penyerang Prancis itu, yang menuntaskan kepindahan senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain pada Senin, masuk dari bangku cadangan dan mendapat sambutan hangat dari suporter tandang.
Hasil ini mengangkat Liverpool ke posisi kelima klasemen Liga Primer dengan lima poin, sementara Ipswich tetap di peringkat ke-13 dengan tiga poin. Liverpool kini mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa saat menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu, sebelum kembali ke laga liga melawan Fulham di Anfield pada 12 September.
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