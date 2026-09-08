Dwigol Erling Haaland memastikan kemenangan Manchester City atas Porto di Liga Champions

City mendominasi pertandingan sejak awal, melanjutkan performa domestik kuat mereka setelah tiga kemenangan beruntun di Premier League. Remaja Ayyoub Bouaddi tampil mengesankan pada starter senior pertamanya untuk klub di lini tengah.

Kiper Porto Diogo Costa mencegah kekalahan yang lebih telak dengan serangkaian penyelamatan luar biasa pada babak pertama. Kiper timnas Portugal itu dua kali menggagalkan Haaland dengan penyelamatan refleks yang brilian, sekaligus menahan upaya dari Phil Foden dan Antoine Semenyo.

Terlepas dari upaya heroik Costa, Porto kesulitan melancarkan ancaman yang berkelanjutan terhadap lini pertahanan City. Tim tuan rumah gagal melepaskan satu pun tembakan selama 45 menit pembuka yang didominasi tim tamu.