Persaingan untuk menunjuk pengganti pelatih tim nasional Italia kini telah bergeser dari lapangan ke ranah politik. Aleksei Paramonov, Duta Besar Rusia untuk Italia, melontarkan kritik pedas terhadap pihak berwenang Italia setelah Pirlo mengonfirmasi bahwa dirinya tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi tersebut.

Dalam surat terbuka yang diterbitkan di blog Telegram-nya dan dibagikan melalui saluran media sosial resmi kedutaan, Paramonov tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut. Menyapa sang juara Piala Dunia 2006 secara langsung, ia mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan yang diterima tokoh legendaris tersebut dari negara asalnya.



