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Duta Besar Rusia mengecam Italia sebagai 'tidak demokratis' setelah Andrea Pirlo mundur dari pencalonan untuk jabatan pelatih timnas Italia
Ketegangan diplomatik terkait lowongan di Azzurri
Persaingan untuk menunjuk pengganti pelatih tim nasional Italia kini telah bergeser dari lapangan ke ranah politik. Aleksei Paramonov, Duta Besar Rusia untuk Italia, melontarkan kritik pedas terhadap pihak berwenang Italia setelah Pirlo mengonfirmasi bahwa dirinya tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi tersebut.
Dalam surat terbuka yang diterbitkan di blog Telegram-nya dan dibagikan melalui saluran media sosial resmi kedutaan, Paramonov tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut. Menyapa sang juara Piala Dunia 2006 secara langsung, ia mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan yang diterima tokoh legendaris tersebut dari negara asalnya.
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Duta Besar Rusia mengecam kalangan penguasa yang 'pseudo-demokratis'
Surat Paramonov sarat dengan retorika tajam, menuduh para pemimpin Italia bersikap munafik dan memperlakukan mantan gelandang serang Juventus dan AC Milan itu secara tidak adil. “Sungguh disayangkan bahwa, terlepas dari kontribusi Anda bagi dunia olahraga dan citra Italia di luar negeri, Anda justru dikucilkan di sini, di Italia, oleh kalangan elit pseudodemokratis Anda sendiri, sebagaimana telah terjadi pada ribuan atlet, musisi, seniman, konduktor, dan sutradara Rusia,” tulis duta besar tersebut.
Diplomat tersebut melanjutkan dengan menyampaikan dukungannya kepada Pirlo, dengan menggambarkan situasi ini sebagai masalah hak asasi manusia, bukan sekadar masalah seleksi olahraga. “Meskipun hal ini mungkin tidak membantu Anda, kami tetap berada di sisi Anda dengan solidaritas yang tulus dan manusiawi,” tegas Paramonov.
Pirlo mengklarifikasi hubungan komersialnya
Pirlo sendiri sebelumnya telah menanggapi kontroversi tersebut, mengungkapkan rasa frustrasinya atas cara interpretasi terhadap kesepakatan profesionalnya. Dalam sebuah pernyataan, pria berusia 47 tahun itu mengklarifikasi posisinya: "Kolaborasi profesional yang menjadi subjek kontroversi belakangan ini terjadi sebagai bagian dari pengalaman kerja saya di Uni Emirat Arab dan bersifat murni komersial serta olahraga. Mengaitkan makna politik pada kolaborasi ini berarti menuduh saya memiliki keyakinan yang belum pernah saya ungkapkan dan yang tidak saya anut."
Mantan gelandang tersebut ingin menekankan bahwa perilakunya selalu profesional dan sesuai hukum. “Sepanjang karier saya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, saya selalu menjalankan tugas dengan sepenuhnya menghormati hukum negara-negara tempat saya bekerja serta kontrak yang telah saya tandatangani,” jelasnya.
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Pemerintah Italia menanggapi dampak yang timbul
Dampak dari kasus ini telah merambah hingga ke jajaran tertinggi pemerintah Italia, dengan Menteri Olahraga dan Pemuda Andrea Abodi mengungkapkan kekecewaannya atas penanganan seluruh rangkaian peristiwa tersebut.
Dalam sebuah acara publik baru-baru ini, Abodi secara blak-blakan membahas kerusakan reputasi yang dialami Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). "Ini adalah berita yang berbicara sendiri," kata menteri tersebut.
Abodi tidak segan-segan mengkritik persepsi publik terhadap proses rekrutmen tersebut, yang telah melibatkan beberapa nama terkenal yang sempat dikaitkan namun kemudian ditolak. "Kini ada kesan buruk yang harus diperbaiki," akunya, merujuk pada "brutta figura" yang ditimbulkan oleh badan-badan pengelola.
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