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Duta Besar Lamine Yamal! Bintang Barcelona dan Spanyol ini kini menjadi pelopor hak anak-anak untuk bermain sepak bola dalam perannya yang baru di UNICEF
Sebuah momen bersejarah bagi bintang remaja tersebut
Yamal bukan lagi sekadar fenomena di lapangan; kini ia menjadi duta global bagi generasi mendatang. Di usianya yang baru 18 tahun, pemain sayap Barcelona ini telah ditunjuk sebagai Duta Kehormatan UNICEF, menjadikannya salah satu orang termuda dalam sejarah yang memegang gelar bergengsi tersebut. Pengumuman ini bertepatan dengan Hari Bermain Internasional, sebuah peringatan yang didedikasikan untuk mengakui bermain sebagai hak dasar bagi pertumbuhan kognitif dan fisik setiap anak.
Penunjukan ini menjadi bukti atas kemajuan pesat Yamal dari jalanan Rocafonda hingga puncak sepak bola dunia. Dengan mengambil peran ini, pemain internasional Spanyol ini mengikuti jejak tokoh-tokoh legendaris yang telah menggunakan pengaruh olahraga mereka untuk mendorong perubahan sosial. Bagi Yamal, ini lebih dari sekadar gelar; ini adalah misi pribadi yang berakar pada masa kecilnya dan perjalanannya meniti karier di dunia sepak bola profesional.
- AFP
Yamal berbicara tentang kekuatan bermain
Sambil merenungkan tanggung jawab barunya, bintang Barcelona ini mengungkapkan ikatan pribadinya yang mendalam dengan misi tersebut. “Saya sangat bangga bisa menjadi Duta Kemanusiaan UNICEF,” ujar Yamal. “Saat tumbuh besar, yang saya miliki hanyalah keluarga, bola, taman, dan sebuah impian. Bermain sepak bola memberi saya arah hidup, rasa memiliki, dan harapan akan masa depan. Saya tahu betapa pentingnya bagi anak-anak untuk memiliki tempat yang aman untuk bermain, sehingga mereka dapat menikmati masa kecil mereka, menjelajahi dunia, berimajinasi, dan tumbuh.”
Dia melanjutkan dengan menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi banyak anak muda saat ini: “Namun, jutaan anak di seluruh dunia tumbuh tanpa tempat yang aman untuk bermain. Ketika anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bermain, mereka kehilangan peluang untuk mengembangkan keterampilan, berteman, dan membayangkan masa depan yang lebih cerah.”
Mempererat hubungan antara Barcelona dan UNICEF
Kemitraan ini bukanlah sebuah acara yang berdiri sendiri, melainkan penguatan dari hubungan jangka panjang antara FC Barcelona, Barça Foundation, dan UNICEF. Kedua organisasi ini telah bekerja sama selama hampir dua dekade, sebuah kolaborasi yang telah menjadi pilar utama identitas klub asal Catalunya tersebut. Pemilihan Yamal merupakan kelanjutan alami dari pekerjaannya selama ini, karena ia telah aktif dalam kampanye kesadaran UNICEF yang menyasar audiens muda sejak awal 2024.
Dalam kapasitasnya yang diperluas, Yamal akan memfokuskan upayanya pada mempromosikan hak-hak anak di wilayah-wilayah yang terkena krisis kemanusiaan, bencana alam, dan konflik yang sedang berlangsung. Dengan memanfaatkan kehadirannya yang masif di media sosial dan statusnya sebagai panutan bagi jutaan penggemar muda, ia bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap jutaan anak yang saat ini hidup tanpa akses ke fasilitas rekreasi dasar atau lingkungan yang aman.
- Getty Images Sport
Memecahkan rekor di dalam dan di luar lapangan
Yamal terus menembus batas-batas dengan kecepatan yang jarang terlihat dalam sepak bola modern. Meskipun ia telah membuktikan diri sebagai bagian penting dari skuad Barcelona asuhan Hansi Flick dan pemain inti yang tak tergantikan di tim nasional Spanyol, pencapaian di luar lapangan ini mengangkat statusnya menjadi ikon global sejati. Ia tak lagi dipandang semata-mata dari sudut pandang gol dan assist, melainkan sebagai pemimpin yang mampu mewakili nilai-nilai institusional di panggung dunia.