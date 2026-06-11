Yamal bukan lagi sekadar fenomena di lapangan; kini ia menjadi duta global bagi generasi mendatang. Di usianya yang baru 18 tahun, pemain sayap Barcelona ini telah ditunjuk sebagai Duta Kehormatan UNICEF, menjadikannya salah satu orang termuda dalam sejarah yang memegang gelar bergengsi tersebut. Pengumuman ini bertepatan dengan Hari Bermain Internasional, sebuah peringatan yang didedikasikan untuk mengakui bermain sebagai hak dasar bagi pertumbuhan kognitif dan fisik setiap anak.

Penunjukan ini menjadi bukti atas kemajuan pesat Yamal dari jalanan Rocafonda hingga puncak sepak bola dunia. Dengan mengambil peran ini, pemain internasional Spanyol ini mengikuti jejak tokoh-tokoh legendaris yang telah menggunakan pengaruh olahraga mereka untuk mendorong perubahan sosial. Bagi Yamal, ini lebih dari sekadar gelar; ini adalah misi pribadi yang berakar pada masa kecilnya dan perjalanannya meniti karier di dunia sepak bola profesional.