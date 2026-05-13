Dusan Vlahovic ditawarkan kepada Atletico Madrid saat striker Juventus itu bersiap untuk pindah secara gratis
Atleti muncul sebagai destinasi yang tak terduga
Dalam perkembangan yang akan mengkhawatirkan para pendukung Juventus, Atletico Madrid dilaporkan telah dihubungi terkait kemungkinan perekrutan Vlahovic. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 1 Juli, sang striker secara hukum diperbolehkan untuk membicarakan persyaratan dengan klub-klub asing, dan seorang perantara dikabarkan telah menghubungi klub raksasa Spanyol tersebut untuk mengusulkan kepindahannya ke Metropolitano.
Diego Simeone dikenal sebagai pengagum penyerang tengah yang kuat secara fisik dan klinis, dan Vlahovic sangat cocok dengan profil tersebut. Meskipun Juve tetap berharap dapat mencapai kesepakatan, fakta bahwa namanya beredar di kalangan klub-klub elit Eropa menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini sedang secara serius mempertimbangkan opsi-opsinya di luar Serie A.
Hambatan dalam negosiasi kontrak
Alasan utama gagalnya negosiasi antara Bianconeri dan striker andalan mereka berpusat pada ekspektasi gaji. Menurut Calciomercato.com, Vlahovic bersikeras meminta paket gaji senilai €8 juta per musim. Namun, Juventus saat ini hanya bersedia menawarkan kontrak sekitar €6 juta per tahun karena mereka berupaya mengendalikan beban gaji.
Perbedaan ini sangat mencolok jika mempertimbangkan penghasilan Vlahovic saat ini. Kontraknya yang sekarang disepakati pada era ekonomi yang berbeda bagi klub Turin tersebut, dan ketentuan baru yang diusulkan pada dasarnya akan berarti pemotongan gaji sebesar 50 persen dibandingkan dengan penghasilan puncaknya sebelumnya. Kesenjangan finansial ini tetap menjadi hambatan terbesar bagi kemungkinan perpanjangan kontrak.
Para tokoh utama yang memantau situasi
Madrid bukanlah satu-satunya klub yang terus memantau perkembangan pemain internasional Serbia tersebut. Jika Vlahovic benar-benar masuk ke bursa transfer sebagai pemain bebas, ia akan memiliki banyak pilihan di liga-liga top Eropa. Klub-klub raksasa seperti Bayern Munich dan Barcelona telah lama dikaitkan dengan mantan pemain Fiorentina ini, yang mereka anggap sebagai solusi jangka panjang untuk kebutuhan lini serang mereka.
Di Liga Premier, Arsenal terus dikaitkan dengan ketertarikan tersebut, setelah gagal mendapatkan striker tersebut saat ia pindah ke Juventus pada 2022. Selain itu, AC Milan juga dikabarkan memperhatikan situasi ini, berpotensi menawarkan Vlahovic kesempatan untuk tetap di Italia sambil pindah ke rival langsung dalam perburuan Scudetto.
Tuntutan agen semakin memperumit situasi
Selain gaji pribadi sang pemain, ada juga masalah penting terkait biaya agen dan komisi. Dilaporkan bahwa pihak Vlahovic meminta komisi yang cukup besar untuk menyepakati perpanjangan kontrak dengan Juventus. Tuntutan semacam itu seringkali lebih mudah dipenuhi ketika seorang pemain pindah sebagai pemain bebas transfer, karena klub yang merekrutnya dapat menghemat puluhan juta euro dalam biaya transfer.