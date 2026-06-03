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Dusan Vlahovic akan hengkang! Penyerang tersebut akan pindah secara gratis setelah negosiasi perpanjangan kontrak dengan Juventus menemui jalan buntu - tapi ke mana dia akan pergi?
Perbedaan yang tak dapat didamaikan terkait tuntutan upah
Setelah empat setengah tahun di Allianz Stadium, jalan Vlahovic dan Juventus tampaknya akan berpisah. Klub dan sang penyerang tengah gagal mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontraknya, yang saat ini akan berakhir pada 30 Juni. Putaran terakhir pembicaraan menunjukkan adanya kesenjangan yang tak teratasi antara tuntutan pemain internasional Serbia tersebut dan paket finansial yang ditawarkan oleh dewan direksi Bianconeri.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Vlahovic bersikeras meminta gaji sebesar €8 juta per musim untuk memperbarui kontraknya, ditambah dengan bonus penandatanganan yang signifikan dan komisi agen. CEO Juventus, Comolli, tetap teguh pada tawaran sebesar €6 juta ditambah bonus berdasarkan performa, menolak memenuhi tuntutan rombongan sang pemain terkait "biaya tambahan." Karena kedua belah pihak tidak bersedia mengalah, negosiasi telah dihentikan secara permanen, membuka jalan bagi kepergian yang penuh sorotan.
Menurut laporan, klub-klub seperti Chelsea, Newcastle, Barcelona, dan Bayern Munich telah menghubungi rombongannya, meskipun masih belum jelas di mana sang penyerang akan berlabuh.
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Spalletti merasa kecewa akibat kendala di bursa transfer
Gagalnya pembicaraan ini merupakan pukulan telak bagi manajer Luciano Spalletti, yang selama ini secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap sang penyerang. Spalletti, yang kabarnya telah mengalami kegagalan dalam upaya mendatangkan Bernardo Silva dan Alisson, memandang Vlahovic sebagai pilar utama dalam proyeknya. Usai kemenangan atas Lecce kurang dari sebulan lalu, sang pelatih menekankan betapa pentingnya sang penyerang bagi sistem permainannya.
"Ketiadaan Vlahovic adalah sesuatu yang kami rasakan seperti roti sehari-hari," kata Spalletti. "Anda tidak bisa bermain sepak bola tanpa seseorang dengan karakteristik seperti dia, tanpa penyerang yang kuat secara fisik dan mampu mencetak gol. Perpanjangan kontrak? Klub, dari apa yang saya ketahui, telah mencoba melakukan dan menjalin kontak semacam ini dan akan mencoba lagi karena itulah yang mereka katakan kepada saya dan saya percaya pada para direktur saya."
Meskipun mendapat dukungan publik dari manajer, kenyataan finansial telah menentukan hasil yang berbeda bagi rencana olahraga klub.
Warisan ketidakkonsistenan di Turin
Vlahovic bergabung dengan Torino pada Januari 2022 dari Fiorentina dengan biaya transfer sebesar €70 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus, dan dijuluki sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Namun, penampilannya selama ini diwarnai oleh inkonsistensi. Meskipun sesekali menunjukkan kilasan kehebatan, para kritikus sering menyoroti kurangnya "insting pembunuh" yang dibutuhkan di klub papan atas Eropa. Drama seputar perpanjangan kontraknya berlangsung selama lebih dari 18 bulan, melewati berbagai pergantian manajer.
Awalnya, mantan direktur Cristiano Giuntoli tampaknya siap menjual striker tersebut pada 2025 untuk menghindari transfer gratis. Namun, di bawah kepemimpinan Comolli dan kedatangan Spalletti, perpanjangan kontrak kembali menjadi prioritas, terutama setelah Vlahovic kembali ke performa terbaiknya dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan liga terakhirnya. Pada akhirnya, cedera jangka panjang yang dialaminya pada November dan kurangnya tawaran besar dari klub-klub Eropa mencegah penjualan lebih awal, yang menyebabkan kebuntuan saat ini.
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Memperkuat lini depan Juventus
Kepergian Vlahovic meninggalkan kekosongan besar di lini serang Juventus, sehingga memaksa klub untuk mencari dua penyerang baru pada bursa transfer mendatang. Situasi ini semakin rumit karena staf teknis telah mengesampingkan target-target lainnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa baik Loïs Openda maupun Jonathan David telah dikesampingkan sebagai opsi oleh Spalletti, sehingga tim perekrutan dihadapkan pada tugas yang sulit dalam upaya menggantikan penyerang utama mereka.
Dari sudut pandang finansial, membiarkan Vlahovic menyelesaikan kontraknya akan membebaskan lebih dari €40 juta dalam neraca keuangan, memberikan ruang bernapas untuk investasi di masa depan.