Dusan Vlahovic akan hengkang! Penyerang tersebut akan pindah secara gratis setelah negosiasi perpanjangan kontrak dengan Juventus menemui jalan buntu - tapi ke mana dia akan pergi?

Setelah empat setengah tahun di Allianz Stadium, jalan Vlahovic dan Juventus tampaknya akan berpisah. Klub dan sang penyerang tengah gagal mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontraknya, yang saat ini akan berakhir pada 30 Juni. Putaran terakhir pembicaraan menunjukkan adanya kesenjangan yang tak teratasi antara tuntutan pemain internasional Serbia tersebut dan paket finansial yang ditawarkan oleh dewan direksi Bianconeri.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Vlahovic bersikeras meminta gaji sebesar €8 juta per musim untuk memperbarui kontraknya, ditambah dengan bonus penandatanganan yang signifikan dan komisi agen. CEO Juventus, Comolli, tetap teguh pada tawaran sebesar €6 juta ditambah bonus berdasarkan performa, menolak memenuhi tuntutan rombongan sang pemain terkait "biaya tambahan." Karena kedua belah pihak tidak bersedia mengalah, negosiasi telah dihentikan secara permanen, membuka jalan bagi kepergian yang penuh sorotan.

Menurut laporan, klub-klub seperti Chelsea, Newcastle, Barcelona, dan Bayern Munich telah menghubungi rombongannya, meskipun masih belum jelas di mana sang penyerang akan berlabuh.