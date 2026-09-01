Bah akan bergabung dengan klub Bundesliga Augsburg dengan status pinjaman awal yang mencakup opsi untuk mempermanenkan kepindahan itu pada musim panas mendatang seharga £18,5 juta. Bek tengah timnas Sierra Leone berusia 20 tahun itu menghabiskan dua musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Prancis bersama Lens dan Nice. Didatangkan dari Real Valladolid seharga £7 juta pada 2025, bek tengah itu masih terikat kontrak di Manchester hingga 2031.