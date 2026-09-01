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Duo terlupakan menyusul Jack Grealish hengkang dari Etihad saat Enzo Maresca mencoret dua pemain Manchester City dalam perombakan pada hari terakhir bursa transfer
Manchester City bersiap melepas dua pemain
Menurut Manchester Evening News, Manchester City sedang menuntaskan kepergian bek Bah dan playmaker Echeverri menjelang tenggat waktu transfer. Perampingan skuad ini menyusul kepindahan Grealish ke Everton dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan yang membawa Iliman Ndiaye ke Etihad. Manajer baru Maresca telah memutuskan bahwa kedua pemain muda itu tidak masuk dalam rencananya untuk tim utama pada musim 2026-27.
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Klub Bundesliga bidik bek
Bah akan bergabung dengan klub Bundesliga Augsburg dengan status pinjaman awal yang mencakup opsi untuk mempermanenkan kepindahan itu pada musim panas mendatang seharga £18,5 juta. Bek tengah timnas Sierra Leone berusia 20 tahun itu menghabiskan dua musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Prancis bersama Lens dan Nice. Didatangkan dari Real Valladolid seharga £7 juta pada 2025, bek tengah itu masih terikat kontrak di Manchester hingga 2031.
Benfica memimpin perburuan playmaker
Raksasa Portugal Benfica memimpin persaingan untuk merekrut Echeverri dengan kesepakatan pinjaman awal yang mencantumkan opsi pembelian. Pemain Argentina berusia 20 tahun itu menarik perhatian di Piala Dunia Antarklub, tetapi perkembangannya terhambat selama masa peminjaman yang sulit bersama Bayer Leverkusen dan Girona. Masih terikat kontrak hingga 2028, sang playmaker baru mencatatkan tiga penampilan senior sejak datang dari River Plate.
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Maresca merombak skuad Etihad
Selain melepas opsi-opsi pinggiran, City sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan perekrutan Enzo Fernandez yang memecahkan rekor klub dan merampungkan kedatangan Ndiaye. Aktivitas agresif pada hari terakhir bursa transfer ini menjadi peluang penting bagi Maresca untuk merampungkan skuadnya sebelum jeda internasional. Memastikan kedalaman skuad yang ideal tetap menjadi hal yang mutlak jika City ingin menjaga persaingan sengit di level domestik dan Eropa.
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