Berbicara kepada LiveFootballTickets, Simpson merasa banderol mahal itu sejalan dengan realitas pasar saat ini: "Itu biaya yang sangat besar bagi Liverpool untuk mengeluarkan £120 juta demi Bradley Barcola, tetapi dengan situasi saat ini saya tidak terkejut.

"Jika Elliot Anderson dihargai £115 juta sebagai pemain yang tidak akan memberikan gol, apa yang bisa Anda harapkan? Dengan Barcola, Liverpool dijamin mendapat gol, yang tentu akan membantu dalam perburuan gelar."

Simpson juga menelaah kecocokan taktisnya di sisi sayap: "Satu-satunya kekhawatiran saya adalah dia secara alami bermain di kiri dan Liverpool jelas membutuhkan pemain sayap kanan. Saya yakin dia bisa beradaptasi jika memang perlu, tetapi saya tidak yakin Anda membeli pemain dengan uang sebesar itu lalu memainkannya di luar posisi aslinya.

"Meski begitu, Barcola adalah pemain sayap yang brilian, dia melewati pemain-pemain kelas atas dengan mudah, dan dia tepat merupakan tipe pemain yang bisa memenangkan pertandingan dan trofi bagi Anda nyaris seorang diri. Kelebihannya terletak pada dribel dan penyelesaian akhir, dan tipe permainan langsung seperti itu benar-benar akan mendorong Liverpool menjadi penantang gelar musim ini."