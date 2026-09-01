Liverpool - X.com
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'Duo menakutkan!' - pemenang Premier League Danny Simpson memprediksi Bradley Barcola dan Alexander Isak akan membawa Liverpool meraih gelar juara
Simpson mendukung perburuan gelar
Mantan bek kanan Leicester City, Simpson, meyakini kedatangan Barcola yang menyita perhatian dapat mengantarkan Liverpool meraih gelar Premier League jika ia langsung cocok dengan Isak. Mantan juara itu menegaskan winger Prancis yang baru direkrut tersebut memiliki kualitas eksplosif untuk membentuk kemitraan yang menakutkan bersama striker Swedia itu dalam lini serang baru racikan Andoni Iraola. Prediksinya muncul setelah Liverpool merampungkan transfer sensasional senilai £123 juta dari PSG untuk membawa penyerang berusia 23 tahun itu ke Anfield.
- PRESSE SPORTS
Mantan bek mengevaluasi perekrutan
Berbicara kepada LiveFootballTickets, Simpson merasa banderol mahal itu sejalan dengan realitas pasar saat ini: "Itu biaya yang sangat besar bagi Liverpool untuk mengeluarkan £120 juta demi Bradley Barcola, tetapi dengan situasi saat ini saya tidak terkejut.
"Jika Elliot Anderson dihargai £115 juta sebagai pemain yang tidak akan memberikan gol, apa yang bisa Anda harapkan? Dengan Barcola, Liverpool dijamin mendapat gol, yang tentu akan membantu dalam perburuan gelar."
Simpson juga menelaah kecocokan taktisnya di sisi sayap: "Satu-satunya kekhawatiran saya adalah dia secara alami bermain di kiri dan Liverpool jelas membutuhkan pemain sayap kanan. Saya yakin dia bisa beradaptasi jika memang perlu, tetapi saya tidak yakin Anda membeli pemain dengan uang sebesar itu lalu memainkannya di luar posisi aslinya.
"Meski begitu, Barcola adalah pemain sayap yang brilian, dia melewati pemain-pemain kelas atas dengan mudah, dan dia tepat merupakan tipe pemain yang bisa memenangkan pertandingan dan trofi bagi Anda nyaris seorang diri. Kelebihannya terletak pada dribel dan penyelesaian akhir, dan tipe permainan langsung seperti itu benar-benar akan mendorong Liverpool menjadi penantang gelar musim ini."
'Dua pemain itu bisa memenangkan liga untuk mereka'
Simpson yakin bahwa kecepatan luar biasa yang dimiliki bersama oleh Barcola dan Isak akan meneror lini pertahanan Premier League. Ia melanjutkan: "Saya tertarik melihat kemitraan yang ia bangun dengan Alexander Isak karena jika keduanya bisa klop dan sama-sama bugar serta tajam untuk Liverpool musim ini, itu bisa menjadi duet yang menakutkan, keduanya bisa memenangkan liga untuk mereka. Mereka berdua secepat kilat, dan bersama-sama mereka bisa mencetak banyak gol musim ini jika bisa tetap bugar."
- APL
Perombakan lini serang menghadapi ujian
Barcola bisa menjalani debutnya untuk Liverpool pada Jumat ketika tim asuhan Iraola bertandang ke Ipswich Town dengan memburu kemenangan liga pertama mereka. Diberi nomor punggung 29, winger itu menambah kekuatan di lini depan yang membutuhkan dorongan baru setelah Liverpool membuka kampanye 2026-27 dengan dua hasil imbang beruntun. Kemitraannya dengan Isak akan langsung menghadapi ujian di Portman Road saat Liverpool berupaya memulai musim mereka.
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