Duo Chelsea, Cole Palmer dan Joao Pedro, tampil secara mengejutkan dalam adegan di toilet pada film pendek Madonna

Menurut ESPN, Palmer dan Pedro tampil dalam sebuah adegan khusus yang berlokasi di dalam toilet umum, di mana Madonna menarik perhatian para pemain saat mereka sedang menggunakan urinal. Film pendek berjudul Confessions II ini adalah proyek berdurasi 14 menit yang dirilis oleh ikon musik berusia 67 tahun tersebut untuk memamerkan beberapa lagu dari album terbarunya yang sangat dinantikan.

Rilis baru ini berfungsi sebagai sekuel langsung dari albumnya tahun 2005, Confessions on a Dance Floor. Duo Chelsea ini berada di tengah-tengah para aktor ternama, karena karya ini juga menampilkan penampilan dari aktor Inggris Benedict Cumberbatch, supermodel Kate Moss, dan penyanyi Amerika Sabrina Carpenter, yang semuanya tampil di sepanjang video berdurasi panjang tersebut.