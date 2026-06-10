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Duo Chelsea, Cole Palmer dan Joao Pedro, tampil secara mengejutkan dalam adegan di toilet pada film pendek Madonna
Legenda musik pop merilis proyek sinematik terbarunya
Menurut ESPN, Palmer dan Pedro tampil dalam sebuah adegan khusus yang berlokasi di dalam toilet umum, di mana Madonna menarik perhatian para pemain saat mereka sedang menggunakan urinal. Film pendek berjudul Confessions II ini adalah proyek berdurasi 14 menit yang dirilis oleh ikon musik berusia 67 tahun tersebut untuk memamerkan beberapa lagu dari album terbarunya yang sangat dinantikan.
Rilis baru ini berfungsi sebagai sekuel langsung dari albumnya tahun 2005, Confessions on a Dance Floor. Duo Chelsea ini berada di tengah-tengah para aktor ternama, karena karya ini juga menampilkan penampilan dari aktor Inggris Benedict Cumberbatch, supermodel Kate Moss, dan penyanyi Amerika Sabrina Carpenter, yang semuanya tampil di sepanjang video berdurasi panjang tersebut.
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Tuchel dan Ancelotti mengabaikan Piala Dunia
Sementara 10 rekan setim mereka di Chelsea akan berlaga di Piala Dunia yang dimulai pada Kamis, kedua penyerang tersebut harus absen dari turnamen bergengsi tersebut. Manajer Inggris Thomas Tuchel memutuskan untuk tidak memasukkan Palmer ke dalam skuadnya, sementara pelatih Brasil Carlo Ancelotti juga memilih untuk tidak memanggil Pedro.
Penyerang asal Brasil ini menikmati musim yang produktif setelah pindah dari Brighton, dengan mencetak 20 gol dan memberikan sembilan assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi. Namun, absennya mereka dari kompetisi internasional besar ini memberi pasangan penyerang ini waktu luang yang tak terduga untuk menjelajahi bidang di luar sepak bola, yang secara mengejutkan mengarah pada keterlibatan aneh mereka di industri hiburan bersama sang Ratu Pop.
Blues mengalami musim domestik yang mengecewakan
Palmer menjalani musim yang penuh gejolak, yang dimulai dengan gelar juara Piala Dunia Antarklub namun berakhir dengan kekecewaan mendalam, karena The Blues finis di peringkat ke-10 Liga Premier dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Ia harus berjuang melawan berbagai cedera, yang membuatnya hanya mampu mencetak 11 gol dalam 34 pertandingan.
Sementara itu, Madonna bukanlah orang asing bagi klub-klub London. Pada bulan Februari, ia terlihat di Stadion Tottenham Hotspur bersama putri kembarnya, Stella dan Estere, yang bermain di akademi Spurs. Ia juga menyaksikan Chelsea meraih kemenangan menegangkan 2-1 atas Liverpool di Stamford Bridge pada Oktober 2025, di mana Estevao mencetak gol penentu kemenangan yang brilian di menit-menit akhir untuk mengantarkan tim asal London Barat itu meraih tiga poin dengan cara yang dramatis.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para bintang Chelsea?
Menjelang musim baru, Chelsea akan menghadapi jadwal pramusim yang krusial saat mereka berusaha bangkit dari musim domestik yang mengecewakan. Palmer dan Pedro harus segera mengalihkan fokus mereka dari Hollywood kembali ke lapangan latihan. Meskipun debut sinematik mereka yang tak terduga memberikan hiburan yang ringan, keduanya kini menghadapi tekanan besar untuk memukau manajer mereka dan memperbaiki performa setelah menjalani tahun yang sangat mengecewakan.