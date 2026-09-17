Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dunia sepakbola berduka: mantan kiper Crystal Palace dan Watford Kevin Miller meninggal dunia secara tak terduga pada usia 57 tahun
Kehilangan mendadak bagi komunitas sepakbola
Piramida sepak bola Inggris terguncang oleh kabar bahwa Miller, mantan kiper Crystal Palace, Watford, dan Exeter City, meninggal dunia secara mendadak pada usia 57 tahun.
Pada saat meninggal, Miller menjabat sebagai pelatih kiper tim utama klub League One, Wigan Athletic, setelah baru bergabung dengan klub itu pada musim panas ini. Kepergiannya pada Selasa malam membuat rekan-rekannya, mantan rekan setimnya, dan para suporter di seluruh negeri berada dalam duka dan keterkejutan yang mendalam.
Wigan Athletic merilis pernyataan emosional yang mengonfirmasi kehilangan yang memilukan bagi dunia sepak bola, dengan mencatat dampak langsung yang diberikan Miller di Brick Community Stadium meski masa tugasnya singkat. "Meski waktu Kevin bersama Wigan Athletic terlalu singkat, dia dengan cepat menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati dalam staf tim utama kami," kata klub itu. "Pengalaman, profesionalisme, dan gairahnya terhadap posisi penjaga gawang terlihat jelas bagi semua orang, sementara kepribadiannya yang membangkitkan semangat meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang mendapat kehormatan untuk bekerja bersamanya.
Warisan abadi di Exeter City
Perjalanan Miller di sepak bola profesional paling erat terkait dengan Exeter City, klub tempat ia menjalani dua periode berbeda sebagai pemain dan kemudian juga bekerja sebagai pelatih. Setelah memulai kariernya di kancah non-liga Cornish bersama Newquay dan Falmouth Town, ia menembus tim utama di St James Park pada 1989.
Dalam 252 penampilan untuk Exeter City, ia menjadi sosok kultus, terutama pada periode pertamanya yang mencakup 200 pertandingan, ketika ia membantu klub meraih gelar divisi keempat.
Exeter memberi penghormatan kepada Miller
Setelah menjalani periode kepelatihan yang sukses di bawah Gary Caldwell di Exeter, ia mundur pada Juni untuk mengikuti sang manajer ke Wigan. Dalam penghormatan yang menyentuh, Exeter City menyoroti kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergiannya: "Sebagai pemain, Kevin memiliki kehadiran yang berwibawa dan semangat kompetitif yang tinggi. Di usia 57 tahun, kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi keluarga, teman-teman, dan semua orang yang mengenalnya. Exeter City Football Club menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan teman-teman Kevin di masa yang sangat sulit ini. Pikiran kami juga bersama Gary Caldwell dan mantan staf kami di Wigan Athletic."
- Getty Images Sport
Jejak Premier League dan tonggak karier
Meski Exeter adalah rumah spiritualnya, Miller membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Inggris. Setelah menjalani periode yang mengesankan bersama Birmingham City dan Watford, ia mendapatkan kepindahan senilai £1,5 juta ke Crystal Palace pada 1997.
Setelah itu, ia tampil dalam seluruh 38 pertandingan Premier League klub tersebut pada musim 1997-98. Bahkan setelah Crystal Palace terdegradasi, loyalitasnya tetap terjaga, dan ia terus menjadi kiper pilihan utama di Championship sebelum akhirnya pindah ke Barnsley pada 1999. Masa baktinya di Selhurst Park mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penjaga gawang paling andal pada eranya.
Sepanjang karier yang membawanya mengenakan seragam Bristol Rovers, Southampton, dan Torquay United, Miller mencatat total 738 penampilan yang mencengangkan di level profesional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami