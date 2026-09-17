Piramida sepak bola Inggris terguncang oleh kabar bahwa Miller, mantan kiper Crystal Palace, Watford, dan Exeter City, meninggal dunia secara mendadak pada usia 57 tahun.

Pada saat meninggal, Miller menjabat sebagai pelatih kiper tim utama klub League One, Wigan Athletic, setelah baru bergabung dengan klub itu pada musim panas ini. Kepergiannya pada Selasa malam membuat rekan-rekannya, mantan rekan setimnya, dan para suporter di seluruh negeri berada dalam duka dan keterkejutan yang mendalam.

Wigan Athletic merilis pernyataan emosional yang mengonfirmasi kehilangan yang memilukan bagi dunia sepak bola, dengan mencatat dampak langsung yang diberikan Miller di Brick Community Stadium meski masa tugasnya singkat. "Meski waktu Kevin bersama Wigan Athletic terlalu singkat, dia dengan cepat menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati dalam staf tim utama kami," kata klub itu. "Pengalaman, profesionalisme, dan gairahnya terhadap posisi penjaga gawang terlihat jelas bagi semua orang, sementara kepribadiannya yang membangkitkan semangat meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang mendapat kehormatan untuk bekerja bersamanya.