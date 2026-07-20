Sepak bola Inggris dan dunia kehilangan seorang ikon legendaris. Pada usia 75 tahun, Kevin Keegan, salah satu penyerang Eropa terhebat sepanjang masa, pemenang Ballon d'Or pada tahun 1978 dan 1979, yang menjadi simbol sebagai pemain saat membela Liverpool sebelum menjadi sama populernya sebagai pelatih—terutama saat memimpin Newcastle dan juga selama masa jabatannya yang singkat sebagai pelatih tim nasional Inggris—telah meninggal dunia. Ia telah lama menderita penyakit parah.
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Dunia sepak bola berduka atas meninggalnya Kevin Keegan: ia berusia 75 tahun dan telah lama menderita sakit; ia pernah memenangkan dua penghargaan Ballon d'Or, serta menjadi ikon bagi Liverpool dan Newcastle
KARIR
Kevin Keegan lahir di Doncaster pada 14 Februari 1951 dan, setelah memulai kariernya di Scunthorpe United antara tahun 1968 dan 1971, ia memulai petualangan besarnya bersama Liverpool, yang berlangsung hingga tahun 1977. Bersama The Reds, ia meraih tiga gelar liga Inggris, satu gelar Piala FA, dua gelar Charity Shield, satu gelar Piala Champions pada tahun 1977, dan dua gelar Piala UEFA. Pada tahun 1977, ia pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Hamburg, di mana ia memenangkan satu gelar Bundesliga dan mencapai final Liga Champions lainnya pada tahun 1980, namun harus mengakui keunggulan Nottingham Forest. Pada musim panas itu, ia kembali ke Inggris, di mana ia mengakhiri kariernya (pada tahun 1985) setelah bermain untuk Southampton, Newcastle, dan Blacktown City.
LEGENDA DI NEWCASTLE
Setelah menjadi salah satu pemain kunci bagi Inggris, termasuk saat membela tim nasional (di mana ia mencatatkan 63 penampilan dan 21 gol antara tahun 1972 hingga 1982), ia memulai kariernya sebagai pelatih. Newcastle, cinta kedua dalam hidupnya setelah Liverpool, menjadi awal dan akhir kariernya: ia memimpin The Magpies dari tahun 1992 hingga 1997, bahkan sempat bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier dengan Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson serta membawa klub tersebut kembali ke kompetisi Eropa setelah sekian lama menanti, sebelum akhirnya kembali menangani klub tersebut pada 16 Januari 2008 menyusul pemecatan Sam Allardyce. Ia berhasil menyelamatkan klub dan mempertahankannya di Liga Premier, namun mengundurkan diri—di tengah perselisihan dengan pemilik klub yang kontroversial, Mike Ashley—hanya beberapa bulan kemudian, setelah terjadi ketegangan yang tajam terkait kebijakan transfer yang dijalankan oleh manajemen klub.
PENGALAMAN SINGKAT SEBAGAI PELATIH KEPELATIHAN INGGRIS
Di antara dua periode kepelatihannya di Newcastle, perlu diingat juga masa jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Inggris dari Februari 1999 hingga berakhirnya Kejuaraan Eropa 2000. Ia menggantikan Glen Hoddle yang dipecat, berhasil lolos ke putaran final hanya melalui babak playoff yang dimenangkannya melawan Skotlandia, namun harus membayar mahal dengan pemecatannya akibat penampilan mengecewakan di Euro 2020, di mana timnya tersingkir oleh Rumania di perempat final. Pada Januari 2026, ia mengumumkan kepada publik bahwa ia menderita kanker yang sangat agresif, hingga akhirnya meninggal dunia beberapa jam yang lalu.
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