Dunia sepak bola berduka atas meninggalnya Kevin Keegan: ia berusia 75 tahun dan telah lama menderita sakit; ia pernah memenangkan dua penghargaan Ballon d'Or, serta menjadi ikon bagi Liverpool dan Newcastle

Setelah menjadi salah satu pemain kunci bagi Inggris, termasuk saat membela tim nasional (di mana ia mencatatkan 63 penampilan dan 21 gol antara tahun 1972 hingga 1982), ia memulai kariernya sebagai pelatih. Newcastle, cinta kedua dalam hidupnya setelah Liverpool, menjadi awal dan akhir kariernya: ia memimpin The Magpies dari tahun 1992 hingga 1997, bahkan sempat bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier dengan Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson serta membawa klub tersebut kembali ke kompetisi Eropa setelah sekian lama menanti, sebelum akhirnya kembali menangani klub tersebut pada 16 Januari 2008 menyusul pemecatan Sam Allardyce. Ia berhasil menyelamatkan klub dan mempertahankannya di Liga Premier, namun mengundurkan diri—di tengah perselisihan dengan pemilik klub yang kontroversial, Mike Ashley—hanya beberapa bulan kemudian, setelah terjadi ketegangan yang tajam terkait kebijakan transfer yang dijalankan oleh manajemen klub.