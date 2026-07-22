‘Dunia ini satu’ - Bagaimana Piala Dunia yang tidak sempurna itu menyatukan para penggemar dari seluruh penjuru dunia

Para penggemar di kedai kopi Boston itu, berdasarkan segala indikator, tampak sangat khas Inggris. Aksen mereka yang tak terbantahkan dan tato Tiga Singa menjadi petunjuk yang jelas. Dan seolah itu belum cukup, salah satu dari mereka mengenakan baju olahraga timnas Inggris.

Ada juga petunjuk konteksnya: pada hari itu juga, Inggris dijadwalkan bertanding melawan Ghana di Boston Stadium. Ini adalah hari pertandingan, dan kedua pria itu mampir untuk minum kopi pagi—tak diragukan lagi sebagai persiapan untuk menenggak bir dalam jumlah besar.

Mereka didekati oleh seorang wanita ramah yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Dengan suara yang paling sopan namun khas Boston, ia berkata kepada kedua pria itu:

“Kami sangat senang kedatangan kalian, orang Skotlandia, di Boston selama dua minggu terakhir ini!”

Para penggemar Inggris itu menanggapi dengan tawa, berterima kasih kepada wanita itu, berbincang sebentar, lalu berjalan menyusuri jalan menuju Stasiun Selatan Boston. Lupakan saja kesalahpahaman yang ramah itu; ada pertandingan yang harus dipikirkan. Itu adalah adegan yang lucu, namun menggambarkan suasana musim panas ini. Orang Inggris disangka sebagai orang Skotlandia. Biasanya hal ini dianggap kesalahan, menjadi bahan perdebatan, titik di mana situasi memanas.

Namun di Amerika Utara, itu hanyalah momen konyol yang memiliki makna lebih luas. Tak masalah bahwa kedua pria ini terdengar seolah-olah baru saja keluar dari warung ikan goreng di East London. Juga tak terlalu penting bahwa wanita baik hati itu mengira mereka orang Skotlandia. Momen itu, di mana seseorang salah mengira, dan semua orang tertawa, menjadi simbol musim panas di mana dunia, sejenak, bersatu.

“Seluruh turnamen itu spektakuler, dalam segala hal. Ada antusiasme yang luar biasa. Ada banyak pertandingan yang benar-benar fantastis. Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa negara-negara baru yang ikut serta ini akan membuat turnamen ini jadi bahan tertawaan. Namun, mereka benar-benar mampu bersaing, dengan hanya satu atau dua pengecualian, dan itulah yang membuatnya menarik,” kata Alan Rothenberg, mantan presiden U.S. Soccer, kepada GOAL.