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2026 World Cup wins GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

‘Dunia ini satu’ - Bagaimana Piala Dunia yang tidak sempurna itu menyatukan para penggemar dari seluruh penjuru dunia

FEATURES
Analysis
World Cup
USA
Canada
Mexico
E. Haaland
Norway

Piala Dunia 2026 memang memiliki banyak kekurangan, namun warisan abadi dari ajang tersebut mungkin dapat ditemukan di jalanan, bar, dan stadion—tempat-tempat di mana berbagai budaya berpadu dan terjalin ikatan yang tak terduga.

Para penggemar di kedai kopi Boston itu, berdasarkan segala indikator, tampak sangat khas Inggris. Aksen mereka yang tak terbantahkan dan tato Tiga Singa menjadi petunjuk yang jelas. Dan seolah itu belum cukup, salah satu dari mereka mengenakan baju olahraga timnas Inggris.

Ada juga petunjuk konteksnya: pada hari itu juga, Inggris dijadwalkan bertanding melawan Ghana di Boston Stadium. Ini adalah hari pertandingan, dan kedua pria itu mampir untuk minum kopi pagi—tak diragukan lagi sebagai persiapan untuk menenggak bir dalam jumlah besar.

Mereka didekati oleh seorang wanita ramah yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Dengan suara yang paling sopan namun khas Boston, ia berkata kepada kedua pria itu:

“Kami sangat senang kedatangan kalian, orang Skotlandia, di Boston selama dua minggu terakhir ini!”

Para penggemar Inggris itu menanggapi dengan tawa, berterima kasih kepada wanita itu, berbincang sebentar, lalu berjalan menyusuri jalan menuju Stasiun Selatan Boston. Lupakan saja kesalahpahaman yang ramah itu; ada pertandingan yang harus dipikirkan. Itu adalah adegan yang lucu, namun menggambarkan suasana musim panas ini. Orang Inggris disangka sebagai orang Skotlandia. Biasanya hal ini dianggap kesalahan, menjadi bahan perdebatan, titik di mana situasi memanas.

Namun di Amerika Utara, itu hanyalah momen konyol yang memiliki makna lebih luas. Tak masalah bahwa kedua pria ini terdengar seolah-olah baru saja keluar dari warung ikan goreng di East London. Juga tak terlalu penting bahwa wanita baik hati itu mengira mereka orang Skotlandia. Momen itu, di mana seseorang salah mengira, dan semua orang tertawa, menjadi simbol musim panas di mana dunia, sejenak, bersatu.

“Seluruh turnamen itu spektakuler, dalam segala hal. Ada antusiasme yang luar biasa. Ada banyak pertandingan yang benar-benar fantastis. Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa negara-negara baru yang ikut serta ini akan membuat turnamen ini jadi bahan tertawaan. Namun, mereka benar-benar mampu bersaing, dengan hanya satu atau dua pengecualian, dan itulah yang membuatnya menarik,” kata Alan Rothenberg, mantan presiden U.S. Soccer, kepada GOAL.

  • Colombia fans Times SquareGetty

    'Itu adalah orang-orang di jalanan'

    Piala Dunia merupakan cerminan dari negara dan masyarakat tempat turnamen tersebut diselenggarakan. Ajang ini menawarkan pandangan yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan suatu bangsa atau wilayah. Ya, ini adalah turnamen yang diikuti oleh 48 tim.

    Namun, turnamen ini juga menjadi lensa yang digunakan oleh dunia internasional untuk menilai Amerika Utara. Dan saat mereka mengamati dengan cermat musim panas ini, seolah-olah mencari-cari kesalahan, gambaran yang paling menonjol adalah sebuah tempat yang, selama enam minggu, bersatu karena sepak bola.

    Angka-angkanya terlihat bagus. Rekor penonton di televisi. Hampir tujuh juta penonton hadir langsung. Stadion-stadion, rata-rata, terisi hingga 99,7 persen kapasitasnya. Namun, yang mungkin lebih penting adalah keharmonisan dari semuanya.

    “Itu adalah orang-orang di jalanan dan orang-orang di berbagai bar serta restoran yang menyaksikan pertandingan bersama di festival penggemar, dan mereka berbaur dengan orang-orang dari seluruh dunia. Itu benar-benar satu bangsa. Itu adalah satu dunia,” kata Rothenberg.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    'Masa-masa terbaik dalam hidup mereka'

    Sebenarnya, hal ini paling baik digambarkan melalui serangkaian potret dari berbagai kota di seluruh Amerika Utara. Namun, perlu disebutkan bahwa ekspektasi menjelang turnamen ini sangat tinggi. Amerika Serikat, salah satu dari tiga negara tuan rumah namun menjadi tuan rumah bagi sebagian besar pertandingan, sangat menyukai acara-acara besar. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan cerdik menggaungkan hal itu, dengan menyebut musim panas ini sebagai “104 Super Bowl.” Kedengarannya agak berani, agak khas Amerika.

    Keinginannya itu tidak sepenuhnya terwujud. Tidak setiap pertandingan memiliki kemegahan dan kemeriahan seperti Super Bowl. Sebaliknya, ia justru menemukan sesuatu yang mungkin tidak ia duga: Amerika, setidaknya untuk sesaat, mulai saling menyukai lagi. Dunia pun menikmatinya.

    “Banyak pengunjung internasional yang datang, dan Anda tahu, mereka sedikit cemas tentang bagaimana suasananya nanti. Dan saya rasa semua orang pulang dengan membawa kenangan terbaik dalam hidup mereka,” kata Rothenberg. “Ini benar-benar menunjukkan keindahan olahraga, yaitu bahwa olahraga benar-benar dapat mempererat komunitas.”

    Ada banyak momen yang merangkum semuanya. Namun, mungkin semuanya bermula di media sosial. Seorang penggemar sepak bola Jerman yang tidak disebutkan namanya, yang menggunakan nama pengguna freddyLA7 di X, mulai memposting tentang perjalanannya di Amerika bersama dua temannya.

    Dia tiba di AS tepat sebelum Piala Dunia, dan mulai mendapat perhatian di media sosial karena ketertarikannya pada hal-hal klasik Amerika. Dia memuji Waffle House. Dia menikmati waktu terbaik dalam hidupnya di Buc-ee’s (lihat di bawah). Dia tidak sendirian. Penggemar lain menjelaskan ketertarikan mereka pada saus ranch atau keripik tortilla tak terbatas di restoran Meksiko.

    “Saya menyukai semuanya. Saya merasa kita semua melihat para penggemar dari seluruh dunia datang ke Amerika, jatuh cinta pada Amerika, dan membawa saus ranch. Kita semua sudah melihat semua meme itu, tapi itu adalah hal yang indah,” kata analis Fox Sports, Jenny Taft.

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    'Mengirimiku foto-foto Erling Haaland'

    Para pendukung juga berperan besar. Salah satu daya tarik Piala Dunia adalah bahwa ajang ini, pada dasarnya, merupakan ekspresi paling otentik dari keisengan-keisengan konyol suatu negara. Ini semacam izin de facto untuk bersikap sedikit berlebihan. Ini juga alasan yang bagus untuk membawa bentuk paling murni dari budaya suatu bangsa ke tempat-tempat yang biasanya tidak akan pernah ada.

    Dan inilah yang membawa kita pada sosok Erling Haaland. Striker asal Norwegia ini memiliki tinggi enam kaki empat inci, mesin pencetak gol berjalan, dan mimpi buruk bagi para bek. Ia juga seorang anak yang konyol yang, tampaknya, sangat suka bersenang-senang. Ia menjadi simbol perjalanan tak terduga Norwegia hingga perempat final musim panas ini, tidak hanya dalam hal gol tetapi juga semangatnya.

    Dia memimpin “Viking Row” di Stadion New York/New Jersey setelah mencetak dua gol untuk mengalahkan Brasil di babak 16 besar. Dia mempromosikan ikan asap di Times Square. Dia juga mencetak tujuh gol. Amerika sedikit jatuh cinta padanya.

    “Saya senang teman-teman saya yang belum pernah menonton sepak bola mengirimkan foto-foto Erling Haaland kepada saya. Saya menyukai semuanya,” kata Taft.

    Hal yang sama berlaku bagi “Tartan Army” Skotlandia. Mereka memiliki momen-momen mereka di berbagai kesempatan, termasuk yang terkenal saat menghabiskan persediaan minuman di Boston—sesuatu yang bahkan populasi Irlandia yang besar di kota itu belum pernah berhasil lakukan. Mereka juga membawa lagu-lagu sepak bola ke Fenway Park, menyanyikan lagu untuk John McGinn di koridor bergema stadion terkenal itu.

    Bukan hanya kedua kelompok itu saja. Para penggemar Inggris memadati arena rodeo dengan mengenakan topi koboi bertema Three Lions. “Pawai menuju pertandingan” dari Belanda terlihat di mana-mana. Para penggemar Argentina bersorak begitu keras hingga stadion benar-benar bergetar.

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  • Haiti fansGetty

    "Hei, aku mendukung kalian hari ini"

    Gerald Jean sedang berdiri di sudut jalan di Philadelphia, membagikan bendera Haiti. Bagi para pejalan kaki, ia tampak sebagai pria ramah berusia awal 60-an yang sedang menggalang dukungan untuk Piala Dunia. Haiti dijadwalkan bertanding melawan Brasil pada hari itu juga, dalam salah satu pertandingan yang paling tidak seimbang di turnamen yang diikuti 48 tim tersebut.

    Namun, ini bukanlah pria biasa yang mempromosikan pertandingan tersebut. Jean, sosok yang rendah hati di usia senjanya, dulunya adalah pemain sepak bola yang cukup hebat, dan pernah bermain untuk Tim Nasional Haiti dari tahun 1974 hingga 1978. Ia pernah berbagi lapangan dengan legenda-legenda seperti Carlos Alberto, Pelé, dan Rivellino. Ia, pada dasarnya, telah terukir dalam sejarah sepak bola negaranya.

    Dan di sanalah ia berada, bersantai di sudut jalan, mengenakan topi Haiti.

    Komunitas Haiti di Philadelphia telah bersatu untuk mencetak 19.000 bendera, dan menempatkan para mantan pemain tim nasional di berbagai sudut jalan di seluruh kota. Ada pesta blok dan parade rara yang direncanakan sepanjang hari. Dan meskipun kalah telak di hadapan Brasil yang sedang on fire, para penggemar mereka tidak pernah berhenti bersorak.

    Hal serupa terjadi pada banyak komunitas diaspora di AS selama turnamen ini. Hal yang indah tentang Amerika adalah orang-orang dari setiap penjuru dunia tinggal di negara ini, seringkali di komunitas kecil yang jarang diketahui orang. Hal ini membawa ketenaran nyata bagi negara-negara yang biasanya diabaikan di sini. Cape Verde, negara terkecil kedua yang lolos ke Piala Dunia, memiliki komunitas besar di Massachusetts, New York, dan Florida Tengah. Mereka termasuk di antara pendukung paling bersemangat sepanjang turnamen.

    “Rasanya luar biasa, berbaris, melihat semua penggemar dari berbagai negara, melihat jersey kami, dan mendengar, ‘Yo, aku mendukung kalian hari ini,’” kata Marvin Resende, yang tinggal di New York, kepada GOAL.

    Dan meskipun harga tiket yang sangat mahal membuat menghadiri pertandingan menjadi sulit, kemeriahan di pesta nonton bareng dan bar-bar di seluruh negeri sudah lebih dari cukup.

    “Itu langsung membuat kami bersemangat untuk berpesta,” kata Rothenberg.

  • Scotland fans FenwayGetty

    'Nikmati pengalaman bermain bisbol'

    Olahraga lain juga punya momen-momennya sendiri. Bisbol tidak hanya dimainkan di Amerika. Namun, olahraga ini terasa sangat khas Amerika: kemeriahannya, keramaiannya, hot dog-nya, serta sesi peregangan di inning ketujuh. Olahraga ini memang memiliki daya tarik tersendiri.

    Dan para penggemar berbondong-bondong datang ke pertandingan sepanjang musim panas.

    “Kami menjamu Tartan Army di sini. Dan bagi saya, itu adalah salah satu pengalaman paling luar biasa dalam karier saya, karena bisa pergi ke sana dan melihat lautan orang yang masuk ke gedung ini dengan penuh antusiasme untuk menikmati pengalaman bisbol — banyak di antara mereka yang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi selama pertandingan,” kata Alex Parker, Chief Brand Officer Miami Marlins.

    Bagi mereka yang melakukan perjalanan, mendapatkan pengalaman Amerika yang otentik hanyalah sebagian dari daya tariknya.

    “Ada keluarga, ada rombongan orang, ada kelompok teman yang berkumpul setelah pulang kerja dan pergi ke sana, dan suasananya menyenangkan serta terasa santai, sampai pertandingan mulai memanas. Tapi ini olahraga yang luar biasa,” kata Paul Godfrey, seorang penggemar asal Inggris yang menghadiri beberapa pertandingan bisbol musim panas ini, kepada GOAL.

  • Fans on trainTom Hindle

    'Pusat olahraga tingkat dunia'

    Jika kita merangkum semuanya, musim panas ini terasa seperti saat di mana dunia terasa sedikit lebih terhubung. Memang, ada banyak hal buruk yang terjadi. Harga tiket terlalu mahal. Intervensi Presiden Donald Trump terhadap keputusan FIFA untuk mencabut larangan bermain akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun merusak perjalanan timnas AS. Fakta bahwa Iran harus memindahkan markas mereka ke Meksiko akibat konflik bersenjata dengan AS juga tidak akan mudah dilupakan.

    Hal-hal tersebut adalah masalah yang tidak akan terlupakan. Namun, begitu pula Lamine Yamal yang berbelanja di Walmart, atau Haaland yang turun dari pesawat di Norwegia sambil membawa rakun yang diawetkan. Ada juga antusiasme yang nyata seputar sepak bola.

    “Fakta bahwa kami telah menarik begitu banyak orang Amerika untuk menonton dan terlibat dalam turnamen ini sungguh luar biasa. Ini luar biasa… ini merupakan perayaan yang indah atas kerja keras yang telah dilakukan banyak orang selama beberapa dekade untuk membangun olahraga ini di negara ini,” kata penyiar FOX, John Strong.

    Berbagai kota meraup keuntungan, menyambut pendatang baru, dan, di beberapa tempat, mungkin telah mengalami perubahan jangka panjang ke arah yang lebih baik.

    “Turnamen ini menarik pengunjung, mendukung bisnis lokal, dan memperkuat citra Toronto sebagai destinasi wisata. Rencana mobilitas kota juga berjalan lancar, dengan lebih banyak orang berjalan kaki dan bersepeda, serta lalu lintas di seluruh kota secara umum tetap konsisten dengan tingkat sebelum turnamen,” kata juru bicara panitia tuan rumah Toronto dalam sebuah pernyataan.

    Dan pada akhirnya, setelah bulan yang kacau namun cukup menakjubkan ini, satu hal menjadi jelas:

    “Maksud saya, Amerika Serikat telah menjadi, dalam banyak hal, pusat global olahraga ini,” kata Strong.

    Itu terdengar sangat mirip dengan misi yang telah tercapai.