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'Dunia berterima kasih kepadamu' - Neymar sampaikan salam perpisahan emosional kepada Lionel Messi jelang penampilan terakhirnya bersama Argentina
Malam emosional di Monumental
Dunia sepakbola tengah bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu ikon terbesar sepanjang masa di panggung internasional. Messi, yang kini berusia 39 tahun, dijadwalkan mencatatkan caps terakhirnya untuk Argentina dalam laga persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental yang ikonik di Buenos Aires.
Meski sorotan tetap tertuju pada perayaan di Buenos Aires, dampak kepergian Messi terasa jauh melampaui perbatasan Argentina. Terlepas dari rivalitas sengit dalam sejarah antara Brasil dan Argentina, Neymar menggunakan media sosial untuk memastikan sahabat lamanya itu tahu betapa besarnya arti Messi bagi olahraga ini.
Keduanya membentuk salah satu duet serang paling mematikan dalam sejarah di Barcelona, bersama Luis Suarez, lalu kembali bermain bersama di Paris Saint-Germain. Ikatan mereka selalu melampaui lapangan, dan penghormatan terbaru Neymar menyoroti besarnya rasa hormat yang ada di antara dua talenta terbaik generasi modern dari Amerika Selatan.
- Getty Images
Penghormatan tulus Neymar untuk seorang legenda
Menulis di akun Instagram resminya, Neymar mengungkapkan rasa terima kasih kolektif dari komunitas sepakbola. Bintang Brasil itu, yang juga mengundurkan diri dari tugas internasional setelah Piala Dunia 2026, membagikan pesan menyentuh yang merefleksikan kontribusi besar Messi bagi permainan ini.
"Mereka yang mencintai sepakbola telah memanfaatkanmu selama bertahun-tahun… Hari ini adalah pertandingan terakhirmu mengenakan jersey timmu, negaramu, dan saya harap kamu menikmati setiap detiknya," tulis Neymar, sembari mendorong mantan rekan setimnya itu untuk menikmati momen-momen terakhir dalam perjalanan internasionalnya. Unggahan itu, yang dengan cepat menjadi viral, menampilkan gambar kedua bintang tersebut selama masa mereka bersama di puncak sepakbola Eropa.
Neymar memuji warisan global Messi
Neymar melanjutkan penghargaannya dengan menegaskan bahwa warisan Messi tidak terbatas pada satu negara, melainkan milik seluruh olahraga ini. "Bukan hanya Argentina yang berterima kasih kepadamu, dunia berterima kasih kepadamu atas semua yang telah kamu lakukan untuk sepakbola. Terima kasih karena telah membuat saya semakin mencintai sepakbola, merupakan sebuah kehormatan bisa bermain melawanmu dan terlebih lagi menorehkan sejarah bersamamu. Terima kasih, Leo," tambahnya.
Waktu pertandingan, yang dijadwalkan berlangsung dengan sepak mula larut malam di Amerika Selatan, berarti para penggemar di seluruh dunia akan menyaksikan sentuhan-sentuhan akhir dari seorang maestro yang sedang berkarya. Bagi Argentina, ini adalah kesempatan untuk memberikan perpisahan yang pantas kepada seorang kapten yang telah mendefinisikan tim mereka selama hampir dua dekade. Bagi seluruh dunia, ini adalah momen untuk merefleksikan sebuah karier yang menghasilkan tak terhitung trofi, statistik pemecah rekor, dan kenangan yang akan bertahan seumur hidup.
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Akhir dari era keemasan bagi Argentina
Pensiunnya Messi dari sepak bola internasional menandai akhir yang definitif dari era keemasan bagi Argentina. Sejak debutnya saat remaja, bintang Inter Miami itu menjadi pusat permainan tim nasional, melewati bertahun-tahun kekecewaan di final-turnamen besar sebelum akhirnya mematahkan kutukan dengan gelar Copa America 2021.
Pilihan Benin sebagai lawan terakhir menghadirkan suasana perayaan, ketika hasil pertandingan menjadi hal sekunder dibanding penghormatan yang diberikan. Setiap sentuhan, setiap umpan, dan setiap pergerakan khasnya akan diperhatikan dan dirayakan oleh basis suporter yang dulu khawatir ia mungkin tidak akan pernah memenangkan trofi untuk mereka. Kini, ia pergi sebagai raja sepak bola Argentina yang tak terbantahkan, setelah melampaui semua ekspektasi dan membungkam setiap kritik.
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