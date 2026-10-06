Dunia sepakbola tengah bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu ikon terbesar sepanjang masa di panggung internasional. Messi, yang kini berusia 39 tahun, dijadwalkan mencatatkan caps terakhirnya untuk Argentina dalam laga persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental yang ikonik di Buenos Aires.

Meski sorotan tetap tertuju pada perayaan di Buenos Aires, dampak kepergian Messi terasa jauh melampaui perbatasan Argentina. Terlepas dari rivalitas sengit dalam sejarah antara Brasil dan Argentina, Neymar menggunakan media sosial untuk memastikan sahabat lamanya itu tahu betapa besarnya arti Messi bagi olahraga ini.

Keduanya membentuk salah satu duet serang paling mematikan dalam sejarah di Barcelona, bersama Luis Suarez, lalu kembali bermain bersama di Paris Saint-Germain. Ikatan mereka selalu melampaui lapangan, dan penghormatan terbaru Neymar menyoroti besarnya rasa hormat yang ada di antara dua talenta terbaik generasi modern dari Amerika Selatan.