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Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

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“Dulu saya tidak dikenal” - Kisah Eloy Room, kiper Miami FC berusia 37 tahun, yang berubah dari pemain bebas transfer menjadi pahlawan Piala Dunia yang menyamai rekor Curacao

FEATURES
Analysis
E. Room
Curacao
USL Championship
World Cup
Miami FC

Kiper tersebut sempat di ambang pensiun pada Desember tahun lalu, namun kini ia telah menjadi pahlawan di USL Championship setelah memecahkan rekor penyelamatan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Momen pertama ketika Eloy Room menyadari bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi adalah saat seorang anak menghampirinya di jalan. Anak itu adalah seorang bocah laki-laki yang membawa buku stiker Piala Dunia Panini yang sudah penuh. Ia memohon kepada Room, kiper utama Curacao, untuk menandatangani kartunya.

Room, tentu saja, mengabulkannya.

Dulu, Room bisa berjalan-jalan di jalanan Miami tanpa terlalu menarik perhatian. Dia berjalan-jalan di jalanan South Beach, Brickell, dan Calle Ocho dengan cukup leluasa. Beberapa bulan yang lalu, sangat sedikit orang yang bisa menunjukkan negara asalnya di peta — apalagi menghentikan pria yang telah bermain untuk tim tersebut sejak 2015.

Namun kini segalanya sangat, sangat berbeda bagi kiper Miami FC ini. Setelah menyamai rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan saat imbang tanpa gol yang menegangkan melawan Ekuador di Piala Dunia 2026—serta menjadi bintang utama tim yang merebut hati begitu banyak orang—Room kini menjadi semacam pahlawan lokal. Namun, alih-alih bermain di hadapan 60.000 penonton di stadion-stadion terbesar di Amerika, ia kini mengasah kemampuannya di hadapan 1.000 penonton di stadion yang digunakan oleh Florida International University. Room telah beralih dari ketenaran yang relatif di liga divisi kedua ke Piala Dunia dan kembali lagi. Kini, bagaimanapun, popularitasnya telah meningkat. Pemain berusia 37 tahun ini kini tak diragukan lagi menjadi bintang terbesar di USL.

"Saya ingin membuat Curacao dikenal dunia. Itulah misi utama saya, bagi kami sebagai tim, sebagai bangsa, jadi itulah tugas utama saya," kata Room kepada GOAL, sebelum berhenti sejenak. "Tentu saja saya juga tampil bagus di Piala Dunia, jadi itu juga membantu."

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    "Bagi banyak orang, saya tidak dikenal"

    Piala Dunia selalu menghadirkan kisah-kisah menarik. Ada pemain yang relatif tidak dikenal yang berhasil meraih transfer besar. Ada pemain cadangan yang mencetak gol penting, atau menjadi penentu di momen-momen krusial. Namun, Room berbeda. Piala Dunia yang diikuti 48 tim ini telah mengangkat wajah-wajah baru ke panggung utama. Dan pada 20 Juni, Room menampilkan apa yang, secara statistik, merupakan penampilan terbaik seorang penjaga gawang sepanjang masa.

    Ia melakukan 15 penyelamatan untuk Curacao—yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia—dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol namun sangat gemilang melawan Ekuador. Dalam 90 menit, ia berubah dari seorang pemain biasa yang menghabiskan akhir kariernya di Florida Selatan menjadi bintang Piala Dunia yang tak terduga.

    "Saya tahu bagi banyak orang, saya tidak dikenal. Tapi saya tahu kualitas saya, dan saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya tidak terlalu terkejut bisa menampilkan penampilan seperti itu. Tapi ketika melakukannya di Piala Dunia, seluruh dunia sedang menonton. Waktunya pas," kata Room sambil tertawa.

    24 jam berikutnya terasa seperti badai. Hasil imbang itu memberi Curacao peluang—meski sangat tipis—untuk lolos ke babak 32 besar. Namun bagi Room, itu adalah titik awal menuju ketenaran. Ia mendapatkan hampir satu juta pengikut di Instagram dalam waktu kurang dari sehari. Pesan langsung (DM) di akunnya membludak.

    “Saya mulai menyadari bahwa saya telah memberi harapan kepada banyak orang. Saya masih menerima begitu banyak pesan dari orang-orang,” katanya.

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    "Aku sedang mencari sebuah tim"

    Room mungkin memang menonton Piala Dunia dari rumah. Pada akhir tahun 2025, kontraknya di klub Belgia, Cercle Brugge, telah berakhir. Kiper tersebut hanya tampil dua kali di ajang piala tersebut. Timnya tidak memperpanjang kontraknya, dan tidak ada tawaran yang masuk.

    Ia pindah ke Miami bersama istrinya, terutama karena mereka sangat menyukai kota itu.

    "Saya memang sedang mencari tim, tetapi saya ingin kembali ke Amerika. Jadi, pada dasarnya rencana saya adalah pindah ke Miami bersama istri saya, karena saya menyukai Miami, saya sudah sering ke sini, dan istri saya memiliki teman-teman di sini," katanya.

    Room berlatih sendirian di Florida Selatan, berharap ada klub yang datang dengan tawaran yang layak. Dia memiliki riwayat karier yang solid. Room lahir di Belanda, dan menghabiskan sebagian besar kariernya di Vitesse dan PSV Eindhoven sebelum pindah ke Amerika pada 2019. Dia menjadi kiper utama Columbus Crew dari 2020 hingga 2022. Dia mengaku berharap ada tawaran dari MLS yang masuk.

    Namun, setelah berlatih keras sendirian, Miami FC justru datang. Mereka menawarkan kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga.

    "Waktunya sangat tepat. Saya datang ke Miami dan bermain dalam banyak pertandingan sebelum Piala Dunia, sehingga hal itu membantu saya menjaga kebugaran," kata Room.

  • "Tahu nggak, ayo kita lakukan saja"

    Dan dia pun berhasil membenahi performa timnya. Miami FC memang didirikan pada tahun 2015, tiga tahun sebelum Inter Miami yang berkompetisi di MLS, namun sejak itu mereka terus terpinggirkan oleh Lionel Messi dan klub juara di seberang kota. Kesulitan yang dialami baru-baru ini di lapangan semakin mempersulit Miami FC untuk menembus arus utama.

    Namun, ambisi klub tersebut menarik perhatian Room. Miami FC telah mengumumkan rencana untuk membangun stadion berkapasitas 15.000 tempat duduk dan pindah ke kompleks latihan berteknologi mutakhir, yang menawarkan visi yang jelas untuk masa depan.

    Dia menyukai kota ini. Klub ini ingin mencapai prestasi besar. Semuanya terasa masuk akal.

    "Mereka menunjukkan rencana dan ambisi mereka kepada saya. Jadi, saya pun berkata, 'Tahukah kalian, ayo kita lakukan,'" kata Room.

    Room menandatangani kontrak hingga akhir tahun 2025. Dia baru bermain dalam delapan pertandingan sebelum berangkat ke Piala Dunia. Miami FC mengawali musim dengan cukup baik selama masa singkatnya di sana.



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kami kira kamu tidak akan kembali"

    Saat ia kembali, tim tersebut tetap stabil dan berada di posisi playoff. Namun, ia kembali sebagai sosok yang berbeda. Room hanya mengambil cuti empat hari setelah Curacao tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia. Selama periode itu, ia hampir tidak menyentuh ponselnya sama sekali, dan menghabiskan waktu untuk melepas penat.

    Namun, rekan-rekan setimnya tetap menyambutnya dengan candaan yang biasa saat dia kembali masuk ke ruang ganti.

    "Mereka seperti berkata: 'Apa yang kamu lakukan di sini? Kami pikir kamu tidak akan kembali setelah Piala Dunia,'" kata Room.

    Pada 5 Juli, hanya 10 hari setelah kampanye Piala Dunia Curacao berakhir, Room sudah kembali ke lapangan. Ia melakukan tiga penyelamatan saat Miami bermain imbang 1-1 melawan Birmingham Legion. Lebih dari 68.300 penonton hadir dalam pertandingan terakhir Curacao di Piala Dunia melawan Pantai Gading. Jumlah penonton resmi untuk pertandingan Miami FC tercatat sebanyak 606 orang.

    "Sejujurnya, saya rasa ada kurang dari 100 orang di stadion," kata Room sambil tertawa.

    Room menegaskan bahwa ia memperlakukan pertandingan USL Championship dengan cara yang sama seperti saat ia menghadapi pertandingan fase grup Piala Dunia.

    "Saat saya berada di lapangan dan fokus, saya hanya berada di zona saya—saya sedang bertugas sebagai penjaga gawang. Tentu saja rasanya lebih masuk akal jika bermain di stadion dengan 70.000 penonton, tapi hal ini mungkin membuat saya tetap sedikit rendah hati," katanya.

    Bagaimanapun juga, dia sudah siap bertanding.

    "Secara fisik, saya merasa bugar, jadi itu bukan masalah. Namun secara mental, ini adalah transisi yang cepat dari Piala Dunia ke pertandingan di sini lagi, serta hal-hal umum lainnya. Saya belum sempat memproses semuanya," ujarnya.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Aku ingin melakukannya lagi"

    Namun, sulit untuk mengabaikan ketenarannya yang baru ini. Ketika Room memeriksa ponselnya setelah pertandingan usai, akun Instagram-nya masih dibanjiri pesan, komentar, dan kata-kata penyemangat. Saat ia meninggalkan stadion, ia menerima tatapan penuh arti dan sapaan yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ada.

    "Saya mendapat banyak pesan di media sosial dari anak-anak muda, berusia 12 tahun atau lebih muda, mereka berkata, 'Dengar, kamu benar-benar menginspirasi,' dan saya juga berpikir itu karena keseluruhan ceritanya. Kami adalah tim underdog, kami seperti negara terkecil di Piala Dunia," kata Room.

    Dan mungkin itulah intinya. Hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang Curacao saat mereka lolos ke Piala Dunia. Kini mereka mendapat pengakuan global. Hal yang sama mungkin juga berlaku untuk Miami FC (penyerang Curacao, Jurgen Locadia, juga masuk dalam skuad mereka). Klub USL yang dulu kesulitan ini mungkin akan menjadi “tempat di mana Eloy Room bermain.”

    Atau Room bisa saja pindah ke tempat lain. Dia sangat menyadari bahwa klub MLS bisa saja meminangnya. Dia menegaskan bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bermain sepak bola. Dan bahkan jika dia terus bermain dalam ketenangan selama empat tahun ke depan, Room bersikeras bahwa dia akan kembali berlaga di Piala Dunia pada tahun 2030. Saat itu usianya akan 41 tahun. Dia tidak peduli.

    “Saya tahu bagaimana situasinya sekarang. Saya ingin melakukannya lagi,” kata Room.

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