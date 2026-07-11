Momen pertama ketika Eloy Room menyadari bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi adalah saat seorang anak menghampirinya di jalan. Anak itu adalah seorang bocah laki-laki yang membawa buku stiker Piala Dunia Panini yang sudah penuh. Ia memohon kepada Room, kiper utama Curacao, untuk menandatangani kartunya.

Room, tentu saja, mengabulkannya.

Dulu, Room bisa berjalan-jalan di jalanan Miami tanpa terlalu menarik perhatian. Dia berjalan-jalan di jalanan South Beach, Brickell, dan Calle Ocho dengan cukup leluasa. Beberapa bulan yang lalu, sangat sedikit orang yang bisa menunjukkan negara asalnya di peta — apalagi menghentikan pria yang telah bermain untuk tim tersebut sejak 2015.

Namun kini segalanya sangat, sangat berbeda bagi kiper Miami FC ini. Setelah menyamai rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan saat imbang tanpa gol yang menegangkan melawan Ekuador di Piala Dunia 2026—serta menjadi bintang utama tim yang merebut hati begitu banyak orang—Room kini menjadi semacam pahlawan lokal. Namun, alih-alih bermain di hadapan 60.000 penonton di stadion-stadion terbesar di Amerika, ia kini mengasah kemampuannya di hadapan 1.000 penonton di stadion yang digunakan oleh Florida International University. Room telah beralih dari ketenaran yang relatif di liga divisi kedua ke Piala Dunia dan kembali lagi. Kini, bagaimanapun, popularitasnya telah meningkat. Pemain berusia 37 tahun ini kini tak diragukan lagi menjadi bintang terbesar di USL.

"Saya ingin membuat Curacao dikenal dunia. Itulah misi utama saya, bagi kami sebagai tim, sebagai bangsa, jadi itulah tugas utama saya," kata Room kepada GOAL, sebelum berhenti sejenak. "Tentu saja saya juga tampil bagus di Piala Dunia, jadi itu juga membantu."