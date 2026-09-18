'Dulu saya menonton Barcelona karena Messi, sekarang karena Lamine' - Alex Baena membuat klaim besar soal Yamal dan menyebut tiga besar Ballon d'Or

Dalam penilaian yang sangat positif terhadap perkembangan pesat pemain 17 tahun itu, Baena mengakui kebiasaan menontonnya telah berubah secara signifikan karena penampilan sang winger. Pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia bahkan merasa sulit menonton pertandingan Barcelona jika bintang muda tersebut tidak berada di lapangan, begitu besar daya tarik bakatnya.

"Lamine adalah pemain TERBAIK di dunia bagi saya," tegas Baena saat membahas dampak lulusan La Masia itu. "Saya sudah sering melihatnya berlatih sepanjang musim panas ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak Anda lihat dilakukan pesepakbola profesional lain. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang membuat saya menonton pertandingan hanya untuk melihatnya... Itu hanya pernah terjadi pada saya dengan Messi. Saya menonton Barca karena Lamine. Jika dia tidak bermain, sangat sulit bagi saya untuk menonton."