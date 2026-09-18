AFP
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'Dulu saya menonton Barcelona karena Messi, sekarang karena Lamine' - Alex Baena membuat klaim besar soal Yamal dan menyebut tiga besar Ballon d'Or
Messi baru di Montjuic
Dalam penilaian yang sangat positif terhadap perkembangan pesat pemain 17 tahun itu, Baena mengakui kebiasaan menontonnya telah berubah secara signifikan karena penampilan sang winger. Pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia bahkan merasa sulit menonton pertandingan Barcelona jika bintang muda tersebut tidak berada di lapangan, begitu besar daya tarik bakatnya.
"Lamine adalah pemain TERBAIK di dunia bagi saya," tegas Baena saat membahas dampak lulusan La Masia itu. "Saya sudah sering melihatnya berlatih sepanjang musim panas ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak Anda lihat dilakukan pesepakbola profesional lain. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang membuat saya menonton pertandingan hanya untuk melihatnya... Itu hanya pernah terjadi pada saya dengan Messi. Saya menonton Barca karena Lamine. Jika dia tidak bermain, sangat sulit bagi saya untuk menonton."
- Getty Images Sport
Podium Ballon d’Or terungkap
Pembicaraan itu tak terelakkan mengarah pada penghargaan individu, dengan Baena diminta menyebutkan tiga pemain yang menurutnya saat ini berada di puncak sepak bola. Meski persaingan untuk Ballon d'Or kerap menjadi bahan perdebatan sengit, gelandang itu tegas dengan pilihannya, dengan mengutamakan talenta murni dan konsistensi bersejarah.
"Tiga besar Ballon d'Or versi saya? Lamine, Rodri, dan Messi," tegas Baena dalam wawancara yang dibagikan DAZN Futbol. Ia kemudian menjelaskan alasan di balik pilihannya itu, dengan menambahkan: "Lamine adalah yang terbaik di dunia. Rodri membuktikannya di Piala Dunia, dan Messi, dengan apa yang dia lakukan pada usia 39 tahun, sangat sulit bagi pemain mana pun untuk melakukan hal yang sama."
Pandangan Yamal tentang penghargaan individu
Menariknya, Yamal sendiri baru-baru ini angkat bicara soal perubahan karakter penghargaan individu dan bagaimana kriteria untuk memenangkan Ballon d'Or telah bergeser pada era setelah Messi dan Ronaldo. Remaja itu menyatakan keyakinannya bahwa penghargaan tersebut seharusnya kembali ke akar utamanya, yakni memberi ganjaran kepada individu yang paling berbakat secara alami, alih-alih sekadar kepada mereka yang mengumpulkan trofi kolektif paling banyak.
Bintang Barcelona itu baru-baru ini mengkritik kriteria Ballon d'Or, dengan mengatakan: "Penghargaan ini sekarang dinilai dengan cara yang benar-benar berbeda. Ketika Messi dan Cristiano masih ada, semua orang tahu mereka adalah yang terbaik di dunia, dan karena itu penghargaan ini terbatas pada mereka berdua. Masalahnya hari ini adalah orang-orang sekarang menilai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Ballon d'Or, seperti mengatakan, misalnya, bahwa penghargaan itu seharusnya diberikan kepada pemain dari Paris Saint-Germain karena ia memenangkan Liga Champions."
- AFP
Rahasia tempat latihan elite
Penilaian Baena sangat dipengaruhi oleh waktunya bekerja bersama Yamal saat menjalani tugas internasional. Setelah menyaksikan kemampuan remaja itu dari dekat dalam lingkungan latihan, bintang Spanyol itu terkesan oleh kecakapan teknis yang kerap luput terlihat di tengah kekacauan cepat dalam pertandingan kompetitif.
"Saya melihat Lamine dalam sesi latihan tahun ini. Tak satu pun rekan kami melakukan apa yang dia lakukan. Itu jarang terjadi ketika Anda melihat sebuah tim untuk pemain individu mana pun," tambah Baena. Pandangan ini juga dibagikan banyak pihak yang melihat Yamal sebagai sosok sentral dalam upaya Barcelona untuk kembali ke puncak.
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