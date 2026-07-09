Pasalnya, saat itu sudah sekitar tujuh setengah tahun berlalu sejak pertandingan internasional terakhir Issa Diop: Pada November 2018, ia terakhir kali bermain di level internasional – namun bukan untuk Maroko, melainkan untuk tim U-21 Prancis. Di tim Equipe Tricolore, bek kelahiran Toulouse ini telah lama dianggap sebagai bintang masa depan. Ia telah melalui semua jenjang tim nasional junior dan pada 2018, berkat penampilannya bersama FC Toulouse, ia berhasil pindah ke West Ham dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro.

Namun, di Liga Premier, setelah dua tahun yang bagus, ia kehilangan posisi starternya dan pada 2022 pindah ke Fulham dengan biaya transfer hampir 18 juta euro, di mana ia pun belum menjadi pemain andalan. Perkembangannya terhenti. Di timnas Prancis, bek tengah seperti Dayot Upamecano dan William Saliba telah menggesernya dalam hierarki tim, sehingga meskipun sempat mendapat banyak pujian, Diop tak pernah tampil dalam satu pun pertandingan internasional senior.