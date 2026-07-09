Situasinya tampak tidak menguntungkan bagi Maroko: Pada babak 16 besar Piala Dunia melawan Belanda, pertandingan sudah memasuki menit ke-91 – dan tim yang pernah mencapai semifinal pada 2022 itu tertinggal 0-1. Ancaman tersingkir semakin mendekat, hingga sebuah umpan silang dari sisi kiri lapangan berhasil menembus kotak penalti. Di sana, seorang pemain bertahan yang tidak lagi bisa ditahan di lini belakang, menyambut bola dengan sempurna – sangat berbeda dengan bintang Belanda Virgil van Dijk: Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir melalui sundulan dan memastikan timnya lolos ke babak perpanjangan waktu, lalu ke adu penalti, di mana mereka berhasil mengalahkan Oranje. Tanpa Diop, Maroko tidak akan lolos ke perempat final Piala Dunia melawan Prancis (Kamis, pukul 22.00), itu sudah pasti. Namun, lima bulan lalu, tidak ada yang bisa menduga bahwa pemain berusia 29 tahun ini akan ikut serta dalam Piala Dunia, apalagi menjadi pahlawan besar.
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Dulu ia pernah berhadapan dengan bintang Bayern, Dayot Upaemcano: Pahlawan tak terduga Maroko di Piala Dunia ini sebenarnya seharusnya menjadi bintang besar di Prancis
Pasalnya, saat itu sudah sekitar tujuh setengah tahun berlalu sejak pertandingan internasional terakhir Issa Diop: Pada November 2018, ia terakhir kali bermain di level internasional – namun bukan untuk Maroko, melainkan untuk tim U-21 Prancis. Di tim Equipe Tricolore, bek kelahiran Toulouse ini telah lama dianggap sebagai bintang masa depan. Ia telah melalui semua jenjang tim nasional junior dan pada 2018, berkat penampilannya bersama FC Toulouse, ia berhasil pindah ke West Ham dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro.
Namun, di Liga Premier, setelah dua tahun yang bagus, ia kehilangan posisi starternya dan pada 2022 pindah ke Fulham dengan biaya transfer hampir 18 juta euro, di mana ia pun belum menjadi pemain andalan. Perkembangannya terhenti. Di timnas Prancis, bek tengah seperti Dayot Upamecano dan William Saliba telah menggesernya dalam hierarki tim, sehingga meskipun sempat mendapat banyak pujian, Diop tak pernah tampil dalam satu pun pertandingan internasional senior.
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Issa Diop: "Sangat bangga bisa bermain untuk Maroko"
Fakta bahwa ia tetap ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Utara ini berkaitan dengan Walid Regragui. Pelatih sukses Maroko itu secara mengejutkan mengundurkan diri pada bulan Maret tahun ini setelah Piala Afrika. Penggantinya, Mohamed Ouahbi, harus membangun tim yang siap untuk Piala Dunia dalam waktu sangat singkat – dan menghadapi masalah besar di lini pertahanan tengah: Kapten Romain Saiss juga baru saja mengundurkan diri, sementara Nayef Aguerd, bek tengah lainnya, harus absen lama karena radang tulang kemaluan.
Ouahbi berhasil meyakinkan Diop untuk membela Maroko, negara asal ibunya – dan Diop pun melakukannya untuk pertama kalinya pada bulan Maret. “Saya sangat bahagia dan sangat bangga bisa bermain untuk Maroko sekarang,” kata Diop.
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Issa Diop: "Mengapa kita tidak bisa merebut gelar juara?"
Di perempat final, Prancis justru menjadi lawan berikutnya. Di sisi lain, Dayot Upamecano bermain sebagai bek tengah—seorang pemain yang hanya masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan internasional U-21 terakhir Diop, sementara pemain yang baru saja menjadi warga negara Maroko itu diperbolehkan bermain penuh.
Pertandingan melawan Les Bleus ini bisa dimanfaatkan Diop untuk sekali lagi menunjukkan kelebihannya dalam pertarungan langsung, meskipun kariernya di tim nasional Prancis kini sudah tidak mungkin lagi. Namun, Diop memang memiliki tujuan yang lebih besar: “Jika kita ikut serta dalam sebuah turnamen, tentu kita ingin memenangkannya. Mengapa kita tidak bisa merebut gelar juara?” tanyanya sebelum Piala Dunia dimulai – dan mungkin Prancis akan memberikan jawabannya pada hari Kamis nanti.
Issa Diop bersama Fulham pada musim 2025/26:
Permainan: 18 Menit bermain: 1264 Gol: 1 Assist: 0
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