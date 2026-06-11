Dulu, hal ini tabu di BVB! FIFA tampaknya memutuskan untuk melakukan revolusi wajib dalam hal transfer

Seperti dilaporkan oleh media Spanyol *as*, semua kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2027 di dunia sepak bola harus memuat klausul pelepasan. Hal ini merupakan hasil dari pertemuan para pejabat FIFA di Mexico City menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan pada Kamis malam (pukul 21.00).
Klausul keluar kini menjadi wajib, dan semua pihak harus menyetujui opsi keluar tersebut saat menandatangani kontrak. Selain itu, para pemain profesional akan mendapatkan bagian dari transfer mereka sendiri dan menerima lima persen dari nilai transfer.