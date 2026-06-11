Dulu, hal ini tabu di BVB! FIFA tampaknya memutuskan untuk melakukan revolusi wajib dalam hal transfer

Mungkin saja pihak Barcelona menetapkan angka yang begitu fantastis untuk klausul pelepasan karena opsi keluar tersebut pernah menjadi bumerang bagi mereka. Pasalnya, saat memperpanjang kontrak Neymar pada tahun 2016, Barca memberikan klausul pelepasan sebesar 222 juta euro kepada sang bintang Brasil—yang menurut mereka sebenarnya tidak mungkin diaktifkan. Namun, kemudian Paris Saint-Germain yang memiliki daya beli tinggi dengan dana investasi negara Qatar muncul dan merebut Neymar dengan jumlah rekor yang masih berlaku hingga saat ini.

Kini, klausul pelepasan juga menjadi hal yang biasa dalam negosiasi kontrak di Bundesliga. BVB, yang pada tahun 2013 begitu marah atas kepindahan Götze ke FC Bayern melalui klausul pelepasan dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi memberikan klausul pelepasan kepada pemain, telah melunakkan sikap kerasnya bertahun-tahun yang lalu demi mendapatkan Erling Haaland di bursa transfer.

Baru-baru ini, klausul pelepasan Nico Schlotterbeck yang telah dinegosiasikan dan berlaku untuk tiga klub pada musim panas lalu menimbulkan banyak kontroversi. Di FC Bayern pun, konon terdapat opsi pelepasan untuk pemain seperti Harry Kane atau Dayot Upamecano.