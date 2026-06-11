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Jonas Rütten

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Dulu, hal ini tabu di BVB! FIFA tampaknya memutuskan untuk melakukan revolusi wajib dalam hal transfer

World Cup
Transfers
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Barcelona
Real Madrid

Klausul pelepasan telah lama dianggap tabu di BVB sejak kasus Mario Götze. Namun, ketentuan kontrak ini tampaknya akan menjadi wajib bagi semua perjanjian kerja baru di dunia sepak bola mulai tahun 2027.

Seperti dilaporkan oleh media Spanyol *as*, semua kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2027 di dunia sepak bola harus memuat klausul pelepasan. Hal ini merupakan hasil dari pertemuan para pejabat FIFA di Mexico City menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan pada Kamis malam (pukul 21.00).

Klausul keluar kini menjadi wajib, dan semua pihak harus menyetujui opsi keluar tersebut saat menandatangani kontrak. Selain itu, para pemain profesional akan mendapatkan bagian dari transfer mereka sendiri dan menerima lima persen dari nilai transfer.

  • Dikabarkan bahwa UEFA telah menyetujui aturan transfer baru tersebut. Peraturan terkait pemain di bawah umur juga akan disesuaikan. "Dengan syarat tertentu," pemain U-18 mulai tahun 2027 juga diperbolehkan menandatangani kontrak yang berlaku lebih lama dari batas maksimal tiga tahun yang berlaku saat ini.

    Prinsip klausul keluar wajib sudah ada di sepak bola klub Eropa, khususnya di LaLiga Spanyol, karena hukum ketenagakerjaan yang berlaku di sana. Hukum tersebut mengatur bahwa pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja kapan saja. Hal ini dijamin dalam sepak bola profesional Spanyol melalui klausul keluar. 

    Akibatnya, dalam transfer atau perpanjangan kontrak pemain Real Madrid atau FC Barcelona, muncul angka-angka yang tidak masuk akal yang dimaksudkan untuk memungkinkan pemutusan kontrak. Klausul pelepasan Lamine Yamal, misalnya, mencapai satu miliar euro. 

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    FC Barcelona dan Kasus Mengerikan Neymar

    Mungkin saja pihak Barcelona menetapkan angka yang begitu fantastis untuk klausul pelepasan karena opsi keluar tersebut pernah menjadi bumerang bagi mereka. Pasalnya, saat memperpanjang kontrak Neymar pada tahun 2016, Barca memberikan klausul pelepasan sebesar 222 juta euro kepada sang bintang Brasil—yang menurut mereka sebenarnya tidak mungkin diaktifkan. Namun, kemudian Paris Saint-Germain yang memiliki daya beli tinggi dengan dana investasi negara Qatar muncul dan merebut Neymar dengan jumlah rekor yang masih berlaku hingga saat ini.

    Kini, klausul pelepasan juga menjadi hal yang biasa dalam negosiasi kontrak di Bundesliga. BVB, yang pada tahun 2013 begitu marah atas kepindahan Götze ke FC Bayern melalui klausul pelepasan dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi memberikan klausul pelepasan kepada pemain, telah melunakkan sikap kerasnya bertahun-tahun yang lalu demi mendapatkan Erling Haaland di bursa transfer. 

    Baru-baru ini, klausul pelepasan Nico Schlotterbeck yang telah dinegosiasikan dan berlaku untuk tiga klub pada musim panas lalu menimbulkan banyak kontroversi. Di FC Bayern pun, konon terdapat opsi pelepasan untuk pemain seperti Harry Kane atau Dayot Upamecano. 