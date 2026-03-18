Ketika Victor Osimhen memutuskan untuk benar-benar hengkang dari SSC Napoli dan pindah ke Istanbul, hal itu awalnya membuat banyak pihak di Eropa terkejut. Salah satu penyerang paling diminati di benua itu tidak memilih Liga Premier, bukan pula klub papan atas Spanyol – melainkan Galatasaray. Bagi banyak pengamat, langkah tersebut tampak seperti jalan memutar yang mengejutkan dalam karier seorang penyerang kelas dunia. Namun kini terbukti: Mungkin itulah keputusan yang sebenarnya dibutuhkan Osimhen.
Dulu "diperlakukan seperti anjing", kini dimanjakan: Victor Osimhen dikabarkan akan mengambil langkah mengejutkan di Galatasaray
Victor Osimhen telah mengalami berbagai lika-liku dalam kariernya. Mulai dari masa kecilnya yang miskin di Lagos, melalui kemajuan pesat menjadi penyerang kelas dunia, hingga perselisihan pahit dengan Napoli – pemain asal Nigeria ini memahami pasang surut sepak bola profesional seperti tidak ada pemain lain dari generasinya.
Kini, di Galatasaray Istanbul, ia menjadi pusat dari sebuah kisah yang sama sekali berbeda. Kisah tentang pengakuan, loyalitas, dan ikatan antara pemain dan penggemar yang kini jarang ditemui dalam sepak bola modern.
Dan itulah mengapa muncul pertanyaan yang tidak biasa: Mengapa Victor Osimhen harus pindah lagi? Mungkin langkah paling mengejutkan dalam kariernya justru akan menjadi yang paling logis: tetap di Galatasaray dalam jangka panjang – bahkan selamanya.
Secara olahraga, masa Osimhen di Napoli awalnya merupakan kisah sukses. Pada musim 2022/23, ia membawa SSC meraih gelar juara pertama dalam 33 tahun dengan 26 gol dan menjadi top skor Serie A. Ia adalah bintang utama tim, figur panutan bagi seluruh klub.
Namun, hanya beberapa bulan kemudian, hubungan antara pemain dan klub itu retak. Pemicunya adalah sebuah video TikTok yang kini terkenal, yang diunggah Napoli tentang Osimhen dan di mana klub, atau lebih tepatnya departemen media sosialnya, mengolok-olok tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh sang penyerang. Bagi pemain asal Nigeria itu, momen ini menjadi titik balik.
"Setelah Napoli memposting video itu di TikTok, ada sesuatu yang hancur," jelas pemain berusia 27 tahun itu kemudian kepada Gazzetta dello Sport.
"Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli hanya melakukannya kepada saya—dan dengan sindiran-sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial dan telah mengambil keputusan. Saya ingin pergi."
Perpisahan dengan Napoli: Saat segalanya hancur bagi Osimhen
Dia semakin tegas saat berbicara tentang perlakuan klub terhadap dirinya. Pihak yang berwenang mencoba memindah-mindahkannya ke sana-sini, alih-alih menghargainya. "Mereka mencoba mengirim saya ke mana-mana untuk bermain, tapi mereka memperlakukan saya seperti anjing. Pergi ke sini, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Saya telah bekerja sangat keras untuk membangun karier saya, dan saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Saya bukan boneka."
Fakta bahwa seorang pemain yang baru saja membantu meraih gelar juara bersejarah merasa diperlakukan seperti itu, menunjukkan banyak hal tentang dinamika dalam sepak bola profesional modern. Kepergiannya dari Napoli pada akhirnya hanyalah masalah waktu.
Ketika Osimhen pindah ke Istanbul, transfer tersebut awalnya disambut dengan skeptis di Eropa. Bagi banyak pengamat, langkah tersebut tampak seperti jalan memutar yang tidak biasa dalam karier seorang penyerang kelas dunia. Namun kini terbukti: Bagi Osimhen, hampir tidak ada tempat yang lebih cocok.
Secara olahraga pun, ia tampil konsisten. Selama berseragam Galatasaray, pemain asal Nigeria ini telah mencatatkan rekor mengesankan dengan 55 gol dan 15 assist dalam 68 pertandingan resmi – sebuah rasio yang menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Eropa.
Setiap kali ia dalam kondisi fit, ia selalu mencetak gol. Meskipun cedera sering menghambat kariernya, begitu Osimhen berada di lapangan, ia menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di benua ini.
Bagi Galatasaray, ia sudah lama menjadi lebih dari sekadar pencetak gol. Ia adalah titik tumpu dari seluruh proyek ini.
Para penggemar Gala membuat Osimhen menangis haru dengan koreografi mereka
Betapa eratnya ikatan antara Osimhen dan para penggemar kini terlihat dari sebuah momen sebelum pertandingan Liga Champions melawan Liverpool (1-0).
Saat lagu kebangsaan Liga Champions berkumandang di RAMS Park, para penggemar Galatasaray menampilkan koreografi raksasa. Di spanduk tersebut terlihat Osimhen, anak-anaknya, dan potret ibunya yang telah meninggal. Di bawahnya tertulis kalimat: "Kami adalah satu keluarga dan keluarga adalah segalanya."
Bagi sang penyerang, momen ini sangat mengharukan. Saat melihat gambar-gambar tersebut, ia tak bisa menahan air matanya. Latar belakangnya membuat adegan ini semakin emosional. Osimhen kehilangan ibunya sejak sangat dini. "Ibu saya meninggal saat saya berusia dua atau tiga tahun. Terlalu muda untuk mengingat apa pun – kecuali bahwa dia memeluk saya," tulisnya dalam esai pribadi di The Players' Tribune.
Bahwa seluruh stadion merespons kisah pribadi ini sama sekali tidak biasa dalam sepak bola profesional saat ini. Namun, penyerang ini tidak hanya berhenti pada emosi. Sudah pada menit ketujuh pertandingan melawan Liverpool, ia membalas kepercayaan para penggemar dengan penampilan di lapangan. Dengan sundulan, ia mengawali gol penentu skor 1-0.
Itu adalah gambaran sempurna dari perannya di Galatasaray: pemimpin emosional sekaligus pemain penentu di lapangan. Setelah pertandingan, ada momen lain yang memperjelas hubungan istimewa antara pemain dan klub. Osimhen turun ke lapangan bersama putrinya – dan menari bersama para penggemar di stadion.
Adegan-adegan seperti itu menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara pemain asal Nigeria itu dan para pendukungnya saat ini.
Klausul Napoli menghambat kembalinya Osimhen ke Italia
Pada masa puncak karier sepak bola, striker kelas dunia biasanya tertarik untuk bergabung dengan salah satu liga top Eropa. Namun, jika melihat situasi terkini di dunia sepak bola elit, kepindahan Osimhen ke klub lain tiba-tiba tampak kurang masuk akal. Posisi striker utama di klub-klub besar sudah lama terisi.
Harry Kane sudah menjadi andalan di Bayern München. Erling Haaland adalah pilar utama di Manchester City. Paris Saint-Germain membangun lini serangnya di sekitar Ousmane Dembele. Arsenal mengandalkan Kai Havertz atau Viktor Gyökeres.
Bahkan kembali ke Italia pun akan rumit. Saat menjualnya ke Galatasaray, Napoli memasukkan klausul khusus, menurut Gazzetta dello Sport: Jika klub Turki itu menjual Osimhen ke pesaing Serie A dalam waktu dekat, denda hingga 70 juta euro akan dikenakan.
Pindah ke Juventus, Inter, atau Milan pun akan sangat sulit. Secara finansial, Osimhen juga sangat terjamin di Istanbul. Menurut laporan media, ia mendapat gaji bersih sekitar 15 juta euro per tahun, dan dengan bonus, penghasilannya bahkan bisa mencapai 21 juta euro. Selain itu, penyerang ini telah menemukan sesuatu di Galatasaray yang kini langka di sepak bola modern: penghargaan sejati dan rumah yang sesungguhnya.
Dia dicintai oleh para penggemar. Dia adalah pusat perhatian tim. Dia secara rutin bermain di Liga Champions. Dan dia adalah bintang terbesar di liga. Banyak pemain kelas dunia pindah klub setiap beberapa tahun, selalu mencari langkah karier berikutnya.
Namun, hanya sedikit yang memiliki kesempatan untuk menjadi legenda klub sejati. Victor Osimhen memiliki kesempatan tepat itu di Istanbul. Mungkin langkah karier yang paling berani bukanlah pindah ke klub besar berikutnya.
Melainkan menyadari bahwa Anda sudah berada tepat di tempat yang seharusnya.
Statistik Victor Osimhen di Galatasaray Istanbul:
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 69 56 15 16