Dulu "diperlakukan seperti anjing", kini dimanjakan: Victor Osimhen dikabarkan akan mengambil langkah mengejutkan di Galatasaray

Victor Osimhen telah mengalami berbagai lika-liku dalam kariernya. Mulai dari masa kecilnya yang miskin di Lagos, melalui kemajuan pesat menjadi penyerang kelas dunia, hingga perselisihan pahit dengan Napoli – pemain asal Nigeria ini memahami pasang surut sepak bola profesional seperti tidak ada pemain lain dari generasinya.

Kini, di Galatasaray Istanbul, ia menjadi pusat dari sebuah kisah yang sama sekali berbeda. Kisah tentang pengakuan, loyalitas, dan ikatan antara pemain dan penggemar yang kini jarang ditemui dalam sepak bola modern.

Dan itulah mengapa muncul pertanyaan yang tidak biasa: Mengapa Victor Osimhen harus pindah lagi? Mungkin langkah paling mengejutkan dalam kariernya justru akan menjadi yang paling logis: tetap di Galatasaray dalam jangka panjang – bahkan selamanya.

Secara olahraga, masa Osimhen di Napoli awalnya merupakan kisah sukses. Pada musim 2022/23, ia membawa SSC meraih gelar juara pertama dalam 33 tahun dengan 26 gol dan menjadi top skor Serie A. Ia adalah bintang utama tim, figur panutan bagi seluruh klub.

Namun, hanya beberapa bulan kemudian, hubungan antara pemain dan klub itu retak. Pemicunya adalah sebuah video TikTok yang kini terkenal, yang diunggah Napoli tentang Osimhen dan di mana klub, atau lebih tepatnya departemen media sosialnya, mengolok-olok tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh sang penyerang. Bagi pemain asal Nigeria itu, momen ini menjadi titik balik.

"Setelah Napoli memposting video itu di TikTok, ada sesuatu yang hancur," jelas pemain berusia 27 tahun itu kemudian kepada Gazzetta dello Sport.

"Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli hanya melakukannya kepada saya—dan dengan sindiran-sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial dan telah mengambil keputusan. Saya ingin pergi."