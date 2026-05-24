"Dulu dia pasti sudah merekrut Tuchel": Bos Bayern, Uli Hoeneß, membantah pernyataan Max Eberl terkait Vincent Kompany

Hoeneß menjelaskan: "Lalu Karl-Heinz punya ide cemerlang untuk menanyakan pendapat Pep Guardiola." Namun, Max Eberl menceritakan kisah pencarian pelatih tersebut secara berbeda dalam acara Aktuelles Sportstudio di ZDF pada akhir April. Menurutnya, dia sendiri yang mengusulkan untuk menghubungi mantan pelatih Bayern, Pep Guardiola, guna mengetahui penilaiannya terhadap mantan anak asuhnya, Vincent Kompany: "Ketika muncul pertanyaan apakah kami yakin, saya berkata kepada Kalle: 'Kalian begitu dekat dengan Pep, teleponlah dia dan tanyakan apa pendapat Pep tentangnya.' Dan itu pun menjadi pemecah kebuntuan. Lalu kami pun merekrut Vincent Kompany," jelas Eberl saat itu.

Sebenarnya, menurut Hoeneß, meskipun musim tanpa gelar di bawah Tuchel, Eberl awalnya bahkan mendukung perpanjangan kontrak dengannya: "Awalnya Max Eberl ingin memberi Thomas Tuchel satu tahun lagi. Hal itu dicegah oleh Karl-Heinz, Herbert Hainer, dan saya," ungkap pria berusia 74 tahun itu, yang tidak mau membiarkan penjelasan Eberl begitu saja: "Tentu saja sekarang mudah untuk mengatakan: 'Dia telah menemukan pelatihnya'. Sebelumnya, dia akan mengontrak Tuchel. Maka kita tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini."