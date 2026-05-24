Setelah FC Bayern menerima penolakan berturut-turut dari sejumlah kandidat—termasuk Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, dan Oliver Glasner—seusai pemecatan Thomas Tuchel pada musim panas 2024, Vincent Kompany yang saat itu masih kurang berpengalaman pun menjadi sorotan sebagai solusi potensial untuk posisi pelatih. Dalam wawancara dengan Spiegel, Uli Hoeneß menceritakan prosesnya dan menjelaskan bahwa Karl-Heinz Rummenigge lah yang memberikan dorongan penentu.
"Dulu dia pasti sudah merekrut Tuchel": Bos Bayern, Uli Hoeneß, membantah pernyataan Max Eberl terkait Vincent Kompany
Hoeneß menjelaskan: "Lalu Karl-Heinz punya ide cemerlang untuk menanyakan pendapat Pep Guardiola." Namun, Max Eberl menceritakan kisah pencarian pelatih tersebut secara berbeda dalam acara Aktuelles Sportstudio di ZDF pada akhir April. Menurutnya, dia sendiri yang mengusulkan untuk menghubungi mantan pelatih Bayern, Pep Guardiola, guna mengetahui penilaiannya terhadap mantan anak asuhnya, Vincent Kompany: "Ketika muncul pertanyaan apakah kami yakin, saya berkata kepada Kalle: 'Kalian begitu dekat dengan Pep, teleponlah dia dan tanyakan apa pendapat Pep tentangnya.' Dan itu pun menjadi pemecah kebuntuan. Lalu kami pun merekrut Vincent Kompany," jelas Eberl saat itu.
Sebenarnya, menurut Hoeneß, meskipun musim tanpa gelar di bawah Tuchel, Eberl awalnya bahkan mendukung perpanjangan kontrak dengannya: "Awalnya Max Eberl ingin memberi Thomas Tuchel satu tahun lagi. Hal itu dicegah oleh Karl-Heinz, Herbert Hainer, dan saya," ungkap pria berusia 74 tahun itu, yang tidak mau membiarkan penjelasan Eberl begitu saja: "Tentu saja sekarang mudah untuk mengatakan: 'Dia telah menemukan pelatihnya'. Sebelumnya, dia akan mengontrak Tuchel. Maka kita tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini."
Max Eberl menanggapi pernyataan Uli Hoeneß: "Saya merasa hal itu sangat mengejutkan"
Pernyataan Hoeneß, yang dirilis pada hari final Piala DFB antara Bayern dan VfB Stuttgart (3-0), menimbulkan kegemparan. Manajer FCB yang sudah lama menjabat itu berbicara tentang "keraguan" terkait kelanjutan kerja sama dengan direktur olahraga. Kontrak Eberl berlaku hingga 2027, dan Hoeneß memperkirakan peluang perpanjangan saat ini sebesar "60 banding 40 - itu pendapat jujur saya. Siapa pun yang mengenal saya tahu itu. Begitulah situasinya, dan dalam dua hingga tiga bulan ke depan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya."
Waktu pernyataan tersebut membuat Eberl terkejut. "Saya juga menganggapnya sangat mengejutkan," katanya kepada Sky mengenai pernyataan Hoeneß setelah kemenangan di Berlin pada Sabtu malam. "Saya ingin melakukan pekerjaan saya, ingin meyakinkan dengan itu. Apa yang telah kami mainkan sebagai tim musim ini, itu patut dibanggakan. Orang boleh meragukan, itu sepenuhnya sah. Lalu kita membicarakannya," jelas Eberl.
Max Eberl menanggapi perbincangan seputar jabatannya: "Saat ini saya tidak peduli"
Ketika ditanya alasan mengapa Hoeneß meragukannya, pria berusia 52 tahun itu menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan itu, seseorang harus bertanya kepada Uli. Saya juga tidak tahu apakah dia bermaksud seperti itu. Dia sudah mengatakannya, angka-angkanya sudah ada di sana. Saat ini saya tidak peduli. Kami telah menjalani musim yang sangat bagus dengan meraih gelar ganda. Itulah yang terpenting."
Eberl mulai menjabat di klub juara terbanyak itu pada Maret 2024. Keputusan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak akan diambil paling cepat pada rapat dewan pengawas bulan Agustus.
