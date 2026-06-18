"Dulu ada Platini, Zidane, dan sekarang Michael Olise!" Legenda Prancis memuji habis-habisan bintang FC Bayern tersebut

Pria berusia 49 tahun itu menjelaskan: "Dia memiliki pemahaman permainan yang luar biasa. Gaya bermainnya dan kualitas umpan-umpannya kepada Mbappé benar-benar luar biasa. Dia melakukan segalanya untuk menciptakan peluang mencetak gol yang menjanjikan bagi para penyerang."

Olise telah memberikan dua assist dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Prancis, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Pada menit ke-66, umpan yang ia berikan kepada Kylian Mbappe menjadi awal terciptanya gol pembuka 1-0. Pada menit keenam tambahan waktu, umpan Olise kembali diterima oleh Mbappe, yang mencetak gol penutup untuk mengunci skor akhir 3-1 tak lama setelah tim Afrika itu memperkecil ketertinggalan.