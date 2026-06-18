"Dulu kita punya Michel Platini, lalu Zinedine Zidane, dan saya sangat yakin bahwa kini kita memiliki Michael Olise. Menurut saya, dia adalah calon peraih Ballon d'Or di masa depan. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk bersinar di panggung terbesar," kata Patrick Vieira kepada stasiun TV ITV Football.
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"Dulu ada Platini, Zidane, dan sekarang Michael Olise!" Legenda Prancis memuji habis-habisan bintang FC Bayern tersebut
Pria berusia 49 tahun itu menjelaskan: "Dia memiliki pemahaman permainan yang luar biasa. Gaya bermainnya dan kualitas umpan-umpannya kepada Mbappé benar-benar luar biasa. Dia melakukan segalanya untuk menciptakan peluang mencetak gol yang menjanjikan bagi para penyerang."
Olise telah memberikan dua assist dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Prancis, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Pada menit ke-66, umpan yang ia berikan kepada Kylian Mbappe menjadi awal terciptanya gol pembuka 1-0. Pada menit keenam tambahan waktu, umpan Olise kembali diterima oleh Mbappe, yang mencetak gol penutup untuk mengunci skor akhir 3-1 tak lama setelah tim Afrika itu memperkecil ketertinggalan.
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Olise menampilkan performa luar biasa sepanjang musim bersama Bayern
Dengan demikian, Olise membuktikan bahwa tampaknya tidak ada risiko penurunan performa pada dirinya. Di level klub, pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan penampilan luar biasa dan meraih gelar ganda berupa gelar juara liga dan Piala DFB bersama FC Bayern.
Dalam 52 pertandingan resmi bersama juara terbanyak sepanjang sejarah itu, Olise secara langsung berkontribusi pada 53 gol. Ia mencetak 22 gol sendiri dan memberikan 31 assist. Secara keseluruhan, setelah dua tahun di Munich, ia telah mencatatkan 42 gol dan 54 assist dalam 107 pertandingan resmi.
Olise menjadi pemain kunci bagi Prancis
Di tim nasional Prancis, tempat ia memulai debutnya pada September 2024, Olise telah berkembang menjadi pemain kunci yang tak tergantikan selama periode tersebut. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 18 pertandingan internasional dan mencetak tujuh gol serta memberikan lima assist.
Pujian dari Vieira tentu saja sangat berarti baginya. Mantan gelandang tersebut tentu tahu betul apa yang ia bicarakan. Antara tahun 1997 dan 2009, Vieira telah tampil dalam total 107 pertandingan untuk negaranya. Bersama Equipe Tricolore, pemain yang lama membela FC Arsenal ini menjadi juara dunia pada tahun 1998 dan memenangkan Kejuaraan Eropa dua tahun kemudian. Pada tahun 2001, ia juga memenangkan Piala Konfederasi.