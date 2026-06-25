Ferdinand bukanlah satu-satunya mantan bintang Three Lions yang mendesak publik untuk bersikap tenang. Dalam tulisannya di Daily Mail, Michael Owen menekankan bahwa para pemain di dalam kamp tim akan jauh lebih fokus pada hal-hal positif daripada yang disiratkan oleh berita-berita sensasional. Mantan striker tersebut mencatat bahwa skuad saat ini tetap berada dalam posisi yang kuat dengan empat poin dari dua pertandingan, sebuah awal yang pasti akan diterima dengan baik sebelum turnamen dimulai.

"Kita semua perlu sedikit menenangkan diri dalam menanggapi hasil imbang tanpa gol Inggris melawan Ghana. Saya pernah mengalami hal itu, dan satu pertandingan di awal Piala Dunia ini tidak mengubah apa pun," kata Owen. "Saya terbangun dengan banyak komentar negatif pada hari Rabu, tetapi saya benar-benar berpikir kita perlu sedikit melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas.

"Apakah itu penampilan yang brilian? Tidak. Apakah itu mengecewakan? Tentu saja. Namun, beberapa reaksi berlebihan seolah-olah membuat Anda percaya bahwa peluang Inggris telah hancur dalam semalam. Setelah bermain di tiga Piala Dunia, saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa turnamen tidak berjalan seperti itu."