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'Dukung tim ini, dong!' - Rio Ferdinand kesal atas reaksi negatif terhadap hasil imbang yang membosankan antara Inggris dan Ghana di Piala Dunia
Absennya para bintang memicu perdebatan seputar pemilihan skuad
Kritik tersebut mencapai puncaknya setelah sejumlah jurnalis, termasuk Kaveh Solhekol dari Sky Sports, menyarankan bahwa absennya beberapa pemain ternama mungkin telah membuat Inggris kehilangan kemenangan. Perdebatan tersebut berpusat pada pemain-pemain yang sama sekali tidak masuk dalam skuad Piala Dunia, dengan Solhekol berargumen bahwa pemain seperti Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, dan Morgan Gibbs-White bisa saja memberikan sentuhan kreatif yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan Black Stars dalam pertandingan yang dianggap membosankan.
Para penggemar juga ikut menyuarakan ketidakpuasan, dengan banyak di antara mereka yang menuntut kehadiran Cole Palmer menyusul kurangnya “keajaiban” di sepertiga akhir lapangan saat melawan Ghana. Terlepas dari semua keributan tersebut, Tuchel tetap teguh pada keputusannya, meskipun berbagai media menyoroti reaksinya yang penuh emosi di pinggir lapangan selama pertandingan berlangsung.
Ferdinand menyerukan agar tetap tenang di tengah klaim bahwa dirinya 'jenius'
Ferdinand menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kemarahannya atas narasi yang terus berubah. Melalui akun X-nya, mantan bek tengah itu dengan cepat menyoroti kemunafikan dalam penilaian terhadap manajer Thomas Tuchel. "Begini lagi… Tuchel disebut jenius setelah laga melawan Kroasia, lalu setelah laga melawan Ghana dia dianggap salah memilih pemain," tulis Ferdinand.
Hasil imbang 0-0 ini terjadi setelah kemenangan mengesankan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Inggris, hasil yang sempat membungkam banyak pihak yang meragukan tim ini sebelum turnamen dimulai.
Namun, ketidakmampuan menembus pertahanan Ghana yang tangguh membuat kritik kembali bermunculan, mendorong Ferdinand untuk menyampaikan tuntutan tegas kepada publik: “4 poin – santai saja dan dukung tim & manajer, demi Tuhan!”
Michael Owen menyampaikan sudut pandang seorang pemain
Ferdinand bukanlah satu-satunya mantan bintang Three Lions yang mendesak publik untuk bersikap tenang. Dalam tulisannya di Daily Mail, Michael Owen menekankan bahwa para pemain di dalam kamp tim akan jauh lebih fokus pada hal-hal positif daripada yang disiratkan oleh berita-berita sensasional. Mantan striker tersebut mencatat bahwa skuad saat ini tetap berada dalam posisi yang kuat dengan empat poin dari dua pertandingan, sebuah awal yang pasti akan diterima dengan baik sebelum turnamen dimulai.
"Kita semua perlu sedikit menenangkan diri dalam menanggapi hasil imbang tanpa gol Inggris melawan Ghana. Saya pernah mengalami hal itu, dan satu pertandingan di awal Piala Dunia ini tidak mengubah apa pun," kata Owen. "Saya terbangun dengan banyak komentar negatif pada hari Rabu, tetapi saya benar-benar berpikir kita perlu sedikit melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas.
"Apakah itu penampilan yang brilian? Tidak. Apakah itu mengecewakan? Tentu saja. Namun, beberapa reaksi berlebihan seolah-olah membuat Anda percaya bahwa peluang Inggris telah hancur dalam semalam. Setelah bermain di tiga Piala Dunia, saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa turnamen tidak berjalan seperti itu."
- Getty Images Sport
Kualifikasi ke babak gugur sudah di depan mata
Inggris saat ini memuncaki klasemen Grup L, dan format unik turnamen yang diikuti 48 tim ini berarti raihan empat poin mereka kemungkinan cukup untuk lolos sebagai setidaknya salah satu dari tim-tim peringkat ketiga terbaik. Pasukan Tuchel tetap menjadi favorit untuk memenangkan grup, asalkan mereka bisa meraih hasil positif melawan Panama dalam pertandingan terakhir mereka pada hari Sabtu. Sementara itu, dalam pertandingan lain, Ghana dan Kroasia akan menjalani pertandingan hidup-mati untuk mengamankan tempat di babak gugur.