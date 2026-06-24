AFP
Diterjemahkan oleh
Dukun 'membebaskan' Harry Kane dari kutukan Piala Dunia setelah bintang Inggris itu melakukan kegagalan mencetak gol yang mengerikan dalam laga imbang melawan Ghana
Pertarungan spiritual bagi Harry Kane
Dalam perkembangan yang aneh setelah hasil imbang yang mengecewakan Inggris melawan Ghana di Boston, Nana Kwaku Bonsam muncul ke publik untuk mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Kane mencetak gol yang tidak seperti biasanya. Dukun tersebut, yang namanya berarti "Iblis Rabu," menyatakan bahwa campur tangan gaibnya adalah satu-satunya alasan mengapa kapten Three Lions itu gagal mencetak gol pada momen krusial tersebut.
Berbicara setelah pertandingan, Bonsam menegaskan bahwa tugasnya telah selesai dan kini ia akan membiarkan bintang Bayern Munich itu kembali mencetak gol. “Saya adalah dukun paling kuat di seluruh dunia. Sekarang, saya akan membebaskan Harry Kane agar, pada pertandingan berikutnya, ia bisa mencetak gol,” kata Bonsam sambil melakukan ritual dan berbicara langsung kepada kapten Inggris itu, lalu menambahkan: “Harry, saya akan datang mengunjungimu. Jangan tersinggung. Kita adalah teman."
- Getty Images Sport
Memprediksi kejatuhan kapten timnas Inggris
Ini bukanlah pengakuan tanggung jawab yang tiba-tiba setelah kejadian; Bonsam telah secara terbuka menargetkan penyerang Inggris itu jauh sebelum kedua tim turun ke lapangan. Ia telah memperingatkan bahwa ia akan menggunakan pengaruh spiritualnya untuk memastikan Ghana terhindar dari kekalahan, dengan secara khusus memfokuskan energinya untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh salah satu penuntas peluang paling tajam di dunia.
Menjelang pertandingan, Bonsam mengatakan kepada Daily Star: “Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah menunjukkan kemampuan saya sebelumnya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya. Saya sangat terkenal dengan prediksi-prediksi saya. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup sekadar menghentikannya saat melawan negara saya. Saya akan melakukan tugas saya agar hal itu dapat membantu Ghana.”
Pertarungan para paranormal
Narasi supranatural seputar pertandingan tersebut bahkan menarik perhatian ilusionis terkenal Uri Geller. Geller, yang terkenal karena mengaku bertanggung jawab atas kegagalan tendangan penalti Gary McAllister selama Euro 96, berusaha memberikan perisai spiritual bagi Kane untuk menangkis “getaran negatif” yang datang dari Ghana.
Dalam upayanya melindungi jimat "Three Lions", Geller bersumpah: “Sebelum pertandingan, saya akan mengirimkan getaran. Saya akan mengaktifkan seluruh kekuatan, energi, dan pengetahuan saya untuk mencegah getaran negatif tersebut mengenai Harry Kane.” Namun, setelah Kane gagal memanfaatkan peluang emas selama pertandingan, tampaknya Bonsam yakin sihirnya berhasil menetralisir sang striker. Hal ini terjadi setelah Kane awalnya tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 pada laga pembuka melawan Kroasia, di mana ia mencetak dua gol yang membuatnya menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak bersama Inggris dalam sejarah Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Sejarah mantra-mantra yang menjadi sorotan publik
Ini bukan pertama kalinya Bonsam menargetkan seorang superstar global di panggung dunia. Pada tahun 2014, ia mengklaim bahwa dirinya adalah penyebab tendinitis lutut yang dialami Cristiano Ronaldo menjelang Piala Dunia di Brasil. Saat itu, Portugal tergabung dalam grup yang sama dengan Ghana, dan paranormal tersebut mengklaim bertanggung jawab atas masalah kebugaran yang dialami bintang Al-Nassr tersebut.
Meskipun Ronaldo akhirnya pulih cukup baik untuk bermain dan mencetak gol di turnamen tersebut, baik Portugal maupun Ghana pada akhirnya tersingkir lebih awal. Dengan Kane yang kini konon telah "bebas" dari kutukan terbaru ini, Thomas Tuchel dan para penggemar Inggris berharap pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka itu dapat kembali menemukan sentuhan terbaiknya menjelang babak gugur. Setelah hasil imbang tersebut, Inggris kini berada di puncak Grup L dengan empat poin, sejajar dengan Ghana di posisi kedua namun unggul dalam selisih gol. Kroasia menempati posisi ketiga dengan tiga poin, sementara Panama berada di dasar klasemen tanpa satu poin pun. Inggris akan menghadapi Panama dalam pertandingan berikutnya pada Minggu mendatang.