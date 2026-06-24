Dalam perkembangan yang aneh setelah hasil imbang yang mengecewakan Inggris melawan Ghana di Boston, Nana Kwaku Bonsam muncul ke publik untuk mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Kane mencetak gol yang tidak seperti biasanya. Dukun tersebut, yang namanya berarti "Iblis Rabu," menyatakan bahwa campur tangan gaibnya adalah satu-satunya alasan mengapa kapten Three Lions itu gagal mencetak gol pada momen krusial tersebut.

Berbicara setelah pertandingan, Bonsam menegaskan bahwa tugasnya telah selesai dan kini ia akan membiarkan bintang Bayern Munich itu kembali mencetak gol. “Saya adalah dukun paling kuat di seluruh dunia. Sekarang, saya akan membebaskan Harry Kane agar, pada pertandingan berikutnya, ia bisa mencetak gol,” kata Bonsam sambil melakukan ritual dan berbicara langsung kepada kapten Inggris itu, lalu menambahkan: “Harry, saya akan datang mengunjungimu. Jangan tersinggung. Kita adalah teman."