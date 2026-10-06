Lalu ia melanjutkan: "Menurut saya pesannya sudah jelas: 'kami tidak peduli, kami tidak akan membayar mereka, kami akan membuat mereka bepergian di ruang kargo'. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ada seseorang yang sedang meraup keuntungan dari situ. Semua orang sedang diuntungkan, tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap para pemain Afrika. Saya juga tidak ingin melupakan pernyataan dan nyanyian para pemain Argentina setelah kemenangan di Copa America 2024, cara mereka menyerang para pemain kulit hitam kami. Kita juga jangan melupakan sikap mereka dalam menghadapi tuduhan rasisme".