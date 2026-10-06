Christophe Dugarry melontarkan kritik keras saat tampil dalam program "Rothen s'enflamme" di RMC, terkait laga malam ini antara Argentina dan Benin, yang akan menjadi pertandingan perpisahan Messi bersama Argentina: "Saya rasa ini adalah laga yang memalukan. Semua pihak meraup keuntungan, tanpa menghormati para pemain Afrika. Menggelar pertandingan seperti ini adalah sebuah pemaksaan, kita sedang membicarakan Argentina, sebelumnya Burkina Faso, sekarang Benin, tidak ada lawan yang lebih baik?"
AFP
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Dugarry menyerang Argentina: "Mereka membuat para pemain Afrika bepergian di ruang kargo, ingat hinaan kepada para pemain kulit hitam kami?"
Hinaan terhadap para pemain Prancis berkulit hitam
Lalu ia melanjutkan: "Menurut saya pesannya sudah jelas: 'kami tidak peduli, kami tidak akan membayar mereka, kami akan membuat mereka bepergian di ruang kargo'. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ada seseorang yang sedang meraup keuntungan dari situ. Semua orang sedang diuntungkan, tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap para pemain Afrika. Saya juga tidak ingin melupakan pernyataan dan nyanyian para pemain Argentina setelah kemenangan di Copa America 2024, cara mereka menyerang para pemain kulit hitam kami. Kita juga jangan melupakan sikap mereka dalam menghadapi tuduhan rasisme".
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