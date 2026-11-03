"Selama ini kita mengatakan bahwa para pemain adalah tentara bayaran yang hanya memikirkan uang. Sekarang giliran para pelatih. Skuad ini dibangun untukmu, masih ada delapan bulan hingga musim berakhir, dan kamu tidak bisa menuntaskan musim? Saya tidak mengerti apa maksud semua ini. Seorang pelatih adalah sosok yang membimbing sebuah kelompok menuju kedewasaan, membantu para pemain berkembang, dan senang bertemu mereka setiap hari. Pelatih adalah pemimpin, guru, nabi, sosok yang meninggalkan jejak dalam karier seseorang dan di sebuah klub. Pelatih berbeda dari pemain."

"Saya terkejut, tetapi kita harus membiasakan diri dengan hal ini meskipun ini buruk bagi sepakbola dan para suporter Lyon. Namun, menurut saya, apa yang terjadi ini buruk bagi sepakbola secara keseluruhan. Saya benar-benar muak. Ini bukan tindakan yang benar dari Paulo Fonseca dan sangat mengganggu saya. Saya sama sekali tidak percaya pada air mata buayanya, karena siapa pun yang begitu marah pasti akan tetap bertahan. Tidak ada yang mengusirnya."