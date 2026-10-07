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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Dugaan suap dan tekanan Perez? Mantan direktur France Football: Aneh jika Mbappe dinominasikan untuk Ballon d'Or!

Real Madrid
Barcelona
LaLiga
K. Mbappe
L. Yamal
Spanyol
Prancis

Ferrer mengenang kembali kisah pemilihan para pemenang

Pascal Ferré, mantan direktur majalah France Football sekaligus penanggung jawab utama penyerahan penghargaan Ballon d'Or antara tahun 1996 dan 2023, mengungkap kisah-kisah yang belum pernah terungkap seputar penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik dunia setiap tahun itu, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol "Marca" setelah ia merilis buku berjudul "Wajah Tersembunyi Ballon d'Or".

Ferré mengatakan bahwa "Ballon d'Or adalah pabrik rumor dan terdapat banyak sekali kebohongan".



  • Apakah Perez akan memaksakan rencananya?

    Kemudian Ferré menyinggung soal apa yang selalu beredar mengenai adanya tekanan dari pihak Florentino Perez, presiden Real Madrid, agar para bintang Los Blancos meraih penghargaan tersebut, seraya berkata sebagaimana dikutip surat kabar Portugal, Record: "Perez menyukai (penghargaan ini), tetapi dia tidak pernah mengirimkan pesan apa pun kepada saya atau memberi isyarat sesuatu secara tidak langsung."

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  • Upaya penyuapan!

    Ia melanjutkan: "Namun sebaliknya, hal itu terjadi dengan agen salah seorang pemain." Ferret berkata tentang peristiwa tersebut: "Kliennya telah dinominasikan untuk penghargaan itu, dan ia menjelaskan kepada saya keunggulan-keunggulannya sebelum bertanya kepada saya apakah ia bisa mempromosikan pencalonannya di hadapan dewan juri. Tentu saja, saya katakan tidak."

    Ia mengungkap sebuah kejutan: "Saya bangkit dari meja untuk menjawab panggilan telepon, dan ketika saya kembali, ada sebuah amplop di atas meja. Saya mengambilnya lalu meninggalkannya di bagian resepsionis. Saya tidak tahu apa isinya. Saya telah bertemu agen itu sejak saat itu dan ia tidak pernah menyinggung soal itu," tanpa mengungkap identitasnya.

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  • Tangisan Modric dan Ketenangan Benzema: Panggilan yang Tak Terlupakan

    Dan ketika diminta menyebutkan dua panggilan telepon paling berkesan yang pernah ia lakukan dengan para pemenang, Ferré tak ragu memilih Luka Modric pada 2018 dan Karim Benzema pada 2022.

    Ia berkata: "Begitu suara selesai dihitung, saya menelepon Luka Modric, tetapi ia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, ia meneleponku balik dan saya memberitahunya. Mulanya ia terdiam, lalu mulai menangis. Ia mengatakan bahwa hal itu sulit dipercaya, dan belakangan mengakui bahwa ia begitu terharu hingga tak mampu berbicara."

    Ia menambahkan: "Dengan Karim Benzema, saya heran dengan ketenangannya selama panggilan telepon itu. Beberapa hari kemudian, ia meminta maaf dan menjelaskan kepadaku apa yang terjadi: 'Saya ingin berteriak, tetapi saya dikelilingi oleh rekan-rekan setim dan saya tahu bahwa saya harus menjaga kerahasiaan.'"

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  • Keajaiban perubahan: Mbappe kontra Yamal

    Dan hari ini, pemenang baru mengetahui bahwa dialah yang terpilih pada hari acara berlangsung, dan Ferré melihat sisi positif maupun negatif dari perubahan ini: "Ini ide bagus karena menjamin ketegangan dan sensasi. Pada saat yang sama, hal ini tidak terlalu praktis bagi klub dan pemain, meskipun memperkuat pesona Ballon d'Or."

    Dalam komentarnya mengenai situasi saat ini, dengan tersisa beberapa pekan menjelang pengumuman pemenang penghargaan di London — di mana acara dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober — Ferré mengatakan: "Saya rasa Kylian Mbappe menjalani kampanye yang lebih baik daripada Lamine Yamal, tetapi Ballon d'Or itu bukan diminta, melainkan diraih."

    Ia melanjutkan: "Hal-hal seperti itu tidak berpengaruh. Anggota dewan juri bersifat independen dan berpengalaman, dan sejujurnya, saya tidak merasa kampanye Mbappe sangat efektif."

    Ia menambahkan: "Dia pemain yang luar biasa, tetapi saya tidak akan memilihnya. Dia termasuk sedikit dari para kandidat yang tidak memenangkan satu gelar pun. Terasa aneh bagi saya jika pemain terbaik di dunia tidak memenangkan apa pun musim ini. Sepak bola tetaplah olahraga yang bersifat kolektif."

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