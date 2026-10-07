Dan hari ini, pemenang baru mengetahui bahwa dialah yang terpilih pada hari acara berlangsung, dan Ferré melihat sisi positif maupun negatif dari perubahan ini: "Ini ide bagus karena menjamin ketegangan dan sensasi. Pada saat yang sama, hal ini tidak terlalu praktis bagi klub dan pemain, meskipun memperkuat pesona Ballon d'Or."
Dalam komentarnya mengenai situasi saat ini, dengan tersisa beberapa pekan menjelang pengumuman pemenang penghargaan di London — di mana acara dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober — Ferré mengatakan: "Saya rasa Kylian Mbappe menjalani kampanye yang lebih baik daripada Lamine Yamal, tetapi Ballon d'Or itu bukan diminta, melainkan diraih."
Ia melanjutkan: "Hal-hal seperti itu tidak berpengaruh. Anggota dewan juri bersifat independen dan berpengalaman, dan sejujurnya, saya tidak merasa kampanye Mbappe sangat efektif."
Ia menambahkan: "Dia pemain yang luar biasa, tetapi saya tidak akan memilihnya. Dia termasuk sedikit dari para kandidat yang tidak memenangkan satu gelar pun. Terasa aneh bagi saya jika pemain terbaik di dunia tidak memenangkan apa pun musim ini. Sepak bola tetaplah olahraga yang bersifat kolektif."