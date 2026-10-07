Dan ketika diminta menyebutkan dua panggilan telepon paling berkesan yang pernah ia lakukan dengan para pemenang, Ferré tak ragu memilih Luka Modric pada 2018 dan Karim Benzema pada 2022.

Ia berkata: "Begitu suara selesai dihitung, saya menelepon Luka Modric, tetapi ia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, ia meneleponku balik dan saya memberitahunya. Mulanya ia terdiam, lalu mulai menangis. Ia mengatakan bahwa hal itu sulit dipercaya, dan belakangan mengakui bahwa ia begitu terharu hingga tak mampu berbicara."

Ia menambahkan: "Dengan Karim Benzema, saya heran dengan ketenangannya selama panggilan telepon itu. Beberapa hari kemudian, ia meminta maaf dan menjelaskan kepadaku apa yang terjadi: 'Saya ingin berteriak, tetapi saya dikelilingi oleh rekan-rekan setim dan saya tahu bahwa saya harus menjaga kerahasiaan.'"