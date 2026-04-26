Duet Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah mendapat lampu hijau! Pelatih Al-Nassr ingin bintang Mesir itu bergabung dengan legenda Portugal dalam lini serang yang menakutkan di Liga Pro Saudi
Jorge Jesus memberi lampu hijau untuk merekrut Salah
Manajer Al-Nassr, Jorge Jesus, telah memberikan lampu hijau bagi klubnya untuk memburu pemain sayap ikonik Liverpool, Salah, pada musim panas ini, menurut laporan Okaz. Dengan sang "Raja Mesir" yang diprediksi akan hengkang dari Anfield pada akhir musim 2025-26, Al-Nassr kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya melalui transfer gratis. Pelatih veteran tersebut dikabarkan sangat ingin memasukkan Salah ke dalam skema taktisnya, membayangkan kemitraan yang bisa dibilang akan menjadi duo penyerang paling terkenal di dunia sepak bola.
Namun, langkah ini bergantung pada stabilitas internal di klub yang berbasis di Riyadh tersebut. Menurut laporan tersebut, sumber-sumber mengindikasikan bahwa meskipun Jesus jelas ingin merekrut Salah, masa depan sang pelatih sendiri harus dipastikan terlebih dahulu. Negosiasi saat ini sedang berlangsung antara manajemen Al-Nassr dan Jesus mengenai perpanjangan kontrak, yang akan membuka jalan bagi klub untuk menyelesaikan target transfer ambisius mereka di musim panas ini.
Membangun warisan bersama Ronaldo
Meskipun ada pertanyaan mengenai bagaimana pemain asal Mesir itu akan beradaptasi bersama Ronaldo, manfaat olahraga dan komersial dari kerja sama semacam itu tak terbantahkan. Salah dipandang sebagai duta budaya bagi kawasan tersebut, menjadikannya target utama bagi Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF).
Mantan pemain profesional Paul-Jose M’Poku baru-baru ini membagikan pandangannya mengenai langkah selanjutnya Salah, menyarankan bahwa pindah ke Timur Tengah hampir tak terelakkan. Berbicara kepada GOAL, M’Poku menyatakan: "Saya pikir Mo Salah kemungkinan besar akan pindah ke Arab Saudi. Saya tidak tahu apakah itu Al-Nassr, tapi ya, dia akan pergi. Namun, saat ini PIF juga sedang berusaha menjual klub tersebut. Jadi, jika pemilik baru datang dan berkata, 'Saya ingin membeli Al-Nassr,' dan pemilik ini membeli pemain, itu akan baik-baik saja."
Akhir yang mendadak dari era Salah di Liverpool
Terlepas dari tujuan berikutnya, masa bakti Salah di Merseyside telah berakhir dengan perasaan campur aduk. Penyerang tersebut telah mengonfirmasi niatnya untuk meninggalkan klub pada akhir musim 2025-26, namun cedera otot paha belakang yang baru-baru ini dialaminya tampaknya telah mengakhiri musimnya lebih awal.
Pemain internasional Mesir ini telah menjadi andalan yang konsisten bagi The Reds tahun ini, menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi. Dalam 38 penampilan di semua kompetisi selama musim ini, ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan sembilan assist, membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu penyerang paling produktif di dunia sepak bola meskipun harus menanggung beban fisik dari musim yang panjang.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Raja Mesir
Meskipun Al-Nassr menunjukkan minat yang jelas, perebutan Salah jauh dari sekadar persaingan tunggal. Beberapa klub Liga Pro Saudi lainnya juga memantau situasi ini, dan keputusan akhir pada akhirnya akan berada di tangan sang pemain sendiri. Salah harus memutuskan proyek mana yang paling sesuai untuk babak baru dalam kariernya setelah hampir satu dekade mendominasi Liga Premier.
Sementara itu, Ronaldo tetap berkomitmen bersama Al-Nassr hingga 2027 dan secara aktif mengejar pencapaian pribadinya di Liga Pro Saudi. Dengan kedua pemain yang belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat, prospek mereka bergabung di Riyadh bukan lagi sekadar fantasi. Jika Al-Nassr dapat menyelesaikan masalah kepelatihan mereka dan menangkis minat dari klub-klub pesaing, era Salah x Ronaldo mungkin hanya tinggal hitungan bulan lagi untuk dimulai.