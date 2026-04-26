Duet Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah mendapat lampu hijau! Pelatih Al-Nassr ingin bintang Mesir itu bergabung dengan legenda Portugal dalam lini serang yang menakutkan di Liga Pro Saudi

Manajer Al-Nassr, Jorge Jesus, telah memberikan lampu hijau bagi klubnya untuk memburu pemain sayap ikonik Liverpool, Salah, pada musim panas ini, menurut laporan Okaz. Dengan sang "Raja Mesir" yang diprediksi akan hengkang dari Anfield pada akhir musim 2025-26, Al-Nassr kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya melalui transfer gratis. Pelatih veteran tersebut dikabarkan sangat ingin memasukkan Salah ke dalam skema taktisnya, membayangkan kemitraan yang bisa dibilang akan menjadi duo penyerang paling terkenal di dunia sepak bola.

Namun, langkah ini bergantung pada stabilitas internal di klub yang berbasis di Riyadh tersebut. Menurut laporan tersebut, sumber-sumber mengindikasikan bahwa meskipun Jesus jelas ingin merekrut Salah, masa depan sang pelatih sendiri harus dipastikan terlebih dahulu. Negosiasi saat ini sedang berlangsung antara manajemen Al-Nassr dan Jesus mengenai perpanjangan kontrak, yang akan membuka jalan bagi klub untuk menyelesaikan target transfer ambisius mereka di musim panas ini.