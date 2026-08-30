Duel Chelsea dan Brighton membuat wasit Premier League meninggalkan headset radio untuk pertama kalinya dalam dua dekade

Menurut BBC Sport, Oliver muncul untuk babak kedua pertandingan di Stamford Bridge tanpa perangkat komunikasinya. Ketika Chelsea meraih kemenangan 4-3 atas Brighton, perangkat wasit Premier League harus bekerja tanpa radio dalam situasi yang diyakini terjadi untuk pertama kalinya dalam dua dekade.

Para wasit sebelumnya pernah mengalami masalah dengan paket baterai atau sambungan komunikasi, tetapi ini adalah skenario yang benar-benar unik. Karena menilai situasi tersebut sama sekali tidak bisa diselamatkan, Oliver, para asistennya Stuart Burt dan James Mainwaring, serta ofisial keempat Tom Bramall harus menjalankan tugas mereka tanpa kontak verbal langsung.