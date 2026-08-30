AFP
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Duel Chelsea dan Brighton membuat wasit Premier League meninggalkan headset radio untuk pertama kalinya dalam dua dekade
Pemadaman teknologi yang langka di Stamford Bridge
Menurut BBC Sport, Oliver muncul untuk babak kedua pertandingan di Stamford Bridge tanpa perangkat komunikasinya. Ketika Chelsea meraih kemenangan 4-3 atas Brighton, perangkat wasit Premier League harus bekerja tanpa radio dalam situasi yang diyakini terjadi untuk pertama kalinya dalam dua dekade.
Para wasit sebelumnya pernah mengalami masalah dengan paket baterai atau sambungan komunikasi, tetapi ini adalah skenario yang benar-benar unik. Karena menilai situasi tersebut sama sekali tidak bisa diselamatkan, Oliver, para asistennya Stuart Burt dan James Mainwaring, serta ofisial keempat Tom Bramall harus menjalankan tugas mereka tanpa kontak verbal langsung.
- Getty Images Sport
Kebisingan penonton mengganggu sistem komunikasi wasit
Masalah utama berawal dari malfungsi parah pada teknologi penyaring audio standar. Dilaporkan bahwa suara penonton yang sangat keras tidak tersaring oleh sistem, yang berarti Oliver dan para asistennya praktis tidak mungkin bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan satu sama lain.
Dalam situasi normal, nyanyian, teriakan, dan sorakan para suporter diredam oleh headset canggih tersebut, sehingga memungkinkan komunikasi yang jelas di seluruh lapangan. Dengan fitur krusial ini gagal berfungsi pada Minggu, tim ofisial tidak punya pilihan selain meninggalkan teknologi itu sepenuhnya dan sepenuhnya mengandalkan mekanisme perwasitan tradisional untuk mengelola menit-menit tersisa yang berlangsung kacau.
VAR beradaptasi dengan pemadaman komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya
Setelah headset dibuang, sebuah masalah besar langsung muncul terkait bagaimana Video Assistant Referee, Andrew Kitchen, bisa menjalankan tugasnya secara efektif jika ia tidak dapat berbicara langsung dengan Oliver. Seorang wasit yang dapat menjelaskan sebuah insiden spesifik kepada VAR dianggap sebagai landasan penting dalam protokol perwasitan modern.
Akibatnya, Kitchen harus terus bekerja melalui sistem cadangan dengan menggunakan pesan yang dikirim langsung ke jam tangan wasit. Selain itu, ofisial video itu masih bisa berkomunikasi dengan Bramall melalui kontak radio alternatif. Ini berarti VAR harus melakukan pemeriksaan penting murni berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap tayangan video.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk wasit Premier League
Premier League kemungkinan akan menyelidiki kegagalan teknologi ini untuk memastikan gangguan komunikasi seperti itu tidak terjadi lagi pada laga-laga mendatang. Tim teknis diperkirakan akan melakukan pengujian ketat pada peralatan tersebut menjelang rangkaian pertandingan berikutnya. Sementara itu, Oliver dan rekan-rekan sesama ofisialnya akan bersiap untuk tugas domestik dan Eropa mereka yang akan datang, tentu berharap perangkat komunikasi standar mereka berfungsi sepenuhnya saat mereka kembali memimpin di lapangan.
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