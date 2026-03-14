AFP
Diterjemahkan oleh
Duduk di bangku cadangan lagi! Harry Kane kembali ditunjuk sebagai pemain cadangan Bayern Munich untuk pertandingan kedua berturut-turut, sementara Nicolas Jackson yang sedang dalam performa terbaiknya tetap mempertahankan posisinya
Kane kembali duduk di bangku cadangan
Kapten Inggris ini berada dalam situasi yang tidak biasa di BayArena, harus memulai pertandingan krusial Sabtu ini dari bangku cadangan. Setelah pulih dari cedera betis, sang penyerang belum mampu menggantikan Jackson yang sedang dalam performa terbaiknya, yang terus memimpin lini depan raksasa Bavaria tersebut.
Ini menandai pertandingan kedua berturut-turut di mana Kane absen dari starting XI, menyusul penampilannya dari bangku cadangan dalam laga Liga Champions tengah pekan lalu. Keputusan Kompany menandakan pendekatan yang hati-hati terhadap kebugaran pemain andalannya, dengan memprioritaskan ketersediaan jangka panjang daripada keterlibatan langsung dalam starting line-up.
Masalah cedera terus menghantui Kompany
Persiapan Bayern menjelang lawatan ke BayArena terhambat oleh daftar cedera yang cukup panjang, terutama di posisi penjaga gawang. Dengan Manuel Neuer yang masih absen akibat robekan serat otot, dan Jonas Urbig yang mengalami gegar otak, kiper veteran Sven Ulreich akan menjadi starter di bawah mistar gawang.
Barisan pertahanan juga kehilangan pemain kunci, karena Alphonso Davies masih absen akibat cedera otot paha belakang dan Hiroki Ito masih dalam proses pemulihan dari robekan otot. Hal ini memaksa Kompany untuk merombak barisan pertahanan, dengan menurunkan Josip Stanisic dan Konrad Laimer sebagai bek sayap di samping pasangan bek tengah Dayot Upamecano dan Jonathan Tah.
Kane kemungkinan besar akan tampil pada babak kedua
Lini tengah akan dipimpin oleh Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, sementara Leon Goretzka kembali masuk dalam daftar pemain cadangan. Penempatan Lennart Karl di posisi gelandang serang menunjukkan kepercayaan Kompany yang tak tergoyahkan terhadap talenta muda klub selama periode padat musim domestik dan Eropa ini.
Sementara itu, Kane kemungkinan akan dimasukkan untuk memberikan semangat di babak kedua setelah tidak dimainkan sebagai cadangan dalam laga terakhir di Italia.
- Getty
Upaya Bayern yang tak kenal lelah untuk meraih trofi
Bayern Munich saat ini memuncaki klasemen Bundesliga, unggul 11 poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Mereka masih berpeluang meraih treble, karena Die Roten juga berlaga di Liga Champions dan DFB-Pokal. Setelah pertandingan ini, mereka akan mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa, di mana mereka akan menghadapi Atalanta pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.
Iklan