Ditanya apakah ia memahami frustrasi Fernandes setelah memberikan tahun-tahun terbaiknya kepada United tetapi hanya mendapat balasan berupa gelar Piala FA dan Piala Liga, Owen, yang mewakili Casino.org, platform yang dirancang untuk membantu pemain asal Britania Raya memahami berbagai kasino daring yang beroperasi di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Menurut saya, itulah sebabnya suporter Manchester United mencintainya. Memang, dalam beberapa pekan terakhir hubungan itu sedikit memburuk, tetapi saya rasa suporter Man Utd bisa melihat bahwa sikapnya muncul karena frustrasi, bukan karena ia orang yang bermasalah.

“Tentu saja, ia mendapat bayaran yang sangat, sangat besar, dan ia pantas mendapatkannya karena ia pemain kelas atas. Ia bisa saja mendapatkan bayaran itu di tempat lain sekaligus memenangi lebih banyak trofi, tidak ada keraguan soal itu.

“Karier sangat bergantung pada situasi seperti itu, bukan? Terkadang Anda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sayangnya bagi Bruno, ia mungkin akan mengakhiri karier dengan jumlah trofi yang tidak sebanyak yang semestinya bisa ia raih. Namun, begitulah hidup. Banyak pemain mengalami hal yang sama.

“Saya kira sekarang ia juga memasuki tahap karier ketika pandangannya terhadap trofi berbeda. Ia sudah sangat kaya, jadi mungkin itu tidak berpengaruh, tetapi secara umum, ketika masih muda Anda cenderung pergi ke tempat yang menawarkan kesempatan. Lalu, pada fase utama karier, Anda ingin memenangi gelar. Menjelang akhir karier, Anda memikirkan masa depan dan mungkin mencari satu kontrak terakhir dengan durasi selama mungkin agar kehidupan Anda dan keluarga benar-benar terjamin ke depannya.

“Anda melewati berbagai fase dalam karier. Menurut saya, Bruno sedang memasuki fase terakhir itu dan aspek finansial akan sama pentingnya baginya dengan peluang meraih satu atau dua trofi lagi.”