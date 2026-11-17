Dua trofi dalam enam tahun! Frustrasi Bruno Fernandes yang enggan memperpanjang kontrak bisa dimengerti, tetapi Michael Owen jelaskan mengapa Mauricio Pochettino bisa membuatnya meneken kontrak baru
Kontrak gelandang serang asal Portugal itu berakhir pada 2027
Kapten sekaligus pemain andalan Manchester United itu hanya terikat kontrak hingga musim panas 2027. Opsi perpanjangan 12 bulan dalam kontrak tersebut dapat diaktifkan, sehingga sedikit mengurangi tekanan terhadap klub besar Liga Primer Inggris itu.
Namun, kemungkinan penjualan pada Januari telah mencuat. United menyadari bahwa mereka harus menjual sang kapten dengan harga setinggi mungkin jika ia menegaskan tidak akan memperpanjang masa baktinya bersama klub.
Ia berada di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ sejak Januari 2020, ketika menuntaskan transfer dari Sporting, dan kini mendekati 350 penampilan, sementara catatan 100 gol sudah ia lewati.
Ia menorehkan rekor musim lalu dengan mencatatkan 21 assist dalam satu musim Liga Primer Inggris. Namun, musim 2026/27 berjalan sulit bagi semua pihak, dengan Michael Carrick dicopot dari jabatan manajer saat Mauricio Pochettino bersiap mengambil alih.
Masih ada waktu untuk mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Fernandes, tetapi minat dari Liga Pro Saudi tak kunjung surut. Bayaran fantastis tersedia di sana, sehingga gelandang serang berusia 32 tahun itu mungkin lebih memilih satu kesempatan terakhir meraup bayaran besar di Timur Tengah ketimbang memperpanjang masa tinggalnya di Manchester.
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Fernandes telah menjuarai Piala FA dan Piala Liga bersama Man Utd
Ditanya apakah ia memahami frustrasi Fernandes setelah memberikan tahun-tahun terbaiknya kepada United tetapi hanya mendapat balasan berupa gelar Piala FA dan Piala Liga, Owen, yang mewakili Casino.org, platform yang dirancang untuk membantu pemain asal Britania Raya memahami berbagai kasino daring yang beroperasi di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Menurut saya, itulah sebabnya suporter Manchester United mencintainya. Memang, dalam beberapa pekan terakhir hubungan itu sedikit memburuk, tetapi saya rasa suporter Man Utd bisa melihat bahwa sikapnya muncul karena frustrasi, bukan karena ia orang yang bermasalah.
“Tentu saja, ia mendapat bayaran yang sangat, sangat besar, dan ia pantas mendapatkannya karena ia pemain kelas atas. Ia bisa saja mendapatkan bayaran itu di tempat lain sekaligus memenangi lebih banyak trofi, tidak ada keraguan soal itu.
“Karier sangat bergantung pada situasi seperti itu, bukan? Terkadang Anda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sayangnya bagi Bruno, ia mungkin akan mengakhiri karier dengan jumlah trofi yang tidak sebanyak yang semestinya bisa ia raih. Namun, begitulah hidup. Banyak pemain mengalami hal yang sama.
“Saya kira sekarang ia juga memasuki tahap karier ketika pandangannya terhadap trofi berbeda. Ia sudah sangat kaya, jadi mungkin itu tidak berpengaruh, tetapi secara umum, ketika masih muda Anda cenderung pergi ke tempat yang menawarkan kesempatan. Lalu, pada fase utama karier, Anda ingin memenangi gelar. Menjelang akhir karier, Anda memikirkan masa depan dan mungkin mencari satu kontrak terakhir dengan durasi selama mungkin agar kehidupan Anda dan keluarga benar-benar terjamin ke depannya.
“Anda melewati berbagai fase dalam karier. Menurut saya, Bruno sedang memasuki fase terakhir itu dan aspek finansial akan sama pentingnya baginya dengan peluang meraih satu atau dua trofi lagi.”
Akankah Fernandes tetap di Old Trafford selepas bursa transfer Januari?
Ditanya apakah ia melihat kemungkinan Fernandes tetap berada di Old Trafford setelah bursa transfer musim dingin 2027 berakhir, mantan penyerang Manchester United itu menambahkan: “Saya melihat kemungkinan itu, terutama ketika manajer baru datang, karena manajer baru harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari semua pemain dan memberi perhatian kepada beberapa orang.
“Siapa tahu, mereka bisa menjadi pasangan yang sangat cocok. Keduanya bisa langsung sangat akrab. Kita semua tahu, ketika Bruno tampil dalam performa terbaiknya, ia adalah pemain terbaik di tim Manchester United. Mereka benar-benar membutuhkan pemain yang sangat bagus untuk menyelamatkan musim ini.
“Tentu saja, saya bisa membayangkan mereka menjalin hubungan yang sangat baik dan pada akhirnya Bruno menandatangani kontrak baru. Namun, untuk saat ini, ia tidak berada dalam posisi yang baik di mata klub setelah luapan emosinya beberapa pekan lalu. Meski begitu, menurut saya situasi ini mudah diperbaiki.”
- Getty/GOAL
Pochettino diharapkan mampu membalikkan nasib Man Utd
Sesaat setelah United menelan kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions, Fernandes mengatakan tentang taktik yang dipertanyakan: “Itu keputusan staf untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang sambil berusaha merebut bola. Namun, terkadang ketika Anda terlalu sering memberikan bola kepada tim-tim seperti ini, mereka menjadi percaya diri.” Ketika ditanya apakah Carrick, yang saat itu masih menjabat sebagai manajer, keliru dalam pendekatannya, ia menambahkan: “Itu tugas manajer dan staf untuk menilainya, bukan saya.”
Komentar tersebut menuai banyak kritik sekaligus memicu lebih banyak pembicaraan soal kepindahannya. Namun, masih harus dilihat apakah kedatangan Pochettino, yang bersiap menghadapi Liverpool pada Minggu, akan membalikkan nasib Manchester United dan mengubah pendirian kapten yang menjadi inspirasi tim itu.
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