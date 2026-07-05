Dua transfer besar ke Istanbul? Klub papan atas Turki tampaknya hampir merekrut bintang Piala Dunia Leandro Trossard - pemain timnas dari FC Bayern juga kemungkinan akan bergabung

Setelah finis di peringkat keempat yang mengecewakan pada musim lalu di Süper Lig, Besiktas bertekad untuk kembali bersaing di papan atas. Untuk itu, mereka mendatangkan Vincenzo Italiano, seorang pelatih ternama ke Istanbul, yang telah mencatatkan prestasi gemilang bersama AC Fiorentina dan FC Bologna dalam beberapa tahun terakhir.

Sejauh ini, Besiktas telah mendatangkan satu pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, yaitu bek kiri Kassoum Ouattara, yang didatangkan dari AS Monaco dengan biaya transfer sebesar delapan juta euro. Selain itu, gelandang Orkun Kökcü, yang musim lalu sudah dipinjamkan dari Benfica, kini resmi dibeli dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro.

Dengan Trossard, pemain baru kedua yang sesungguhnya mungkin akan segera bergabung. Dan terkait Nübel, muncul spekulasi mengenai transfer besar lainnya ke Besiktas. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis ternama Turki, Yagiz Sabuncuoglu, kiper asal Jerman tersebut kabarnya kini telah mencapai kesepakatan dengan pihak klub Turki tersebut. Pada akhir Juni, surat kabar *Bild* masih melaporkan bahwa Nübel tidak tertarik pindah ke Besiktas dan justru hanya ingin bergabung dengan klub papan atas Eropa.

Kini, pemain berusia 29 tahun yang menjadi kiper ketiga dalam skuad Jerman di Piala Dunia 2026 itu tampaknya berubah pikiran. Meskipun Nübel masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2029, pihak manajemen FCB telah berulang kali menegaskan bahwa pemain yang tiga kali membela timnas Jerman ini tidak memiliki masa depan di Säbener Straße. Oleh karena itu, pencarian klub tujuan yang cocok telah berlangsung cukup lama.

Masih diragukan apakah tawaran terkini dari Besiktas cukup memadai. Menurut kabar yang beredar, klub Süper Lig tersebut menawarkan biaya transfer dasar sebesar lima juta euro ditambah pembayaran bonus sebesar lima juta euro lagi. Namun, Bayern dilaporkan mengharapkan sekitar 20 juta euro sebagai biaya transfer Nübel.