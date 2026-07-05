Pertama-tama, menurut laporan The Athletic, Besiktas hampir merekrut pemain serang Leandro Trossard dari FC Arsenal. Lalu, bagaimana kabar kiper Alexander Nübel, yang setelah masa peminjamannya di VfB Stuttgart kini kembali ke FC Bayern München untuk sementara waktu?
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Dua transfer besar ke Istanbul? Klub papan atas Turki tampaknya hampir merekrut bintang Piala Dunia Leandro Trossard - pemain timnas dari FC Bayern juga kemungkinan akan bergabung
Menurut The Athletic, Besiktas kini telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait transfer Trossard. Besiktas dilaporkan akan membayar biaya transfer sebesar 20 juta euro ke London untuk pemain berusia 31 tahun tersebut, yang kontraknya bersama The Gunners akan berakhir pada 2027.
Dengan mendatangkan Trossard, Besiktas tidak sekadar mendapatkan pemain cadangan dari klub papan atas internasional, melainkan seorang pemain timnas Belgia yang memainkan peran penting dalam perjalanan Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris musim lalu. Pelatih Mikel Arteta sering mempercayakan pemain yang lincah dalam menggiring bola ini di starting eleven; di semua kompetisi, Trossard mencatatkan delapan gol dan sebelas assist dalam 50 penampilan pada musim 2025/26.
Di Piala Dunia di Amerika Utara pun, bintang Arsenal ini terus menunjukkan performa yang meyakinkan. Sebagai bagian dari tim Belgia yang lolos ke babak 16 besar, Trossard menjadi pemain inti; dalam empat penampilannya di turnamen ini, ia telah mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Baru-baru ini, dalam pertandingan babak 32 besar melawan Senegal (3-2 setelah perpanjangan waktu), ia sempat menimbulkan kehebohan di lapangan akibat perselisihan kecil dengan rekan setimnya, Youri Tielemans (Aston Villa). Namun tak lama kemudian, Trossard justru mengirim umpan silang indah yang diselesaikan oleh Tielemans sendiri melalui sundulan pada menit ke-89 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2:2, sehingga Belgia berhasil lolos ke babak perpanjangan waktu. Pada babak perpanjangan waktu tersebut, gol penalti Tielemans sesaat sebelum pertandingan berakhir akhirnya memastikan kemenangan bagi “Setan Merah”, yang akan menghadapi tuan rumah bersama AS di babak 16 besar.
- AFP
Apakah Besiktas akan kembali bersaing di papan atas berkat kehadiran Trossard? Dan apakah Nübel juga akan bergabung ke Istanbul?
Setelah finis di peringkat keempat yang mengecewakan pada musim lalu di Süper Lig, Besiktas bertekad untuk kembali bersaing di papan atas. Untuk itu, mereka mendatangkan Vincenzo Italiano, seorang pelatih ternama ke Istanbul, yang telah mencatatkan prestasi gemilang bersama AC Fiorentina dan FC Bologna dalam beberapa tahun terakhir.
Sejauh ini, Besiktas telah mendatangkan satu pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, yaitu bek kiri Kassoum Ouattara, yang didatangkan dari AS Monaco dengan biaya transfer sebesar delapan juta euro. Selain itu, gelandang Orkun Kökcü, yang musim lalu sudah dipinjamkan dari Benfica, kini resmi dibeli dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro.
Dengan Trossard, pemain baru kedua yang sesungguhnya mungkin akan segera bergabung. Dan terkait Nübel, muncul spekulasi mengenai transfer besar lainnya ke Besiktas. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis ternama Turki, Yagiz Sabuncuoglu, kiper asal Jerman tersebut kabarnya kini telah mencapai kesepakatan dengan pihak klub Turki tersebut. Pada akhir Juni, surat kabar *Bild* masih melaporkan bahwa Nübel tidak tertarik pindah ke Besiktas dan justru hanya ingin bergabung dengan klub papan atas Eropa.
Kini, pemain berusia 29 tahun yang menjadi kiper ketiga dalam skuad Jerman di Piala Dunia 2026 itu tampaknya berubah pikiran. Meskipun Nübel masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2029, pihak manajemen FCB telah berulang kali menegaskan bahwa pemain yang tiga kali membela timnas Jerman ini tidak memiliki masa depan di Säbener Straße. Oleh karena itu, pencarian klub tujuan yang cocok telah berlangsung cukup lama.
Masih diragukan apakah tawaran terkini dari Besiktas cukup memadai. Menurut kabar yang beredar, klub Süper Lig tersebut menawarkan biaya transfer dasar sebesar lima juta euro ditambah pembayaran bonus sebesar lima juta euro lagi. Namun, Bayern dilaporkan mengharapkan sekitar 20 juta euro sebagai biaya transfer Nübel.
- Getty Images
Leandro Trossard tampaknya akan pindah ke Besiktas: Perjalanan karier profesionalnya sejauh ini
Periode
Klub
Penampilan
2012 dan 2016 hingga 2019
KRC Genk
120 (39 gol)
Januari hingga Juni 2013 / 2014/15 (masing-masing sebagai pemain pinjaman)
Lommel United
54 (24 gol)
2013/14 (pinjaman)
KVC Westerlo
21 (5 gol)
2015/16 (pinjaman)
OH Leuven
31 (9 gol)
2019 hingga 2023
Brighton & Hove Albion
121 (25 gol)
sejak 2023
FC Arsenal
174 (36 gol)
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