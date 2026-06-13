Dua tersangka ditahan setelah sepatu Harry Kane dan Jude Bellingham dicuri dari tim Inggris menjelang Piala Dunia

Menjelang pertandingan pembuka Inggris, The Three Lions berada di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dan akan memulai turnamen Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni. Perhatian kini beralih pada apakah barang-barang yang hilang tersebut dapat diganti tepat waktu; meskipun sponsor perlengkapan sering kali memiliki rencana darurat, kustomisasi khusus yang dibutuhkan untuk pemain seperti Kane dan Bellingham membuat pengganti langsung tidak selalu tersedia dalam waktu singkat.

Krisis ini menambah daftar kontroversi yang semakin panjang yang mengganggu turnamen ini, mulai dari penolakan visa dan masuk—seperti wasit asal Somalia Omar Artan yang dilarang masuk ke AS, dan pemain Kanada Thomas Partey yang menghadapi masalah masuk ke Kanada—hingga peringatan serius terkait keamanan dan lingkungan. Insiden penembakan baru-baru ini di Kansas City dekat hotel tim nasional Argentina telah meningkatkan kekhawatiran keamanan, sementara tim-tim menghadapi bahaya lingkungan yang aneh; peta kamp pelatihan Swiss di San Diego secara resmi memperingatkan adanya 'zona ular derik' di sekitarnya, dan skuad Portugal harus menghadapi laporan tentang tiga buaya besar yang terlihat di dekat markas latihan mereka di Florida.