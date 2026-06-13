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Dua tersangka ditahan setelah sepatu Harry Kane dan Jude Bellingham dicuri dari tim Inggris menjelang Piala Dunia
Para tersangka ditahan setelah melakukan pencurian peralatan yang berani
Kepolisian Kota Kansas City, Missouri, telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung setelah sebuah kendaraan yang mengangkut perlengkapan tim Inggris menjadi sasaran. Pencurian tersebut terjadi saat barang-barang sedang dipindahkan ke markas turnamen Three Lions, yang memicu respons cepat dari pihak kepolisian di wilayah setempat.
Mengenai insiden tersebut, Kepolisian Kota Kansas City, Missouri, mengatakan kepada Sky Sports News: “Kami sedang menyelidiki kemungkinan pencurian peralatan dari kendaraan tim yang tiba di Kansas City dengan barang-barang yang hilang pada malam ini. Dua orang yang menjadi sasaran penyelidikan telah ditahan sementara menunggu penyelidikan lebih lanjut.”
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Sepatu Kane dan Bellingham termasuk di antara barang-barang yang hilang
Skala pencurian ini telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di dalam kubu timnas Inggris, khususnya terkait perlengkapan pribadi para pemain andalan tim. Laporan menunjukkan bahwa sepatu bola khusus milik kapten Harry Kane dan bintang Real Madrid Jude Bellingham termasuk di antara barang-barang yang dicuri oleh para pencuri.
Kehilangan perlengkapan khusus seperti itu merupakan pukulan telak, karena sepatu modern sering kali dirancang secara khusus untuk kenyamanan dan performa. Selain sepatu, para pencuri dilaporkan juga membawa kabur sejumlah besar bola pertandingan dan perlengkapan latihan penting, sehingga staf pendukung harus bergegas mencari penggantinya di Kansas City.
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Pencurian tersebut terjadi saat tim Inggris sedang berpindah dari kamp latihan praturnan di West Palm Beach, Florida, ke markas resmi mereka di Swope Soccer Village. Peralatan yang hilang baru terungkap ketika para staf mulai membongkar muatan kendaraan pada Jumat malam.
Barang-barang yang dicuri meliputi alat-alat taktik dan analisis, meja pijat, serta perlengkapan penting lainnya yang diperlukan untuk pemulihan tingkat elit. Dalam detail yang mengejutkan yang menyoroti besarnya kerugian tersebut, beberapa laporan mengklaim bahwa tim hanya tersisa satu bola sepak resmi setelah insiden keamanan tersebut.
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Berlomba dengan waktu menjelang laga pembuka melawan Kroasia
Menjelang pertandingan pembuka Inggris, The Three Lions berada di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dan akan memulai turnamen Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni. Perhatian kini beralih pada apakah barang-barang yang hilang tersebut dapat diganti tepat waktu; meskipun sponsor perlengkapan sering kali memiliki rencana darurat, kustomisasi khusus yang dibutuhkan untuk pemain seperti Kane dan Bellingham membuat pengganti langsung tidak selalu tersedia dalam waktu singkat.
Krisis ini menambah daftar kontroversi yang semakin panjang yang mengganggu turnamen ini, mulai dari penolakan visa dan masuk—seperti wasit asal Somalia Omar Artan yang dilarang masuk ke AS, dan pemain Kanada Thomas Partey yang menghadapi masalah masuk ke Kanada—hingga peringatan serius terkait keamanan dan lingkungan. Insiden penembakan baru-baru ini di Kansas City dekat hotel tim nasional Argentina telah meningkatkan kekhawatiran keamanan, sementara tim-tim menghadapi bahaya lingkungan yang aneh; peta kamp pelatihan Swiss di San Diego secara resmi memperingatkan adanya 'zona ular derik' di sekitarnya, dan skuad Portugal harus menghadapi laporan tentang tiga buaya besar yang terlihat di dekat markas latihan mereka di Florida.