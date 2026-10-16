Dua tahun lagi! Harry Kane mencapai kesepakatan lisan soal kontrak baru dengan Bayern Munich meski masih ada perselisihan mengenai durasinya

Menurut laporan The Times, Kane dan Bayern Munich telah menyepakati kerangka kontrak baru bernilai besar yang akan memperpanjang masa baktinya hingga 2029. Penyerang berusia 33 tahun itu dilaporkan menginginkan kontrak hingga 2030. Namun, raksasa Jerman tersebut bersikukuh pada perpanjangan dua tahun atas kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada akhir musim.

Terobosan ini memastikan Kane tetap berada di Allianz Arena untuk masa mendatang, dengan bayaran yang dilaporkan mencapai £400.000 per pekan. Kabar ini menjadi pukulan bagi sejumlah klub papan atas Eropa, terutama Barcelona, yang terus memantau situasi kapten Inggris itu setelah penampilan gemilangnya di level klub dan internasional.



