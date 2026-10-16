AFP
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Dua tahun lagi! Harry Kane mencapai kesepakatan lisan soal kontrak baru dengan Bayern Munich meski masih ada perselisihan mengenai durasinya
Kesepakatan lisan telah tercapai
Menurut laporan The Times, Kane dan Bayern Munich telah menyepakati kerangka kontrak baru bernilai besar yang akan memperpanjang masa baktinya hingga 2029. Penyerang berusia 33 tahun itu dilaporkan menginginkan kontrak hingga 2030. Namun, raksasa Jerman tersebut bersikukuh pada perpanjangan dua tahun atas kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada akhir musim.
Terobosan ini memastikan Kane tetap berada di Allianz Arena untuk masa mendatang, dengan bayaran yang dilaporkan mencapai £400.000 per pekan. Kabar ini menjadi pukulan bagi sejumlah klub papan atas Eropa, terutama Barcelona, yang terus memantau situasi kapten Inggris itu setelah penampilan gemilangnya di level klub dan internasional.
- AFP
Eberl mengonfirmasi pembicaraan yang positif
Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, baru-baru ini mengakui bahwa negosiasi masih berlangsung dan mengisyaratkan penyelesaian dalam waktu dekat. “Ada pembicaraan di balik layar dan sejauh ini berjalan baik,” ungkap Eberl.
Spekulasi mengenai masa depan Kane telah berkembang selama berbulan-bulan. Saat berbicara pada Mei lalu, penyerang produktif itu menepis anggapan bahwa negosiasi perlu segera dilakukan. Ia menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya sudah merasa betah di Bavaria.
“Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu, tetapi tidak ada kepanikan,” kata Kane. “Kami ingin mengadakan pembicaraan setelah musim berakhir dan kami masih harus tampil di Piala Dunia. Namun, semua orang tahu betapa saya menikmati waktu saya di sini. Situasinya tenang.”
Rekor bertumbangan di Bavaria
Kane tampil luar biasa sejak menuntaskan kepindahannya senilai £100 juta dari Tottenham pada 2023. Penyerang itu telah meraih dua gelar Bundesliga, serta menjuarai Piala Jerman dan Piala Super Jerman, sekaligus memastikan trofi besar pertama dalam kariernya.
Catatan individunya pun mencengangkan. Setelah mencetak 61 gol dalam 51 penampilan musim lalu, Kane melanjutkan ketajamannya dengan mengoleksi 50 gol sepanjang tahun kalender ini. Pada September, ia memecahkan rekor yang bertahan sejak 1977 dengan menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Bundesliga, hanya dalam 98 pertandingan.
Komitmen jangka panjang Kane kepada Bayern kemungkinan mengakhiri sisa harapannya untuk memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa Premier League milik Alan Shearer. Sang striker meninggalkan sepakbola Inggris dengan koleksi 213 gol, hanya terpaut 47 gol dari rekor bersejarah Shearer.
- Getty/GOAL
Ballon d'Or dan kesempatan mengukir sejarah di kancah internasional menanti
Bayern dilaporkan tengah bergegas merampungkan dokumen resmi sebelum malam penganugerahan Ballon d’Or pada 26 Oktober, ketika Kane dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih penghargaan tersebut.
Di level internasional, Kane juga terus mengukir sejarah. Setelah menyamai rekor penampilan terbanyak Peter Shilton bersama timnas Inggris, yakni 125 laga, pada jeda internasional baru-baru ini, ia berpeluang menjadi pemegang tunggal rekor tersebut saat Inggris kembali bertanding bulan depan.
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