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Dua striker nomor 9? Alexander Isak seharga £125 juta terlalu bagus untuk "duduk di bangku cadangan Anda" saat mantan bintang Liverpool menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Hugo Ekitike pulih dari cedera
Liverpool menggelontorkan dana besar untuk talenta yang berpikir ke depan pada 2025
Gelontoran belanja besar-besaran pada musim panas 2025 membuat Liverpool menyegarkan skuad yang masih menikmati euforia gelar Liga Primer. Florian Wirtz didatangkan dengan harga £116 juta ($157 juta), Ekitike seharga £69 juta ($94 juta) dan Isak menjadi pemain termahal dalam sepakbola Inggris ketika meninggalkan St James’ Park menuju Anfield.
Playmaker Jerman Wirtz kesulitan memberikan dampak yang diinginkan, Ekitike mengalami cedera Achilles pada April dan Isak, yang absen pada pramusim lalu patah kaki, hanya mencetak empat gol di semua kompetisi.
Pemain berusia 26 tahun itu menghadapi sorotan lebih besar pada awal 2026-27, tetapi telah tiga kali mencetak gol dalam dua penampilan terakhirnya di Liga Primer. Percikan yang sempat hilang mungkin telah kembali, dengan Iraola saat ini tidak perlu memusingkan siapa yang seharusnya memimpin lini depan.
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Apakah Isak beruntung karena tidak menjadi pemain cadangan seharga £125 juta?
Ekitike diperkirakan akan kembali sekitar pergantian tahun. Apakah Isak beruntung karena ia tidak menghadapi persaingan sengit untuk posisinya saat masih berusaha menemukan performa terbaiknya?
Menjawab pertanyaan itu, mantan winger Liverpool Pennant, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan bilang beruntung karena saya pikir mereka mungkin akan menemukan cara untuk memainkan keduanya.
“Waktu cedera Ekitike terjadi, [Cody] Gakpo tidak tampil bagus. Kita tahu Ekitike suka bergerak melebar ke kiri, jadi saya tidak akan terkejut jika pada satu titik Isak bermain sebagai penyerang tengah, Ekitike mungkin bergerak ke sisi kiri dan masuk dengan kaki kanannya seperti yang dilakukan Gakpo, dan terkadang berpadu sebagai dua nomor sembilan.
“Namun, mereka adalah dua pemain bagus, pemain hebat, dan Anda tidak bisa membiarkan pemain seperti itu duduk di bangku cadangan. Saya pikir mereka akan menemukan cara agar keduanya bisa bermain pada satu titik.”
Isak harus memenuhi ekspektasi di Anfield pada 2026-27
Menjelang musim baru, legenda Liverpool Robbie Fowler, yang masih akrab dikenal sebagai ‘God’ oleh separuh merah Merseyside, mengakui kepada GOAL bahwa ia khawatir dengan kebugaran Isak dan kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi.
Ia berkata soal pemain Swedia itu yang harus tampil bagus musim ini agar segala pemikiran tentang tambahan penguatan skuad disingkirkan: “Tentu saja. Dan itu juga berlaku untuk para manajer. Sang manajer [Arne Slot] jelas tidak memberikan hasil pada tahun kedua, jadi orang-orang mempertanyakan itu. Dan seperti yang kita semua tahu, jika orang mulai mempertanyakan sesuatu, maka hanya ada satu arah yang akan Anda tuju.”
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Isak ikut mencetak gol saat Barcola bergabung dengan lini serang
Isak ikut mencetak gol dalam pertemuan melawan Nottingham Forest dan Ipswich, tetapi kembali gagal mencetak gol dalam laga pembuka Liga Champions Liverpool musim 2026-27, saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield.
Investasi besar lainnya telah digelontorkan untuk winger timnas Prancis Bradley Barcola, dengan dana sebesar £123 juta ($167 juta) dikeluarkan untuk itu, dan ia menambah satu elemen lagi pada dilema pemilihan pemain yang akan dihadapi bos Liverpool, Iraola, pada satu titik di masa yang tidak terlalu jauh.
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