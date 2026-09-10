Gelontoran belanja besar-besaran pada musim panas 2025 membuat Liverpool menyegarkan skuad yang masih menikmati euforia gelar Liga Primer. Florian Wirtz didatangkan dengan harga £116 juta ($157 juta), Ekitike seharga £69 juta ($94 juta) dan Isak menjadi pemain termahal dalam sepakbola Inggris ketika meninggalkan St James’ Park menuju Anfield.

Playmaker Jerman Wirtz kesulitan memberikan dampak yang diinginkan, Ekitike mengalami cedera Achilles pada April dan Isak, yang absen pada pramusim lalu patah kaki, hanya mencetak empat gol di semua kompetisi.

Pemain berusia 26 tahun itu menghadapi sorotan lebih besar pada awal 2026-27, tetapi telah tiga kali mencetak gol dalam dua penampilan terakhirnya di Liga Primer. Percikan yang sempat hilang mungkin telah kembali, dengan Iraola saat ini tidak perlu memusingkan siapa yang seharusnya memimpin lini depan.