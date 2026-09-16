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Diterjemahkan oleh

"Dua sayap dalam satu tubuh": Diomande dari bangku cadangan menuju duel khusus dengan Yamal

FEATURES
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
Y. Diomande
L. Yamal
J. Mourinho
Spanyol
Côte d’Ivoire
Portugal

Setengah dari aksi menggiring bola Los Blancos dilakukan oleh satu orang

Pertandingan Real Madrid melawan Elche menyaksikan kelahiran sesungguhnya dari salah satu unsur paling menggairahkan di lini depan klub ibu kota Spanyol itu. Yan Diomande, dalam penampilan starter keduanya mengenakan seragam Los Merengues setelah laga melawan Rayo Vallecano, tidak sekadar menyuguhkan penampilan taktis yang mengandalkan keterampilan dan kecepatan, tetapi juga menunjukkan segala sesuatu yang membuktikan bahwa ia memiliki "dua wajah dalam satu jalinan": seorang pengatur serangan yang menghubungkan lini-lini dengan cemerlang di sayap kanan, dan seorang penyerang yang tajam serta menentukan saat berpindah ke sayap kiri.

Surat kabar Spanyol "AS" memuji apa yang ditampilkan Diomande, dan menyatakan bahwa "pendekatan pelatih asal Portugal Jose Mourinho dalam menyikapi potensi pemain muda berbakat ini dapat dipahami dengan istilah kebertahapan dan kesabaran, namun ada perbedaan besar antara kesabaran dalam melatih dan kelalaian taktis".

Surat kabar itu menambahkan bahwa Diomande memiliki ruang yang luas untuk berkembang, tetapi sejalan dengan itu ia juga memiliki ledakan kemampuan terpendam yang mulai benar-benar bermunculan untuk menegaskan bahwa Madrid memiliki permata yang berkilau di lapangan hijau.

Penampilan Diomande di Stadion "Martinez Valero" sangat mendekati sebuah tesis taktis yang utuh tentang bagaimana memanfaatkan ruang sesuai posisi, sehingga mengingatkan kembali pada nada familiar yang menyertainya di Santiago Bernabeu: "gumaman keraguan saat ia mundur, dan tepuk tangan meriah begitu ia mencoba melewati lawan".

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    Perubahan taktis di sisi lapangan

    Catatan paling menonjol dalam laga melawan Elche adalah kemampuan sang pemain untuk beradaptasi dengan perubahan taktik selama pertandingan.

    Diomande memulai pertandingan sebagai sayap kanan, posisi di mana ia tidak mempraktikkan kebiasaannya yang biasa dalam melakukan penetrasi vertikal, tetapi ia menggantinya dengan memberikan umpan silang yang lebih dalam dan menciptakan permainan yang seimbang, menyesuaikan karakteristiknya dengan tuntutan koridor kanan tanpa kesulitan sama sekali demi melayani tim.

    Adapun perubahan yang sesungguhnya terjadi pada menit ke-68 saat Vinicius Junior ditarik keluar, di mana Diomande berpindah ke sayap kiri, posisi alaminya.

    Di sana muncul versi dirinya yang lebih tajam dan berbahaya, mulai dari menerima bola, berhadapan langsung dengan para bek, lalu memotong ke arah dalam untuk melepaskan tembakan dengan kaki kuatnya ke arah gawang secara lebih menentukan.

    Meskipun sayap ini secara teori sudah menjadi milik pemain Brasil, Vinicius, Diomande mengirimkan sinyal-sinyal yang jelas kepada Mourinho bahwa ia mampu menutupi kekurangan dan memenangkan pertandingan dengan gaya yang langsung dan mematikan.

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  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    Statistik yang mencerminkan pengaruh menyeluruh

    Keunggulan itu bukan sekadar kesan visual, melainkan diterjemahkan oleh bahasa angka secara tegas; Diomande memuncaki daftar pemain Real Madrid yang paling banyak menciptakan peluang dalam laga tersebut, sama dengan Kylian Mbappe dan Arda Guler.

    Ia juga menempati posisi ketiga dalam umpan di sepertiga akhir dengan 12 umpan, serta menempati posisi ketiga pula dalam pengiriman umpan silang dengan selisih hanya satu umpan silang dari Trent Alexander-Arnold dan Guler yang bertugas mengeksekusi bola-bola mati.

    Kontribusi bintang muda itu tidak berhenti pada sisi ofensif saja, tetapi Diomande merupakan pemain Los Blancos yang paling banyak merebut bola dan paling sukses dalam melakukan intervensi defensif.

    Kerja keras luar biasa ini menjadi kunci penentu untuk membantu Arnold mengendalikan bahaya sayap-sayap Elche dan melewati rintangan sistem yang mengandalkan bek sayap yang maju, sekaligus memperkenalkan kembali dirinya sebagai penyerang modern yang memiliki jiwa pengorbanan defensif dan komitmen taktis penuh.

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Permata dribel: mengungguli Lamine Yamal

    "Aksi menggiring bola" tetap menjadi mahkota bertahtakan permata dalam penampilan Diomande sekaligus permata sejati dari versi dirinya saat ini.

    Menurut surat kabar "AS", pemain tersebut menyelesaikan 7 aksi menggiring bola sukses dari total 9 percobaan menghadapi Elche, angka yang setara dengan 50% dari total aksi menggiring bola seluruh tim Real Madrid selama 90 menit yang mencapai 14 aksi menggiring bola.

    Yang mengejutkan, dua bintang tim, Mbappe dan Vinicius, tidak menuntaskan satu pun aksi menggiring bola sukses sepanjang pertandingan, di mana Mbappe mencoba dalam tiga kesempatan dan Vinicius dalam satu kesempatan, sehingga Diomande memikul beban penetrasi individu sepenuhnya di pundaknya.

    Keberhasilan luar biasa ini bukanlah sesuatu yang mendadak atau sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan rata-rata kumulatif yang menakjubkan di Liga Spanyol di mana ia mengungguli semua orang.

    Diomande memiliki rata-rata 5,20 aksi menggiring bola sukses per 90 menit dengan kostum Real Madrid, sehingga ia bertakhta sebagai pemain dengan aksi menggiring bola terbanyak di La Liga, jelas mengungguli bintang gemilang Barcelona, Lamine Yamal, yang memiliki rata-rata 4,30 aksi menggiring bola, serta unggul atas Boga pemain Malaga dan Ejuke pemain Sevilla yang memiliki rata-rata 4,00 aksi menggiring bola.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    Perebutan Posisi Inti dan Sakit Kepala Mourinho yang "Dicintai"

    Diomande hanya bermain selama 256 menit dari total 630 menit yang dimainkan tim musim ini, dengan persentase mencapai 40%.

    Yang menarik, 63% dari menit-menit tersebut hanya datang dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Rayo Vallecano dan Elche, ketika ia bermain masing-masing selama 72 dan 89 menit, yang meringkas musim aktualnya sejauh ini hanya dalam dua laga itu.

    Meskipun berbagai indikasi menunjukkan bahwa ia akan duduk di bangku cadangan dalam laga derbi yang dinanti melawan Atletico Madrid di Stadion "Metropolitano", mengingat penampilan tingkat tinggi yang diperlihatkan Arda Guler saat ini, ledakan penampilan terakhir Diomande telah menyulut api di dalam koridor klub.

    "AS" menutup laporannya dengan menyebut bahwa persaingan sengit antara para permata muda untuk menempatkan diri dalam susunan pemain utama ini, meskipun berat pilihan yang dihadapi Mourinho, merupakan "dilema yang penuh berkah" yang diidam-idamkan oleh setiap pelatih di dunia untuk mengalaminya.

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