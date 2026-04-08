Dua posisi yang perlu diperkuat dan banyak kandidat: FC Bayern tampaknya berencana menghabiskan dana transfer hingga 80 juta euro

Pendapatan tersebut diharapkan terutama berasal dari penjualan pemain. Juara Bundesliga asal Jerman itu pun berharap bahwa Tottenham Hotspur, yang saat ini terancam degradasi, akan menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro untuk Joao Palhinha—yang saat ini masih dipinjamkan—jika mereka berhasil bertahan di liga. Menurut Sky, kecenderungan tersebut cukup kuat, mengingat Palhinha tampil meyakinkan terutama pada fase awal musim ini dan bahkan berhasil mencetak gol.

Bryan Zaragoza, yang saat ini dipinjamkan ke AS Roma, juga diharapkan dapat menghasilkan uang bagi Bayern, namun kasus ini mungkin akan sedikit lebih rumit. Kontrak pinjaman Zaragoza dengan Celta Vigo telah dibatalkan pada bulan Februari, kemudian pemain asal Spanyol itu pindah ke Roma dengan biaya pinjaman sebesar dua juta euro.

Menurut kabar, Giallorossi memiliki kewajiban pembelian jika Zaragoza bermain setidaknya 50 persen dari total menit bermain yang tersedia hingga akhir musim dan Roma lolos ke Liga Champions atau Liga Europa. Yang terakhir ini saat ini jauh lebih mungkin terjadi. Roma saat ini berada di peringkat keenam, namun sudah tertinggal empat poin dari zona kualifikasi Liga Champions.

Namun, Zaragoza kini tidak lagi memainkan peran penting setelah tiga penampilan bagus dan penampilan pertamanya sebagai starter. Di Serie A, pemain berusia 24 tahun itu kini sudah empat kali berturut-turut duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Dipertanyakan apakah Roma benar-benar akan mengambil tindakan pada musim panas nanti.