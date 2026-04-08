Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Direktur Olahraga Max Eberl dan Manajer Olahraga Christoph Freund sedang menjajaki pasar untuk mencari bek kanan baru serta pemain cadangan bagi Luis Diaz dan posisi penyerang sayap kiri. Menurut laporan tersebut, klub merencanakan anggaran transfer sebesar hampir 80 juta euro untuk mengisi dua posisi kosong dalam skuad tersebut.
Dua posisi yang perlu diperkuat dan banyak kandidat: FC Bayern tampaknya berencana menghabiskan dana transfer hingga 80 juta euro
Pendapatan tersebut diharapkan terutama berasal dari penjualan pemain. Juara Bundesliga asal Jerman itu pun berharap bahwa Tottenham Hotspur, yang saat ini terancam degradasi, akan menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro untuk Joao Palhinha—yang saat ini masih dipinjamkan—jika mereka berhasil bertahan di liga. Menurut Sky, kecenderungan tersebut cukup kuat, mengingat Palhinha tampil meyakinkan terutama pada fase awal musim ini dan bahkan berhasil mencetak gol.
Bryan Zaragoza, yang saat ini dipinjamkan ke AS Roma, juga diharapkan dapat menghasilkan uang bagi Bayern, namun kasus ini mungkin akan sedikit lebih rumit. Kontrak pinjaman Zaragoza dengan Celta Vigo telah dibatalkan pada bulan Februari, kemudian pemain asal Spanyol itu pindah ke Roma dengan biaya pinjaman sebesar dua juta euro.
Menurut kabar, Giallorossi memiliki kewajiban pembelian jika Zaragoza bermain setidaknya 50 persen dari total menit bermain yang tersedia hingga akhir musim dan Roma lolos ke Liga Champions atau Liga Europa. Yang terakhir ini saat ini jauh lebih mungkin terjadi. Roma saat ini berada di peringkat keenam, namun sudah tertinggal empat poin dari zona kualifikasi Liga Champions.
Namun, Zaragoza kini tidak lagi memainkan peran penting setelah tiga penampilan bagus dan penampilan pertamanya sebagai starter. Di Serie A, pemain berusia 24 tahun itu kini sudah empat kali berturut-turut duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Dipertanyakan apakah Roma benar-benar akan mengambil tindakan pada musim panas nanti.
Apakah FC Bayern dan Min-Jae Kim akan mengakhiri kerja sama mereka pada musim panas nanti?
Selain itu, Min-Jae Kim diperkirakan akan menyumbang sejumlah besar uang ke kas juara bertahan pada musim panas nanti. Dalam pertandingan-pertandingan penting, pemain asal Korea Selatan ini hanya duduk di bangku cadangan karena Dayot Upamecano dan Jonathan Tah menjadi pilihan utama. Namun, di Bundesliga ia tetap mendapatkan waktu bermain yang cukup signifikan, meskipun FCB juga memiliki dua alternatif lain untuk posisi bek tengah, yaitu Hiroki Ito dan Josip Stanisic.
Setidaknya sejak kedatangan Tah musim panas lalu, Kim dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Kontraknya masih berlaku hingga 2028, namun dianggap tidak mungkin ia akan menuntaskan kontraknya. Seperti dilaporkan Calciomercato, Kim menjadi topik pembicaraan di AC Milan. FC Bayern dilaporkan siap untuk bernegosiasi jika ada tawaran konkret di atas 30 juta euro, demikian dilaporkan Bild baru-baru ini. Musim panas lalu, pemain berusia 29 tahun itu menolak untuk hengkang dari FCB, namun hal itu kini mungkin berubah.
FC Bayern: Para pemain yang dikabarkan menjadi target transfer
Jika FC Bayern benar-benar memiliki anggaran transfer sebesar 80 juta euro dari hasil penjualan pemain, maka Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam dan Josh Acheampong dari Chelsea FC dianggap sebagai kandidat transfer terkuat untuk posisi bek kanan.
Untuk posisi sayap ofensif di belakang Luis Diaz, daftar kandidatnya jauh lebih panjang dan mencakup nama-nama yang lebih terkenal, yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen. Nama-nama yang disebutkan antara lain Nico Williams, Said El Mala, Rayane Messi, Malick Fofana, Bazoumana Toure, dan Kevin Schade. Yan Diomande dan Phil Foden juga muncul dalam laporan tersebut, namun perekrutan mereka kemungkinan besar tidak akan terwujud mengingat anggaran transfer yang terbatas, dan juga tidak masuk akal mengingat status dan performa Diaz.
Alternatif yang lebih terjangkau mungkin adalah Arijon Ibrahimovic, yang akan kembali pada musim panas ini setelah masa peminjamannya di 1. FC Heidenheim dan untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya menjadi pemain inti. Vincent Kompany dilaporkan cukup "mendukung" perkembangan pemain timnas junior Jerman tersebut.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions) Minggu, 19 April 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) Rabu, 22 April 20.45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)