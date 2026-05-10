Penyerang tersebut kembali tampil sebagai starter untuk "Si Nenek" untuk pertama kalinya setelah hampir enam bulan, dan mencetak gol penentu kemenangan dalam skor 1-0 atas US Lecce hanya dalam waktu sebelas detik. Ketika ditanya mengenai masa depannya di Juve, ia kemudian memberikan tanggapan yang hati-hati.
"Dua pertandingan terakhir saya? Kita lihat saja": Calon pemain baru FC Bayern München yang dikabarkan itu enggan berkomitmen setelah comeback yang luar biasa
Vlahovic dan Juve: Hubungan membeku karena masalah gaji?
"Dua pertandingan terakhir saya bersama Juve? Kita lihat saja …," kata Vlahovic sambil menghindari memberikan jawaban yang pasti. Padahal, pemain asal Serbia ini sangat dihargai oleh para pendukung Turin, yang meneriakkan namanya selama pertandingan berlangsung. Mengingat bahwa saat ini tanda-tanda mengarah pada kepergiannya, meskipun pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya seharusnya merasa nyaman di Piedmont dan prospek Liga Champions musim depan bersama tim peringkat ketiga Serie A ini menjadi alasan untuk tetap bertahan.
Namun, menurut laporan media yang seragam, ada faktor penentu yang menentang perpanjangan kontraknya yang akan berakhir musim panas ini: gaji. Hubungan antara Juve dan Vlahovic dilaporkan membeku setelah lima (!) putaran negosiasi tanpa hasil memuaskan. Sementara penyerang Serbia itu ingin terus mendapatkan gaji bersih 12 juta euro, Turin ingin memotong gaji tahunannya menjadi setengahnya.
Menurut surat kabar Italia Gazzetta dello Sport yang biasanya memiliki informasi akurat, Vlahovic kini sedang mengulur waktu. Ia ingin menunggu apakah dua klub top lainnya akan memberikan tawaran yang lebih menguntungkan pada musim panas nanti. Yang dimaksud adalah FC Bayern München dan Barcelona, yang di masa lalu sering dikaitkan dengannya.
Apakah Vlahovic akan menggantikan Jackson di FC Bayern?
Baru beberapa hari yang lalu, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa juara Bundesliga itu bahkan menjadi tujuan impian Vlahovic. Sejak ia menandatangani kontrak dengan Juventus pada awal 2022, sudah ada spekulasi mengenai ketertarikan klub asal Munich tersebut. Di Bayern, Vlahovic bisa mengambil alih peran sebagai cadangan Nicolas Jackson. Pemain asal Senegal yang dipinjam dari Chelsea FC ini kemungkinan besar akan meninggalkan FCB, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Max Eberl. Opsi pembelian yang telah dinegosiasikan sebelumnya tidak akan digunakan dalam keadaan apa pun.
Namun, masih dipertanyakan apakah Bayern akan memenuhi tuntutan gaji Vlahovic di tengah rencana penghematan gaji yang terus berlanjut. Meskipun demikian, Anthony Gordon (Newcastle United) dan Yan Diomande (RB Leipzig), yang dapat dimainkan di berbagai posisi, dianggap sebagai kandidat utama untuk lini serang. Keduanya sama sekali tidak murah dan, berbeda dengan Vlahovic, akan membutuhkan biaya transfer yang cukup besar. Selain itu, baru-baru ini muncul rumor mengenai William Osula dan Charles De Ketelaere.
Selain itu, meskipun telah melakukan comeback yang luar biasa, kondisi fisik Vlahovic masih menjadi pertanyaan. Cedera adduktor yang membandel memaksanya absen dari akhir November hingga pertengahan Maret. Tak lama setelah itu, ia kembali absen karena masalah betis. Di sisi lain, Vlahovic juga mencetak satu-satunya gol Juventus pada pertandingan terakhir saat imbang 1-1 melawan Hellas Verona.
Dusan Vlahovic: Data performa dan statistik bersama Juventus Turin musim ini
Permainan 21 Gol 8 Assist 2 Menit bermain 1.010