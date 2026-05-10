"Dua pertandingan terakhir saya? Kita lihat saja": Calon pemain baru FC Bayern München yang dikabarkan itu enggan berkomitmen setelah comeback yang luar biasa

"Dua pertandingan terakhir saya bersama Juve? Kita lihat saja …," kata Vlahovic sambil menghindari memberikan jawaban yang pasti. Padahal, pemain asal Serbia ini sangat dihargai oleh para pendukung Turin, yang meneriakkan namanya selama pertandingan berlangsung. Mengingat bahwa saat ini tanda-tanda mengarah pada kepergiannya, meskipun pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya seharusnya merasa nyaman di Piedmont dan prospek Liga Champions musim depan bersama tim peringkat ketiga Serie A ini menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Namun, menurut laporan media yang seragam, ada faktor penentu yang menentang perpanjangan kontraknya yang akan berakhir musim panas ini: gaji. Hubungan antara Juve dan Vlahovic dilaporkan membeku setelah lima (!) putaran negosiasi tanpa hasil memuaskan. Sementara penyerang Serbia itu ingin terus mendapatkan gaji bersih 12 juta euro, Turin ingin memotong gaji tahunannya menjadi setengahnya.

Menurut surat kabar Italia Gazzetta dello Sport yang biasanya memiliki informasi akurat, Vlahovic kini sedang mengulur waktu. Ia ingin menunggu apakah dua klub top lainnya akan memberikan tawaran yang lebih menguntungkan pada musim panas nanti. Yang dimaksud adalah FC Bayern München dan Barcelona, yang di masa lalu sering dikaitkan dengannya.