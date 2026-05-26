Dua pendukung Arsenal ditangkap karena 'berpura-pura menjadi petugas keamanan' dalam upaya untuk masuk ke stadion Crystal Palace guna menghadiri upacara penyerahan trofi Liga Premier
Para pendukung ditahan atas dalih keamanan
Dua pendukung Arsenal ditangkap pada Minggu sore karena menyamar sebagai petugas keamanan saat tim The Gunners meraih kemenangan di Selhurst Park. Karena sangat ingin menyaksikan upacara penyerahan trofi bersejarah pasca-pertandingan, kedua pria berusia 35 dan 37 tahun itu mengenakan rompi berwarna mencolok untuk menyusup ke dalam stadion. Mereka dihentikan oleh staf stadion yang sah di gerbang masuk dan langsung ditahan oleh polisi, menyusul peringatan tegas dari klub terkait upaya suporter tim tamu untuk menyalahgunakan tiket tuan rumah.
Kepolisian Metropolitan mengeluarkan peringatan terkait penipuan
Kepolisian Metropolitan mengonfirmasi bahwa kedua orang tersebut langsung menghadapi konsekuensi hukum setelah upaya mereka untuk masuk ke stadion dengan cara menipu digagalkan di gerbang. Sebuah pernyataan dari Kepolisian Metropolitan menyebutkan: “Dua pria berusia 35 dan 37 tahun ditangkap atas dugaan penipuan dengan memberikan keterangan palsu. Hal ini terjadi setelah petugas keamanan di Selhurst Park menghentikan kedua pria tersebut saat mereka berusaha masuk ke stadion pada hari Minggu, 24 Mei. Mereka kemudian ditahan oleh petugas dan telah diberi peringatan.”
Perayaan gelar juara tercoreng oleh penangkapan
Meskipun insiden di stadion dapat ditangani dengan cepat, tantangan ketertiban umum yang jauh lebih besar terjadi secara bersamaan di London utara saat ribuan penggemar berkumpul. Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan mengatakan, melalui MyLondon: "Petugas dikerahkan di sekitar Stadion Emirates dan wilayah sekitarnya pada Minggu, 24 Mei, saat kerumunan besar berkumpul untuk merayakan kemenangan Arsenal di Liga Premier.
"Sebelum malam itu, kami telah bekerja sama erat dengan Arsenal dan mitra layanan darurat kami untuk memastikan adanya rencana yang siap guna mengelola kerumunan yang diperkirakan datang. Sekitar pukul 18.00, kami memasang barikade untuk mencegah orang-orang lain memasuki area sekitar stadion. Hal ini dilakukan untuk mencegah kepadatan berlebihan dan menjaga keselamatan orang-orang di area tersebut.
"Meskipun malam itu sebagian besar berlalu tanpa insiden, kami melakukan 17 penangkapan di sekitar stadion atas berbagai pelanggaran termasuk perkelahian, mabuk dan membuat keributan, serta penyerangan terhadap petugas layanan darurat."
Sanksi mengancam di tengah proses evaluasi keamanan
Palace diperkirakan akan menjatuhkan sanksi internal yang berat, setelah sebelumnya memperingatkan: "Setiap pendukung yang kedapatan membagikan tiketnya akan dilarang membeli tiket musiman atau keanggotaan pada musim depan."
Bagi Kepolisian Metropolitan dan tim keamanan klub, insiden-insiden ini akan memicu tinjauan keamanan yang komprehensif terkait protokol pengenalan diri (high-vis) menjelang pertandingan-pertandingan mendatang.