Dua pendukung Arsenal ditangkap karena 'berpura-pura menjadi petugas keamanan' dalam upaya untuk masuk ke stadion Crystal Palace guna menghadiri upacara penyerahan trofi Liga Premier

Meskipun insiden di stadion dapat ditangani dengan cepat, tantangan ketertiban umum yang jauh lebih besar terjadi secara bersamaan di London utara saat ribuan penggemar berkumpul. Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan mengatakan, melalui MyLondon: "Petugas dikerahkan di sekitar Stadion Emirates dan wilayah sekitarnya pada Minggu, 24 Mei, saat kerumunan besar berkumpul untuk merayakan kemenangan Arsenal di Liga Premier.

"Sebelum malam itu, kami telah bekerja sama erat dengan Arsenal dan mitra layanan darurat kami untuk memastikan adanya rencana yang siap guna mengelola kerumunan yang diperkirakan datang. Sekitar pukul 18.00, kami memasang barikade untuk mencegah orang-orang lain memasuki area sekitar stadion. Hal ini dilakukan untuk mencegah kepadatan berlebihan dan menjaga keselamatan orang-orang di area tersebut.

"Meskipun malam itu sebagian besar berlalu tanpa insiden, kami melakukan 17 penangkapan di sekitar stadion atas berbagai pelanggaran termasuk perkelahian, mabuk dan membuat keributan, serta penyerangan terhadap petugas layanan darurat."