"Dua pemain langsung mengawasi saya!" - Gabriel membagikan pandangannya tentang keunggulan Arsenal dalam situasi tendangan sudut dan apa yang terlintas di benaknya setiap kali terjadi situasi bola mati

Gabriel telah menjadi sosok yang membawa perubahan besar di London Utara, bukan hanya karena ketangguhannya di lini belakang, tetapi juga berkat kontribusinya yang luar biasa di kotak penalti lawan. Setelah baru-baru ini mencatatkan penampilan ke-250 untuk klub, pemain asal Brasil ini semakin mendekati rekor gol Laurent Koscielny sebagai bek Arsenal. Rahasianya, menurutnya, terletak pada naluri seorang penyerang yang sudah ia miliki sejak masa-masa pembentukannya di Amerika Selatan.

“Saya pikir itu cukup bagus,” kata Gabriel kepada situs resmi The Gunners. “Saya senang bisa mencetak gol saat ada kesempatan, saya tahu sekarang sudah mendekati rekor di Arsenal. Saya ingin masuk dalam sejarah klub ini, jadi saya sangat ingin meraihnya juga. Saat masih muda, saya bermain di lini depan jadi saya mencetak banyak gol. Tentu saja jauh lebih sulit melakukannya sebagai bek, tapi saya telah berlatih keras dan belajar banyak. Saya banyak berlatih hal itu dalam sesi latihan, seperti yang kita semua lakukan. Orang-orang mungkin membicarakan Gabi yang mencetak gol dari tendangan sudut, tapi itu kerja tim. Kami bekerja sama sebagai tim dalam situasi bola mati dan mereka semua membantu saya seperti saya berusaha membantu mereka.”