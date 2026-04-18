"Dua pemain langsung mengawasi saya!" - Gabriel membagikan pandangannya tentang keunggulan Arsenal dalam situasi tendangan sudut dan apa yang terlintas di benaknya setiap kali terjadi situasi bola mati
Pola pikir di balik tujuan-tujuan tersebut
Gabriel telah menjadi sosok yang membawa perubahan besar di London Utara, bukan hanya karena ketangguhannya di lini belakang, tetapi juga berkat kontribusinya yang luar biasa di kotak penalti lawan. Setelah baru-baru ini mencatatkan penampilan ke-250 untuk klub, pemain asal Brasil ini semakin mendekati rekor gol Laurent Koscielny sebagai bek Arsenal. Rahasianya, menurutnya, terletak pada naluri seorang penyerang yang sudah ia miliki sejak masa-masa pembentukannya di Amerika Selatan.
“Saya pikir itu cukup bagus,” kata Gabriel kepada situs resmi The Gunners. “Saya senang bisa mencetak gol saat ada kesempatan, saya tahu sekarang sudah mendekati rekor di Arsenal. Saya ingin masuk dalam sejarah klub ini, jadi saya sangat ingin meraihnya juga. Saat masih muda, saya bermain di lini depan jadi saya mencetak banyak gol. Tentu saja jauh lebih sulit melakukannya sebagai bek, tapi saya telah berlatih keras dan belajar banyak. Saya banyak berlatih hal itu dalam sesi latihan, seperti yang kita semua lakukan. Orang-orang mungkin membicarakan Gabi yang mencetak gol dari tendangan sudut, tapi itu kerja tim. Kami bekerja sama sebagai tim dalam situasi bola mati dan mereka semua membantu saya seperti saya berusaha membantu mereka.”
Mengatasi penandaan ganda
Seiring dengan Arsenal yang kini menjadi tim paling efisien dalam situasi bola mati di Inggris, Gabriel menyadari bahwa ia tak lagi mendapat ruang gerak di kotak penalti. Tim lawan kini lebih memprioritaskan pergerakannya daripada hampir semua pemain lain, sebuah perubahan taktik yang menurut sang bek justru menguntungkan tim asuhan Mikel Arteta dengan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya untuk memanfaatkan zona-zona yang kosong.
“Ya, tentu saja, ini semakin sulit karena ketika saya tiba di kotak penalti, sering kali ada dua pemain yang datang untuk mengawasi saya,” jelas sang bek. “Tapi itu sangat bagus bagi kami, karena seperti yang saya katakan, bukan hanya saya yang akan mencetak gol. Hal itu membuka ruang bagi yang lain dan mereka semua juga bisa mencetak gol. Setiap kali saya maju untuk tendangan bebas atau tendangan sudut, saya tahu itu adalah peluang besar bagi kami. Saya menanamkan pemikiran itu di kepala saya: ’Saya bisa mencetak gol ini.’ Itulah mentalitas saya di setiap tendangan sudut.”
Perkembangan latihan situasi bola mati
Di bawah bimbingan pelatih situasi bola mati Nicolas Jover, The Gunners telah mengubah situasi bola mati menjadi sebuah ilmu. Gabriel mencatat bahwa intensitas latihan khusus ini tidak seperti apa pun yang pernah ia alami sebelumnya dalam kariernya. Meskipun rutinitas tersebut mungkin terlihat kacau bagi orang luar, pemain asal Brasil itu menekankan bahwa setiap gerakan telah diperhitungkan dan dikomunikasikan jauh sebelum bola dikirim ke kotak penalti.
“Kami biasanya punya rencana,” kata Gabriel. “Tapi kadang-kadang kamu perlu mengambil keputusan di lapangan. Namun sebelum sesuatu terjadi, aku sudah membayangkan apa yang akan kami lakukan. Seperti yang kukatakan, kami bekerja sama dan semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Saya tidak akan membocorkan rahasianya, tapi ini bukan hanya soal kekuatan fisik dan menjadi yang pertama mencapai bola, tapi juga soal konsentrasi dan timing untuk menyerang bola. Saya belum pernah melatih situasi bola mati seperti yang kami lakukan sekarang. Bukan hanya Arsenal, tapi semua tim banyak berlatih hal itu; semua tim ingin mencetak gol dari situasi bola mati. Kami memiliki kualitas di sini untuk mengirim umpan silang dan mencetak gol, jadi kami harus menikmati itu dan memanfaatkan kerja keras kami.”
Kerja sama dengan 'saudara' Saliba
Meskipun kontribusinya di lini serang sering menjadi sorotan utama, peran utama Gabriel tetap berada di jantung pertahanan terkuat di Liga Premier bersama William Saliba. Keduanya telah membangun chemistry yang sangat erat yang menjadi landasan perjuangan Arsenal dalam merebut gelar juara, dengan pemain asal Brasil itu menggambarkan hubungan mereka sebagai sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kerja sama profesional di lapangan. “Dia adalah saudaraku,” kata Gabriel tentang rekan setimnya asal Prancis itu. “Sejak dia tiba di sini dan kami mulai bermain bersama, kami telah berkembang pesat. Saya rasa kami saling memahami dan kami telah tampil sangat baik, serta setiap musim kami berusaha untuk terus meningkatkan performa. Jadi tentu saja saya sangat senang bisa bermain bersamanya.”