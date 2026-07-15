Getty/GOAL
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Dua pemain dengan harga satu! Man Utd mendatangkan Andrey Santos & Youri Tielemans dengan biaya yang lebih murah daripada biaya transfer Elliot Anderson atau Sandro Tonali - dengan Michael Owen mengulas aktivitas transfer tersebut
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Berapa biaya yang harus dikeluarkan Man Utd untuk mendatangkan Santos & Tielemans?
Gelandang asal Brasil, Santos, telah bergabung dengan Old Trafford setelah merasa kecewa dengan statusnya sebagai pemain cadangan di Chelsea. Ia pindah dari London Barat ke wilayah Barat Laut Inggris melalui kesepakatan senilai £48 juta ($64 juta).
Bantuan tambahan di lini tengah pun disambut baik di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ setelah merekrut pemain internasional Belgia Tielemans, dengan klausul pelepasan sebesar £35 juta ($47 juta) dalam kontraknya di Aston Villa yang telah diaktifkan.
Setan Merah telah mendatangkan dua pemain yang telah terbukti kemampuannya di Liga Premier setelah melepas Casemiro, sehingga skuad asuhan Michael Carrick semakin diperkuat menjelang kembalinya mereka ke kompetisi Liga Champions.
Anderson, Tonali, dan Fernandes pindah dengan nilai transfer yang sangat besar
Manchester United dikabarkan telah menjajaki kemungkinan untuk merekrut setidaknya satu dari Anderson, Tonali, dan Fernandes — setelah melihat mereka tampil menonjol masing-masing di Nottingham Forest, Newcastle, dan West Ham. Namun, mereka akhirnya mundur karena harga yang diminta terlalu fantastis.
Anderson pindah ke Etihad Stadium dengan nilai transfer £116 juta ($155 juta), sementara Tonali dan Fernandes masing-masing dibeli Spurs seharga £100 juta ($134 juta) dan £85 juta ($114 juta), seiring dengan pengeluaran besar-besaran di Tottenham Hotspur Stadium.
United tampaknya diuntungkan oleh ketidakrelaan mereka untuk menyerah pada tekanan tuntutan berlebihan dari rival domestik, di mana kesabaran dalam urusan perekrutan akhirnya membuahkan hasil. Masih ada kemungkinan terjadinya pergerakan pemain masuk dan keluar dari Old Trafford sebelum batas waktu transfer berikutnya berakhir.
- Getty Images
Penawaran "dua dengan harga satu" memberikan nilai tambah bagi Man Utd
Ketika ditanya apakah perekrutan ganda Red Devils terhadap Santos dan Tielemans tampak sebagai langkah bisnis yang cerdas, mengingat pengeluaran yang dilakukan klub lain, mantan penyerang Owen—duta besar Casino.org di Inggris, yang dikenal membantu para pemain membandingkan merek kasino online Inggris yang tepercaya—mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja begitu, bukan? Bukan berarti mereka berada dalam posisi seperti yang dialami tim-tim tertentu, misalnya Arsenal saat ini, di mana mereka sudah mencapai titik di mana mereka tidak lagi membutuhkan banyak pemain. Mereka hanya akan bertindak jika ada pemain berkualitas tinggi yang benar-benar dapat meningkatkan tim mereka.
“Saya masih berpikir Manchester United mungkin masih agak jauh dari itu. Terutama dengan hengkangnya Casemiro, saya masih merasa secara kuantitas mereka cukup kekurangan pemain di berbagai posisi. Jelas, dengan Liga Champions tahun ini juga, mereka akan membutuhkan lebih banyak pemain.
“Mereka hampir tidak melakukan perombakan pemain tahun lalu. Jadi, menurut saya, saat ini Manchester United membutuhkan tambahan pemain, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saya mengerti mengapa mereka memilih dua pemain dengan harga satu, seperti yang Anda katakan. Kami tentu saja tahu banyak tentang Tielemans.”
Red Devils sangat senang bisa memperkuat skuad mereka dengan kehadiran Tielemans
Direktur Sepak Bola United, Jason Wilcox, mengatakan mengenai perekrutan Tielemans, di mana kesepakatan segera diselesaikan begitu diketahui bahwa pemain berusia 29 tahun yang pernah menjuarai Piala FA dan Liga Europa itu tersedia: "Youri secara konsisten menjadi salah satu gelandang paling menonjol di Liga Premier selama tujuh tahun terakhir.
“Dia memiliki semua kualitas teknis, serta ambisi dan mentalitas, untuk bersinar di Manchester United. Konsistensi Youri luar biasa, dan dia akan menambah ketenangan, kreativitas, serta kepemimpinan bagi skuad kami.”
- Getty/GOAL
Masih akan ada lagi aktivitas transfer menjelang batas waktu musim panas
Pemain timnas Brasil, Ederson, yang tengah bertugas di Piala Dunia musim panas ini, sempat terlihat akan bergabung dengan skuad United. Situasi di sana sempat diwarnai kebingungan, karena kesepakatan senilai £35 juta ($47 juta) tak pernah terwujud, namun kabarnya masih ada peluang bagi kesepakatan tersebut untuk dihidupkan kembali.
United sangat ingin segera menyambut wajah-wajah baru, seiring dengan rencana pramusim yang sedang disusun. Setiap pemain baru yang datang diharapkan dapat membantu Setan Merah mengubah potensi perburuan gelar menjadi prestasi yang lebih nyata di ajang perebutan trofi.
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