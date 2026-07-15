Ketika ditanya apakah perekrutan ganda Red Devils terhadap Santos dan Tielemans tampak sebagai langkah bisnis yang cerdas, mengingat pengeluaran yang dilakukan klub lain, mantan penyerang Owen—duta besar Casino.org di Inggris, yang dikenal membantu para pemain membandingkan merek kasino online Inggris yang tepercaya—mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja begitu, bukan? Bukan berarti mereka berada dalam posisi seperti yang dialami tim-tim tertentu, misalnya Arsenal saat ini, di mana mereka sudah mencapai titik di mana mereka tidak lagi membutuhkan banyak pemain. Mereka hanya akan bertindak jika ada pemain berkualitas tinggi yang benar-benar dapat meningkatkan tim mereka.

“Saya masih berpikir Manchester United mungkin masih agak jauh dari itu. Terutama dengan hengkangnya Casemiro, saya masih merasa secara kuantitas mereka cukup kekurangan pemain di berbagai posisi. Jelas, dengan Liga Champions tahun ini juga, mereka akan membutuhkan lebih banyak pemain.

“Mereka hampir tidak melakukan perombakan pemain tahun lalu. Jadi, menurut saya, saat ini Manchester United membutuhkan tambahan pemain, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saya mengerti mengapa mereka memilih dua pemain dengan harga satu, seperti yang Anda katakan. Kami tentu saja tahu banyak tentang Tielemans.”