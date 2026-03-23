Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dua orang warga Brentford 'luka-luka' setelah bergegas menolong seorang pria yang diserang dalam dugaan serangan rasial pada pukul 02.00 dini hari di London
Dua orang turun tangan dalam kasus penyerangan di Richmond
Menurut laporan dari The Telegraph, dua pemain Brentford yang tidak disebutkan namanya sedang dalam perjalanan pulang dari Elland Road sekitar pukul 02.00 dini hari pada hari Minggu ketika mereka menyaksikan seorang pria diserang di Queen's Road. Penyerangan tersebut diduga bermotif rasial. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pemain segera bergegas menolong korban, secara fisik ikut campur dalam perkelahian tersebut sebelum polisi tiba. Meskipun para saksi mata menggambarkan keduanya "berlumuran darah" akibat bentrokan tersebut, diketahui bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengalami luka yang cukup parah hingga memerlukan perawatan medis lebih lanjut, dan keduanya dilaporkan dalam kondisi "sehat sepenuhnya" pada hari Minggu.
- Getty Images Sport
Polisi mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlangsung
Kepolisian Metropolitan telah mengonfirmasi penyelidikan mereka terkait keadaan seputar insiden tersebut, meskipun mereka belum melakukan penangkapan apa pun. Seorang juru bicara menyatakan: "Polisi menanggapi laporan penganiayaan di Queen’s Road, Richmond sekitar pukul 02.00 pada Minggu, 22 Maret. Petugas telah berbicara dengan korban. Penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penangkapan yang dilakukan hingga saat ini."
Para pemain yang diduga terlibat termasuk di antara beberapa anggota skuad yang diizinkan untuk mengatur sendiri perjalanan pulang mereka dari Elland Road. Hal ini diberikan oleh klub karena pertandingan tersebut merupakan pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, dengan banyak pemain yang dijadwalkan bepergian ke luar negeri untuk mewakili negara masing-masing.
Lebah terus melampaui ekspektasi
Meskipun pada awal musim banyak yang memprediksi mereka akan terdegradasi, tim asuhan Keith Andrews justru berhasil membalikkan ekspektasi dan muncul sebagai pesaing serius untuk lolos ke kompetisi Eropa. Hasil imbang 0-0 melawan Leeds United pada Sabtu lalu menjadi langkah positif lainnya, yang memungkinkan The Bees memperkecil selisih poin dengan Chelsea dan Liverpool di atas mereka, mengingat kedua tim tersebut sama-sama menelan kekalahan pada akhir pekan ini.
- AFP
Pertandingan-pertandingan krusial di bulan April
Jeda internasional ini akan memberi kesempatan bagi tim utama dan staf pelatih Brentford untuk memulihkan tenaga sebelum memasuki fase penentuan Liga Premier pada bulan April. The Bees akan menghadapi serangkaian ujian berat, termasuk laga krusial melawan Manchester United, dalam upaya mereka mengamankan tiket ke kompetisi Eropa untuk musim 2026-27.
Iklan