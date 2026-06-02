Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, berbeda dengan pemberitaan terbaru, prioritas utama Palhinha adalah pindah secara permanen ke Tottenham Hotspur. Spurs dilaporkan memiliki opsi pembelian senilai 30 juta euro. Hanya jika kesepakatan tersebut gagal karena alasan apa pun, Sporting Lisbon masih bisa berharap untuk bisa mendatangkan kembali mantan pemainnya itu pada musim panas nanti.
Diterjemahkan oleh
Dua opsi dan satu prioritas yang jelas: FC Bayern berpeluang meraup keuntungan besar dari pemain pinjaman
Terutama surat kabar harian Portugal, A Bola, baru-baru ini melaporkan bahwa Palhinha lebih memilih kembali ke Sporting daripada bergabung secara permanen dengan Spurs, dan bahkan memaksakan kepindahannya agar bisa kembali dekat dengan keluarganya di Portugal. Untuk memfasilitasi kesepakatan tersebut, Palhinha bahkan dikabarkan bersedia menurunkan gajinya saat ini hingga ke tingkat minimum.
Bagi Bayern, ini adalah kabar baik bahwa Palhinha tampaknya lebih memilih Spurs sebagai klub barunya. Pasalnya, berbeda dengan Spurs yang bisa langsung menggunakan opsi pembelian sebesar 30 juta euro untuk pemain tersebut, Bayern harus kembali melakukan negosiasi dengan Sporting. Menurut kabar yang beredar, yang dibicarakan adalah peminjaman dengan kewajiban pembelian di kemudian hari. Dipertanyakan apakah hal ini akan memberikan Bayern biaya transfer yang dapat diterima mengingat pengeluaran yang pernah dilakukan untuk Palhinha.
- Getty Images Sport
Palhinha menjadi investasi yang merugikan bagi FC Bayern dan membantu Tottenham bertahan di liga
Untuk Palhinha, Bayern akhirnya mentransfer 50 juta euro ke FC Fulham pada musim panas 2024. Sebuah investasi yang pada akhirnya sama sekali tidak membuahkan hasil. Lagipula, Thomas Tuchel, yang merupakan pendukung utama gelandang asal Portugal itu, sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Penggantinya, Vincent Kompany, memang berusaha mencari tempat bagi Palhinha dalam sistemnya, namun pemain yang kini berusia 30 tahun itu terus-menerus terhambat oleh cedera berkepanjangan selama musim debutnya yang berantakan di Bayern.
Akhirnya, Leon Goretzka yang sebelumnya sudah tersingkir, berhasil menancapkan diri sebagai pemain inti di lini tengah Bayern bersama Joshua Kimmich, berkat absennya Aleksandar Pavlovic yang juga sering cedera. Oleh karena itu, Palhinha pun pindah ke Tottenham dengan status pinjaman setelah hanya satu musim, di mana ia memainkan peran krusial dalam perjuangan menghindari degradasi. Dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak tujuh gol dan tiga assist. Gol penentu kemenangannya pada hari pertandingan terakhir melawan FC Everton sangat berharga, yang pada akhirnya memastikan Spurs tetap bertahan di liga.
- AFP
FC Bayern tampaknya sedang merencanakan transfer-transfer besar dengan dana jutaan euro dari penjualan Palhinha
Dana jutaan euro dari penjualan Palhinha sangat dibutuhkan oleh juara Bundesliga tersebut. Majalah kicker baru-baru ini melaporkan bahwa FCB harus meraup setidaknya 40 juta euro dari penjualan para pemain yang saat ini dipinjamkan (selain Palhinha, di antaranya adalah Alexander Nübel, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza) agar dapat meningkatkan anggaran transfernya menjadi 100 juta euro.
Menurut kicker, ada dua area yang menjadi fokus transfer FC Bayern: Di satu sisi, FC Bayern ingin memperkuat posisi bek kiri. Alphonso Davies, yang sebenarnya menjadi andalan di posisi tersebut, tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang tak terbantahkan. Kepercayaan terhadap kebugaran pemain Kanada itu dilaporkan tidak lagi terlalu besar akibat masalah cedera yang sering dialaminya sebagai akibat dari robekan ligamen silang yang dideritanya tahun lalu.
Sebagai alternatif, Bayern baru-baru ini dikaitkan dengan pemain timnas Jerman di Piala Dunia, Nathaniel Brown. The Athletic baru-baru ini melaporkan meningkatnya minat FCB, sementara Arsenal juga dikabarkan tertarik pada Brown. Menurut Sport1, pejabat FCB dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut, di mana SGE dilaporkan meminta biaya transfer setidaknya 60 juta euro.
Selain bek kiri, Bayern juga dilaporkan ingin mendatangkan pemain serang serba bisa yang bisa bermain di sayap kiri maupun di tengah. Terkait hal ini, banyak nama beredar di Säbener Straße - terutama sejak kepindahan pemain incaran FCB, Anthony Gordon, ke FC Barcelona, rumor semakin memanas.
tz mengaitkan Junior Kroupi dari AFC Bournemouth dengan Bayern. Biayanya mencapai 80 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Ismael Saibari dari PSV Eindhoven adalah pemain baru yang diinginkan Bayern untuk lini serang. Menurut Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari sudah berlangsung, yang mulai intensif setelah penolakan Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin pindah ke Bayern musim panas ini".