Dua opsi dan satu prioritas yang jelas: FC Bayern berpeluang meraup keuntungan besar dari pemain pinjaman

Dana jutaan euro dari penjualan Palhinha sangat dibutuhkan oleh juara Bundesliga tersebut. Majalah kicker baru-baru ini melaporkan bahwa FCB harus meraup setidaknya 40 juta euro dari penjualan para pemain yang saat ini dipinjamkan (selain Palhinha, di antaranya adalah Alexander Nübel, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza) agar dapat meningkatkan anggaran transfernya menjadi 100 juta euro.

Menurut kicker, ada dua area yang menjadi fokus transfer FC Bayern: Di satu sisi, FC Bayern ingin memperkuat posisi bek kiri. Alphonso Davies, yang sebenarnya menjadi andalan di posisi tersebut, tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang tak terbantahkan. Kepercayaan terhadap kebugaran pemain Kanada itu dilaporkan tidak lagi terlalu besar akibat masalah cedera yang sering dialaminya sebagai akibat dari robekan ligamen silang yang dideritanya tahun lalu.

Sebagai alternatif, Bayern baru-baru ini dikaitkan dengan pemain timnas Jerman di Piala Dunia, Nathaniel Brown. The Athletic baru-baru ini melaporkan meningkatnya minat FCB, sementara Arsenal juga dikabarkan tertarik pada Brown. Menurut Sport1, pejabat FCB dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut, di mana SGE dilaporkan meminta biaya transfer setidaknya 60 juta euro.

Selain bek kiri, Bayern juga dilaporkan ingin mendatangkan pemain serang serba bisa yang bisa bermain di sayap kiri maupun di tengah. Terkait hal ini, banyak nama beredar di Säbener Straße - terutama sejak kepindahan pemain incaran FCB, Anthony Gordon, ke FC Barcelona, rumor semakin memanas.

tz mengaitkan Junior Kroupi dari AFC Bournemouth dengan Bayern. Biayanya mencapai 80 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Ismael Saibari dari PSV Eindhoven adalah pemain baru yang diinginkan Bayern untuk lini serang. Menurut Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari sudah berlangsung, yang mulai intensif setelah penolakan Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin pindah ke Bayern musim panas ini".