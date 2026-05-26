Goal.com
LiveTiket
Kane KompanyGetty Images
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Dua nilai sempurna, seorang bintang menyia-nyiakan peluang besarnya: Laporan penilaian musim FC Bayern München

Bundesliga
Bayern Munich
V. Kompany
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
M. Neuer
J. Urbig
K. Laimer
J. Stanisic
J. Tah
D. Upamecano
S. Gnabry
J. Musiala
L. Diaz
N. Jackson
L. Karl
L. Goretzka
A. Pavlovic
R. Guerreiro
T. Bischof
S. Boey
A. Davies
H. Ito
M. Kim

FC Bayern berhasil meraih gelar ganda, namun harus tersingkir secara dramatis di babak semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Bagaimana penampilan masing-masing pemain?

Setelah meraih gelar ganda pada 2019 dan rekor enam gelar sekaligus pada 2020, FC Bayern mengalami masa-masa sulit jika dibandingkan dengan standar dan ekspektasi klub itu sendiri. Kecuali pada tahun 2024 yang sama sekali tanpa gelar, klub teratas Jerman ini memang selalu memenangkan gelar liga, namun tidak lebih dari itu. 

Kini, sang juara rekor kembali ke ibu kota Jerman setelah menjalani musim Bundesliga yang sangat dominan dan berhasil mengamankan gelar juara liga serta Piala DFB di Berlin. Hanya kegagalan dramatis di semifinal Liga Champions dan satu-satunya kekalahan Bundesliga melawan FC Augsburg pada akhir Januari yang membayangi musim FCB yang sebenarnya sangat kuat, yang terutama ditandai oleh dua tokoh utama. Sebaliknya, seorang pemain dengan gaji besar justru menjadi kekecewaan musim ini.

Catatan: Pemain dengan waktu bermain kurang dari 600 menit tidak mendapatkan nilai.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Kiper: Manuel Neuer

    Seberapa banyak kegemparan yang bisa terjadi dalam satu musim? Manuel Neuer: "Ya!" Kapten tim asal Munich ini menampilkan performa gemilang, seperti saat fase grup Liga Champions melawan PSG atau pada leg pertama perempat final di kandang Real Madrid. Namun, ia juga melakukan kesalahan fatal, seperti pada leg kedua melawan Real. Secara keseluruhan, kesan positif lebih dominan. Di sela-sela itu, Neuer beberapa kali absen karena masalah otot (termasuk di final Piala DFB), merayakan ulang tahun ke-40, memperpanjang kontraknya lagi setelah berbulan-bulan perdebatan - dan kembali ke tim nasional DFB untuk Piala Dunia setelah juga berbulan-bulan perdebatan. Nilai: 2,5.

    • Pertandingan: 37
    • Menit: 3210
    • Gol yang kebobolan: 40
    • Clean sheet: 11
    • Iklan
  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penjaga Gawang: Jonas Urbig

    Berkat cedera berulang yang dialami Neuer, ia mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak secara mengejutkan dan membuktikan kemampuannya melalui penampilan yang solid serta sesekali luar biasa (Eindhoven, Wolfsburg). Kini, pemain berusia 22 tahun ini dianggap sebagai kiper utama yang akan datang. Pertanyaannya hanya, kapan saatnya tiba. Nilai: 2,5.

    • Pertandingan: 20
    • Menit: 1650
    • Gol yang kebobolan: 21
    • Clean sheet: 7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern München, Bek: Dayot Upamecano

    Di bawah bimbingan mantan bek Vincent Kompany, pemain Prancis berusia 27 tahun ini hampir sepenuhnya berhasil mengatasi kecenderungan melakukan kesalahan dan berhasil menempatkan dirinya di jajaran bek tengah terbaik dunia. Imbalannya adalah perpanjangan kontrak bernilai besar hingga tahun 2030. Nilai: 2.

    • Pertandingan: 42
    • Menit: 3341
    • Gol: 2
    • Assist: 3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern München, Bek: Jonathan Tah

    Setelah mengalami sedikit kesulitan di awal, ia segera berkolaborasi dengan sempurna bersama Upamecano. Tah sering kali tampil gemilang sebagai penyelamat di saat-saat genting: Tak ada pemain Munich yang mencatat lebih banyak aksi penyelamatan dan blok tembakan darinya. Pemain baru yang didatangkan pada musim panas dari Bayer Leverkusen ini terbukti menjadi rekrutan yang tepat. Nilai: 2.

    • Pertandingan: 49
    • Menit: 3769
    • Gol: 3
    • Assist: 2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Bek: Min-Jae Kim

    Pilihan utama ketiga di lini pertahanan tengah. Namun, terutama pada paruh kedua musim Bundesliga, ia lebih sering diturunkan sebagai pemain rotasi — dan penampilannya pun umumnya sangat solid. Meski demikian, pemain asal Korea Selatan berusia 29 tahun ini dianggap sebagai kandidat untuk dilepas. Nilai: 3,5.

    • Pertandingan: 37
    • Menit: 2051
    • Gol: 1
    • Assist: 1
  • hiroki itoGetty Images

    FC Bayern München, Bek: Hiroki Ito

    Kembali bermain pada November setelah cedera patah tulang metatarsal sembuh, namun kemudian tidak bisa melampaui peran sebagai pemain cadangan yang tidak menonjol. Pada musim semi, pemain Jepang berusia 27 tahun ini harus absen lagi selama sekitar satu bulan akibat robekan serat otot. Nilai: 4.

    • Pertandingan: 23
    • Menit: 1049
    • Gol: 1
    • Assist: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Bek: Konrad Laimer

    Pada musim ketiganya bersama FC Bayern, ia berhasil membuktikan diri sebagai pemain kunci. Gelandang serang ini tampil sangat solid baik di sisi kiri maupun kanan, sekaligus memberikan banyak kontribusi dalam serangan. Tuntutan yang dikabarkan terlalu tinggi dari pemain Austria berusia 28 tahun ini dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2027 belakangan ini menimbulkan ketegangan. Nilai: 2.

    • Pertandingan: 47
    • Menit: 3297
    • Gol: 3
    • Assist: 13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Bek: Josip Stanisic

    Mitra yang sangat cocok bagi Laimer di sisi pertahanan yang berlawanan. Setelah menjalani paruh pertama musim yang solid, Stanisic benar-benar bersinar pada musim semi. Pemain berusia 26 tahun yang dibesarkan di klub ini memang menjalankan perannya sebagai bek sayap dengan orientasi yang sedikit lebih defensif daripada Laimer, namun tetap berhasil mengumpulkan banyak poin. Penampilan buruk seperti pada leg pertama melawan PSG hanyalah pengecualian. Nilai: 2.

    • Pertandingan: 43
    • Menit: 3153
    • Gol: 3
    • Assist: 7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern München, Bek: Alphonso Davies

    Bek kiri berusia 25 tahun asal Kanada ini mengalami musim yang sangat mengecewakan. Setelah absen lama akibat cedera robekan ligamen silang, Davies baru kembali bermain pada bulan Desember, namun sejak itu ia kembali absen beberapa kali. Saat ini ia absen karena cedera otot paha dan setidaknya akan melewatkan pertandingan pembuka Piala Dunia di kandang sendiri. Ketika Davies akhirnya bermain, ia hampir tidak tampil meyakinkan. Begitu pula saat ia secara mengejutkan masuk dalam starting eleven pada leg pertama melawan PSG, ketika ia menyebabkan terjadinya penalti. Nilai: 4,5.

    • Pertandingan: 23 
    • Menit: 841
    • Gol: 1
    • Assist: 5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Bek: Sacha Boey

    Karena kekurangan pemain di posisi bek sayap, Boey secara mengejutkan mendapat banyak kesempatan bermain pada awal musim ini. Meskipun penampilannya cukup baik, ia belum menunjukkan performa yang benar-benar menonjol. Sekitar pergantian tahun, ia absen selama beberapa minggu karena sakit, lalu kembali ke klub lamanya, Galatasaray, di Istanbul dengan status pinjaman. Masa depannya masih belum jelas. Nilai: 4.

    • Pertandingan: 15
    • Menit: 630
    • Gol: 0
    • Assist: 1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern München, Bek: Tom Bischof

    Pemain baru yang didatangkan secara gratis dari TSG Hoffenheim ini sering diturunkan untuk membantu di posisi bek kiri yang tidak biasa baginya, dan menunjukkan berbagai potensi yang menjanjikan. Dalam arti tertentu, Bischof (20) mengikuti jejak Joshua Kimmich, dan ia diprediksi akan menjalani karier yang serupa. Nilai: 3.

    • Pertandingan: 38
    • Menit: 1655
    • Gol: 3
    • Assist: 3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Gelandang: Joshua Kimmich

    Pengatur tempo yang tak terbantahkan dalam formasi 4-2-3-1 Kompany. Kimmich (31) mengatur alur permainan Munich dari lini tengah, menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan, dan melakukan umpan lebih sering daripada pemain lain. Satu-satunya kelemahan: Dalam dua pertandingan semifinal Liga Champions melawan PSG, pemain berusia 31 tahun ini kurang mampu mengendalikan permainan. Nilai: 2.

    • Pertandingan: 49
    • Menit: 4073
    • Gol: 2
    • Assist: 13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    FC Bayern München, Gelandang: Aleksandar Pavlovic

    Dalam pertandingan-pertandingan besar, ia tak terbantahkan ditempatkan di sisi Kimmich. Pemain berusia 22 tahun yang merupakan produk akademi klub ini memang secara keseluruhan tidak tampil se-mencolok Kimmich, namun dengan umpan-umpan cerdas dan akuratnya, ia tetap menjadi aset yang sangat berharga. Nilai: 2,5.

    • Pertandingan: 44
    • Menit: 3086
    • Gol: 4
    • Assist: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Gelandang: Leon Goretzka

    Setelah kebangkitan sensasionalnya pada musim sebelumnya, Goretzka mencatatkan performa yang biasa-biasa saja di akhir masa baktinya di Munich. Sebagai pemain nomor tiga yang jelas di lini tengah bertahan, ia belakangan ini mendapat banyak waktu bermain di Bundesliga yang sudah ditentukan pemenangnya — dan berhasil mengumpulkan beberapa poin. Pada pertandingan kandang terakhir melawan Köln, para penggemarnya sendiri mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan penuh emosi. Nilai: 3,5.

    • Pertandingan: 48
    • Menit: 2349
    • Gol: 5
    • Assist: 5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Gelandang: Raphael Guerreiro

    Sebagai penutup kariernya, Raphael Guerreiro menampilkan musim yang khas ala Raphael Guerreiro. Dalam pertandingan-pertandingan yang kurang krusial, pemain Portugal berusia 32 tahun ini tampil di berbagai posisi dan membuktikan dirinya sebagai pencetak gol yang andal. Kontraknya akan berakhir setelah tiga tahun dan tidak akan diperpanjang. Nilai: 3,5.

    • Pertandingan: 29
    • Menit: 1207
    • Gol: 6
    • Assist: 3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penyerang: Serge Gnabry

    Karena kurangnya alternatif, pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan tempat reguler di belakang penyerang utama Kane pada musim panas lalu — dan memanfaatkan peluang ini dengan cara yang mengesankan. Imbalannya adalah kontrak baru hingga tahun 2030. Namun, tepat sebelum fase krusial musim ini, Gnabry mengalami cedera pada otot adduktornya, sehingga ia juga akan absen di Piala Dunia. Nilai: 2,5.

    • Pertandingan: 37
    • Menit: 2041
    • Gol: 10
    • Assist: 11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penyerang: Jamal Musiala

    Mengalami musim yang secara keseluruhan mengecewakan. Pemain kreatif berusia 23 tahun ini baru perlahan menemukan performa terbaiknya sejak Januari, setelah pulih dari cedera patah tulang pergelangan kaki. Pada akhir Maret, ia harus absen lagi karena masalah kesehatan. Namun, sepertinya saatnya telah tiba: Musiala tiba-tiba bersinar dan masuk ke starting eleven berkat cedera Gnabry - namun, ia tampil kurang meyakinkan dalam dua leg semifinal Liga Champions melawan PSG dan di final DFB-Pokal, sehingga membiarkan kesempatan besarnya untuk mengakhiri musim dengan baik terbuang percuma. Nilai: 4.

    • Pertandingan: 24
    • Menit: 1174
    • Gol: 5
    • Assist: 6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penyerang: Michael Olise

    Sangat pantas terpilih sebagai Pemain Terbaik Bundesliga musim ini dan segera menjadi kandidat peraih Ballon d'Or. Pemain Prancis berusia 24 tahun ini tampil spektakuler sekaligus efektif sepanjang musim. Nilai: 1.

    • Pertandingan: 52
    • Menit: 4015
    • Gol: 22
    • Assist: 31
  • luis diaz(C)Getty images

    FC Bayern München, Penyerang: Luis Diaz

    Dengan dinamisme, tekad yang kuat, dan semangat juangnya, pemain baru seharga 70 juta euro dari FC Liverpool ini terbukti menjadi aset berharga di sayap kiri. Awalnya, hanya kemampuannya dalam memanfaatkan peluang yang sedikit mengkhawatirkan, namun pemain Kolombia berusia 29 tahun ini terus menunjukkan peningkatan dalam hal tersebut sepanjang musim. Nilai: 1,5.

    • Pertandingan: 51
    • Menit: 4060
    • Gol: 26
    • Assist: 23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penyerang: Lennart Karl

    Dia adalah bintang yang meroket sekaligus sosok yang kontroversial musim ini. Pada usia 17 tahun, Karl menggebrak Liga Champions dan meraih berbagai penghargaan Man of the Match pada musim gugur. Selama jeda musim dingin, pemain yang mahir menggiring bola ini memimpikan Real Madrid, dan pada bulan Maret ia melakukan debutnya bersama tim nasional Jerman. Selama masa pemulihan cedera terbarunya, Karl berjalan di atas lapangan Allianz Arena dengan mengenakan kostum pink yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah pulih, ia kembali tampil kuat secara olahraga dan berhasil masuk ke skuad Piala Dunia. Karl diperkirakan akan terus menjadi sorotan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nilai: 2,5.

    • Pertandingan: 40
    • Menit: 1984
    • Gol: 9
    • Assist: 8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Penyerang: Harry Kane

    Raja pencetak gol Bundesliga, pemenang mutlak Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbaik Eropa, pahlawan penentu kemenangan di final Piala DFB — selain itu, sesekali juga berperan sebagai pengatur serangan dan pemain yang rajin merebut bola. Pemain Inggris berusia 32 tahun ini menjalani musim terbaik dalam kariernya, namun ia masih harus menunggu untuk meraih gelar tertinggi. Nilai: 1.

    • Pertandingan: 51
    • Menit: 4050
    • Gol: 61
    • Assist: 7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Penyerang: Nicolas Jackson

    Meskipun mencetak gol setiap 120 menit, sebagian besar golnya secara keseluruhan tergolong kurang signifikan. Hal ini tidak sebanding dengan biaya sewa yang sangat besar dari FC Chelsea, yang diperkirakan mencapai sekitar 25 juta euro (biaya sewa dan gaji). Sesuai prediksi, klub asal Munich ini tidak memperpanjang kontrak pemain asal Senegal berusia 24 tahun tersebut secara permanen. Nilai: 4.

    • Pertandingan: 34
    • Menit: 1320
    • Gol: 11
    • Assist: 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München: Pemain yang belum dinilai

    Selain Karl, pelatih Vincent Kompany juga membantu sejumlah talenta muda dari akademi klub lainnya untuk debut di level profesional, yaitu: Cassiano Kiala (17), Erblin Osmani (16), Jonah Kusi-Asare (18), Felipe Chavez (19), Filip Pavic (16), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17), Deniz Ofli (19), dan Bara Sapoko Ndiaye (18). Selain itu, kiper ketiga yang berpengalaman, Sven Ulreich (37), juga pernah diturunkan.