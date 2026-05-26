Dua nilai sempurna, seorang bintang menyia-nyiakan peluang besarnya: Laporan penilaian musim FC Bayern München

Setelah meraih gelar ganda pada 2019 dan rekor enam gelar sekaligus pada 2020, FC Bayern mengalami masa-masa sulit jika dibandingkan dengan standar dan ekspektasi klub itu sendiri. Kecuali pada tahun 2024 yang sama sekali tanpa gelar, klub teratas Jerman ini memang selalu memenangkan gelar liga, namun tidak lebih dari itu.

Kini, sang juara rekor kembali ke ibu kota Jerman setelah menjalani musim Bundesliga yang sangat dominan dan berhasil mengamankan gelar juara liga serta Piala DFB di Berlin. Hanya kegagalan dramatis di semifinal Liga Champions dan satu-satunya kekalahan Bundesliga melawan FC Augsburg pada akhir Januari yang membayangi musim FCB yang sebenarnya sangat kuat, yang terutama ditandai oleh dua tokoh utama. Sebaliknya, seorang pemain dengan gaji besar justru menjadi kekecewaan musim ini.

Catatan: Pemain dengan waktu bermain kurang dari 600 menit tidak mendapatkan nilai.