Dua menit yang menegangkan bagi Barcelona! Pau Cubarsi diusir dari lapangan setelah VAR turun tangan untuk membatalkan kartu kuning, sebelum Julian Alvarez mencetak gol untuk Atlético Madrid
VAR menjatuhkan hukuman kepada Cubarsí
Situasi pertandingan berubah drastis pada menit ke-43. Setelah terjadi kehilangan bola di wilayah pertahanan lawan, Atlético Madrid melancarkan serangan balik yang mematikan. Julián Álvarez mengirimkan umpan terobosan yang sempurna ke arah Giuliano Simeone, dan dalam upaya panik untuk mengembalikan posisinya, Cubarsi menjatuhkan penyerang asal Argentina itu di dekat tepi kotak penalti.
Meskipun wasit Istvan Kovacs awalnya mengeluarkan kartu kuning, ruang VAR turun tangan, menyarankan wasit asal Rumania itu untuk meninjau insiden tersebut di monitor pinggir lapangan. Setelah melihat tayangan ulang, Kovacs membatalkan keputusannya dan mengeluarkan kartu merah langsung, menganggap Cubarsí sebagai pemain terakhir dan membuat tim asuhan Hansi Flick bermain dengan 10 orang tepat sebelum jeda.
Alvarez membungkam Camp Nou
Hukuman bagi tuan rumah tidak berhenti pada pengusiran bek tengah muda tersebut. Alvarez, yang sebelumnya sudah beberapa kali mengancam gawang lawan, maju untuk mengambil tendangan bebas tersebut. Pemain asal Argentina itu membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu penuntas peluang terbaik di benua ini melalui eksekusi kelas dunia.
Penyerang Atletico itu menendang bola dengan presisi yang sangat akurat, melengkungkannya melewati pagar betis dan masuk ke sudut atas gawang, sehingga Joan Garcia tidak berdaya meskipun sudah melakukan penyelamatan dengan melompat sepenuhnya. Ini merupakan pukulan ganda bagi tim Barca yang telah memainkan sepak bola yang lebih ekspansif namun kurang efisien di kedua kotak penalti.
Di babak kedua, Alexander Sorloth mencetak gol untuk menggandakan keunggulan Atletico, membuat mereka sepenuhnya menguasai pertandingan.
Dominasi mutlak bagi pasukan Flick
Sebelum badai itu, Barcelona telah menjadi protagonis yang tak terbantahkan. Marcus Rashford tampil sangat aktif di sayap kiri, memaksa Musso melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Penonton tuan rumah sempat merayakan gol yang dicetak pemain Inggris itu berkat umpan dari Lamine Yamal, namun gol tersebut dianulir karena offside tipis yang dilakukan pemain nomor 10 muda tersebut.
Yamal sendiri menunjukkan kilasan bakat kelas dunia, melewati tiga pemain bertahan pada menit ke-32, namun tendangannya yang mengarah ke gawang berhasil diblokir dengan heroik oleh Robin Le Normand. Meskipun tim asuhan Flick bermain dengan lancar, kurangnya ketajaman Robert Lewandowski dan umpan silang yang tidak akurat memungkinkan Atlético tetap bertahan hingga peluang emas mereka tiba.
Simeone memanfaatkan kesempatan itu
Atlético menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri khas mereka. Meskipun jarang menguasai bola sepanjang sebagian besar babak pertama, soliditas pertahanan mereka membuahkan hasil. Diego Simeone terpaksa melakukan penyesuaian taktis lebih awal ketika David Hancko mengalami cedera, yang kemudian digantikan oleh Marc Pubill pada menit ke-30. Meski demikian, Los Rojiblancos tetap mempertahankan formasi mereka dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang sebelum menggandakan keunggulan mereka di akhir pertandingan.
Dengan keunggulan agregat 2-0, Simeone pasti merasa yakin timnya bisa mengamankan hasil ini, meski Barca merasa bahwa dengan pemain seperti Lamine Yamal dan Robert Lewandowski di barisan mereka, mereka belum bisa dianggap keluar dari persaingan.